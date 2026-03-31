OMODA ve JAECOO Türkiye’de tek çatı altında buluşuyor

CARMEDYA.COM – Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO’nun Türkiye’deki resmi lansmanı gerçekleştirildi.

Lansman ile birlikte marka felsefesi, kullanıcı ekosistemi ve iki amiral gemisi modeli olan OMODA 7 ve yeni OMODA 5 tanıtıldı. Marka aynı zamanda, JAECOO ile tek marka varlığından OMODA & JAECOO çift marka stratejisine geçiş yaparak yeni bir döneme adım attı.

OMODA ismindeki O, yaşamın ve canlılığın simgesi olarak oksijeni temsil ederken; MODA, modern şehir yaşamı ve stil anlayışını ifade ediyor. Marka; sosyal platformlarda aktif, müzik festivallerinde ve kültürel alanlarda yer alan, kendini ifade etmeye, bağımsız karar almaya ve tasarım ile teknoloji üzerinden duygusal bağ kurmaya önem veren genç ruhlu şehirli LOHAS kitlesini hedefliyor.

23 yıldır Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı

Chery Otomobil Grubu’nun geçtiğimiz yıl toplamda 2.8 milyon araç satışına ulaştığını söyleyen Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Bu başarı markamızı dünya otomotiv markaları sıralamasında 12’nci sıraya yükseltti. Bu yılki 3.2 milyonluk satış hedefi ise bize 2026’da da iddialı bir büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediğimizi gösteriyor. Her 2 satışımızdan 1’i Çin dışındaki diğer dünya pazarlarında yer bulurken, geçtiğimiz yıl 1.3 milyonluk ihracat hacmimiz ile yine aralıksız 23’üncü kez Çin’in en fazla ihracat yapan markası olduk” dedi.

Markanın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda yeni enerji satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 55 büyüme sağlandığını ifade eden Ahu Turan, “Milyonlu rakamlara ulaşmayı başardık. Bugün itibarıyla tüm dünyada 19 milyon müşterimiz Chery markası araçları ile yollarda seyahat ediyor. Otomotiv sektörü başta olmak üzere şirketimiz farklı iş kollarında da yürüttüğü faaliyetleri kapsamında FORTUNE 500 sıralamasında 233’üncü şirket olarak yer alıyor” diye konuştu.

Tam 3 yıl önce, 21 Mart’ta, yine bir ekinoksta Türkiye macerasına başladıklarını hatırlatan Ahu Turan, şöyle devam etti: “Türkiye yollarında SUV segmentte oyunun kurallarını yeniden şekillendiren bir marka olarak benzinli SUV lideri unvanımız ile bu segmentte güçlü, kalıcı ve akla ilk gelen marka olarak büyük bir etki yaratmayı başardık. Bugün Türkiye’de 150 bine yakın müşterimiz Chery markamızı ve yarım milyona yakın müşterimiz de yetkili servislerimizi kullanıyor. Markalarımıza güvenen ve tercih eden tüm kıymetli müşterilerimize de bugün buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu başarının arkasında Türkiye’de 7 bölgede 89 noktaya yayılan güçlü, tecrübeli, markamıza tutkuyla inanan yetkili satıcılarımız ve çalışanlarımız yer alıyor. Bugüne kadar sırasıyla Chery, JAECOO ve OMODA markalarımızı Türkiye pazarında sizlerle buluşturduk. Grubumuzun diğer markaları olan Exeed, Lepas, Icar, Jetour, Luxeed’i de Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. JAECOO 7 ile yola çıktığımız OMODA & JAECOO markamız kısa sürede premium C-SUV pazarında ikinci sırada yer almaktadır. Şimdi de herkesi 2 yepyeni güçlü otomobilimiz ile OMODA & JAECOO markamızın aralıksız büyüme yolculuğunda şahitlik etmeye davet ediyoruz”

