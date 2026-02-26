Yeni Peugeot 9X8 kaplaması tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Team Peugeot TotalEnergies, 2026 FIA World Endurance Championship sezonu için hazırlanan 93 ve 94 numaralı yeni Peugeot 9X8 için yeni GTi kaplamasını tanıttı.

Araçlar Paris’in merkezindeki Espace Vendome’da düzenlenen özel bir etkinlikte sergilendi. Bu özel lansman, aynı zamanda markanın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 2026 FIA World Endurance Championship sezonuna hazır olan yeni Peugeot 9X8, yeni görünümüyle ilk kez 28 Mart’ta Katar’da düzenlenecek 1812 kilometrelik sezon açılış yarışında piste çıkacak.

2026 model yeni Peugeot 9X8’in kaplaması, Peugeot Design ile Peugeot Sport arasındaki yakın iş birliğinin en güncel ürünü olarak öne çıkıyor. Tasarımın merkezinde yer alan “Hipergraf” yaklaşımı, markanın imzası niteliğindeki aslan pençesi motifini motor sporlarından ilham alan dinamik bir yorumla yeniden ele alıyor. Modelde yer alan degrade çizgiler, 9X8’in pist üzerindeki hareketliliğini ve hızını vurgularken dayanıklılık yarışlarında belirleyici rol oynayan milyonlarca veri noktasının kesintisiz akışını da sembolize ediyor. Verilerin analiz edilmesi ve doğru yorumlanması, farkların milisaniyelerle ölçüldüğü bir şampiyonada rekabet avantajının anahtarını oluşturuyor.

GTi mirası yeni nesille buluşuyor

Bu görsel yaklaşım, Peugeot Design ile Peugeot Sport iş birliğinin bir diğer güçlü yansıması olan Peugeot E-208 GTi modelinde de hayat buluyor. Beyaz, siyah ve kırmızı renklerle şekillenen yeni 9X8 tasarımı, ilk kez 1984 yılında tanıtılan Peugeot 205 GTi ile hayat bulan efsanevi GTi renklerine gönderme yapıyor. Sembolik Okenit Beyaz ise aynı zamanda yeni E-208 GTi’ın lansman rengi olarak dikkat çekiyor.

Le Mans’tan doğan performans vurgusu

Peugeot, Haziran 2025’te 24 Hours of Le Mans kapsamında yeni E-208 GTi’ı tanıtarak performans mirasına güçlü bir vurgu yapmıştı. 280 HP gücüyle segmentinin en iddialı performans değerlerinden birini sunan model, sürüş keyfi ile zarafeti bir araya getiriyor. Ayrıca 93. Le Mans yarışında Peugeot Sport Fanzone’da GTi tasarımından ilham alan özel bir 9X8 sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü.

2026 sezonu boyunca pistte ve takım kimliğinde yeni imza

Bugün tanıtılan yeni GTi kaplamasıyla Peugeot, “GTi yılı” arifesinde Fransız kimliğini ve performans tutkusunu bir adım ileri taşıyor. 93 ve 94 numaralı Peugeot 9X8 yarış otomobilleri, 2026 sezonu boyunca bu yeni tasarımı pistte temsil edecek. Team Peugeot TotalEnergies, sezon boyunca pilot tulumlarından ekip kıyafetlerine kadar farklı yüzeylerde kaplamanın çeşitli yorumlarını uygulayarak tasarımın bütünsel etkisini güçlendirecek.

Peugeot Tasarım Başkanı Matthias Hossann, yeni kaplamanın arkasındaki vizyonu şu sözlerle değerlendirdi: “Peugeot 9X8’in yeni kaplaması, Peugeot Design ile Peugeot Sport arasındaki iş birliğinin kalitesinin güçlü bir göstergesi. Efsanevi üç pençe ve performans ile modernliği temsil eden hipergrafikler, GTi ruhunu yansıtan renk şemasıyla birleşiyor. Amacımız, 9X8’in tamamladığı her turda ekstra duygu ve heyecan yaratmak.”

Peugeot CEO’su Alain Favey ise yeni tasarımın markanın mirasıyla geleceği arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Peugeot 9X8’in yeni kaplaması, GTi efsanesini sürdürme arzumuzu mükemmel biçimde yansıtıyor. Benzersiz mirasımız ile ileri teknolojik mükemmelliği zarif bir şekilde bir araya getiriyoruz. Bu tasarım, pistteki performans ile yakında yollara çıkacak modellerimiz arasındaki sinerjiyi ifade ediyor. Ortak hedefimiz, müşterilerimize ve kamuoyuna gerçek Peugeot tarzında en iyi sürüş deneyimini sunmak.”

Team Peugeot TotalEnergies Takım Patronu Emmanuel Esnault da yeni kaplamanın sezon için taşıdığı öneme dikkat çekti: “Yeni bir kaplama, marka ve takım için her zaman özel bir an. Bu tasarım, yenilenmiş hedefler ve yeni bir dinamizmin başlangıcını simgeliyor; aynı zamanda Peugeot geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Projenin ruhunu ve marka ile rekabet arasındaki güçlü bağı somutlaştırıyor. 2026 sezonunun açılış yarışı için Katar’da piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”