Geleneksel lineer büyüme yerine OMODA & JAECOO, neredeyse üstel bir hızla büyüme gösterdi. Lansmandan bu yana 64 küresel pazara giriş yapan marka, toplam satışlarını 1 milyona yaklaştırarak 3 yılda 1 milyon gibi dikkat çekici bir başarıya ulaştı ve grubun uluslararası stratejisinde önemli bir büyüme motoru haline geldi. Avrupa, bu büyümenin en dikkat çekici bölgelerinden biri oldu. Sadece üç yıl içinde 16 ülkeye yayılan marka, 200 binin üzerinde satışa ulaşarak hem Avrupa’da hem de globalde en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri konumuna geldi. OMODA & JAECOO, Avrupa genelinde güçlü ürün ve marka rekabetçiliği sayesinde birçok prestijli ödül kazandı. Birleşik Krallık’ta JAECOO, Carwow “Yılın Markası 2026” ödülünü alırken; OMODA 5, Autotrader “En İyi Fiyat/Performans Otomobili” seçildi. İspanya’da ise OMODA, Carwow “Yılın Markası 2025” ödülüne layık görüldü. Ürün kalitesinden marka gücüne kadar OMODA & JAECOO, küresel pazarlarda geniş çapta takdir görmeye devam ediyor.

Hızlı büyümesinin yanı sıra OMODA & JAECOO, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da aktif rol üstleniyor. 2026 itibarıyla marka; eğitim, çevre koruma ve teknoloji odaklı sosyal fayda projelerine devam ediyor. Vietnam’da UNICEF iş birliğiyle başlatılan üç yıllık “Geleceği Güçlendirme” programı, çocukların kaliteli eğitime erişimini destekliyor. İspanya’da ise IUCN ile yürütülen deniz çayırı ekosistemi koruma projesi, deniz biyolojik çeşitliliğine katkı sağlıyor.

Tek markadan çift marka sinerjisine

Türkiye’de OMODA & JAECOO, tek markalı yapıdan çift marka sinerjisine geçerek stratejik bir dönüşüm yaşıyor. Bu lansman sadece yeni bir ürün tanıtımı değil; aynı zamanda tüm OMODA & JAECOO ekosisteminin stratejik konumlandırması anlamına geliyor. JAECOO’nun mevcut pazar altyapısı, bayi ağı ve kullanıcı güveni sayesinde OMODA; daha güçlü konumlandırma, daha geniş ürün gamı ve daha entegre bir yapı ile pazara giriş yapıyor. 2026 yılında yeni modellerin devreye alınmasıyla ürün gamı daha da genişletilmesi ve Türk tüketicilere daha çeşitli ve ileri mobilite çözümleri sunulması hedefleniyor.

Yeni OMODA 5; trend belirleyicilere hitap ederken, şehir hayatında adeta “mobil bir ifade aracı” olarak öne çıkıyor. OMODA 7 ise premium kalite ve akıllı teknolojiyi dengeli şekilde arayan kullanıcıları hedefliyor. Her iki model de ileri akıllı sistemler ve kapsamlı aktif-pasif güvenlik donanımlarıyla segment standartlarını yeniden tanımlıyor.

O-Life ekosistemi

OMODA, ürün ve marka ötesinde O-Life ekosistemini inşa etmeye odaklanıyor. Bu ekosistemde kullanıcılar yalnızca araç sahibi değil, aynı zamanda aktif katılımcı ve topluluğun ortak yaratıcılarıdır. Bu yapı, kullanıcılar ile marka arasında ve kullanıcıların kendi aralarında daha güçlü bağlar kurar; otomobili bireysel bir araç olmaktan çıkarıp yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve değer üretimi platformuna dönüştürüyor. Bu kullanıcı odaklı yaklaşım, markanın hızlı küresel başarısının temel itici güçlerinden biri. OMODA’nın Türkiye’deki resmi lansmanı, markanın küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.

Türkiye lansmanının ardından OMODA & JAECOO, küresel yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Nisan 2026’da düzenlenecek yıllık bayi konferansı ve Pekin Otomobil Fuarı’ndaki güçlü varlığı ile marka, yeni başarılarını ve gelecek ürün yol haritasını sergileyecek. Aynı zamanda tamamen yeni O4 modeli üretim hattından indirilecek ve ürün gamı daha da genişletilecek. Üç yıl içinde 1 milyon adetlik satış başarısının ardından marka, Yeni Milyon Stratejisi’ni devreye alarak “milyondan yıllık milyona” geçiş hedefini ortaya koyuyor.