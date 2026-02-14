Borusan Oto Ataşehir BMW iX3 sürpriziyle açıldı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in yeni nesil perakendecilik vizyonunu yansıtan Borusan Oto Ataşehir, seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı özel bir etkinlikle açıldı.

BMW Group’un geliştirdiği yeni nesil satış konsepti Retail Next kapsamında hayata geçirilen Borusan Oto Ataşehir, müşteriler ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fiziksel ve dijital dünyanın entegre olduğu fijital bir deneyim alanı sunuyor. Ayrıca BMW tarihindeki en önemli dönüşüm hamlelerinden biri olan Neue Klasse’nin ilk modeli Yeni BMW iX3 de açılışa özel olarak Türkiye’de ilk kez Borusan Oto Ataşehir’de sergilendi.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ve Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Oto Ataşehir’in açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektörünün köklü bir dönüşüm sürecinde olduğunu, donanım odaklı mühendislik yaklaşımından, yazılım, veri ve dijital mimarinin merkezde olduğu yeni bir döneme geçildiğini belirtti. Tiftik, “42 yıl önce Borusan Holding ve GIWA Holding’in ortaklığıyla çıktığımız yolda; otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize benzersiz deneyim, paydaşlarımıza sürdürülebilir değer sunma misyonuyla ilerliyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için sektörde öncü adımlar atmaya devam ediyoruz. BMW Group tarafından geliştirilen ve perakendenin geleceğine ışık tutan Retail Next konseptine göre tasarlanan Borusan Oto Ataşehir, müşterilerimiz ile otomobillerin sahneyi birlikte paylaştığı, fijital, yani hem fiziksel hem dijital dünyayı bir arada sunuyor. Bu dönüşüm sadece fiziksel bir yenilik değil, müşteri deneyimini mükemmelleştirme ve üst seviyelere taşıma hedefimizi de yansıtıyor. Borusan Oto Ataşehir; çevreci altyapısı, mimarisi ve bütüncül deneyim kurgusuyla yalnızca bugünün beklentilerine değil, yarının premium perakende standartlarına da yanıt verecek” dedi.

Borusan Oto Ataşehir’in, Borusan Otomotiv’in stratejik perakende vizyonu için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “İstanbul Anadolu Yakası; dinamizmi, hızla gelişen ticari ve sosyal dokusu, yüksek müşteri potansiyeliyle stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yeni tesisimizde müşteri odağını teknolojiyle destekleyen premium hizmetle buluşturuyoruz. Markamızın dönüşüm yolculuğunda bir sembol olan Yeni BMW iX3’ü Türkiye’de ilk kez böyle önemli bir noktada sergilemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yeni bir dönemin başlangıcı olan Neue Klasse’nin ilk temsilcisi Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilitedeki kararlılığını ve geleceğe bakışını yansıtan çok önemli bir model.” dedi.

BMW Group’un Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ritu Chandy de açılışla ilgili şunları söyledi: “Borusan Otomotiv ile 42 yıla dayanan iş birliğimiz, karşılıklı güven ve ortak vizyon üzerine kurulu güçlü bir ortaklık. Türkiye, BMW Group için dünyanın en büyük pazarlarından biri ve bölgemizde stratejik açıdan kilit bir konumda yer alıyor.

Türkiye’nin elektrikli mobilitedeki yükselişi, pazardaki dönüşüm hızını net biçimde ortaya koyuyor. Yeni BMW iX3, Türkiye için özel olarak geliştirilen 160 kW’lık versiyonuyla bu dönüşüme güçlü bir yanıt veriyor. Neue Klasse ile şekillenecek yeni modellerimizle birlikte elektrifikasyon yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan ise, “Borusan Oto Ataşehir ile sadece yeni bir showroom açmıyoruz. Müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bir alanı hayata geçiriyoruz. Otomotiv sektöründeki değişimi en somut şekilde perakendede görüyoruz. Müşterilerimiz artık ‘satın alma’dan fazlasını bekliyor. Şeffaflık, hız, kişisel ilgi ve her kanalda aynı kaliteyi istiyor. Borusan Oto Ataşehir’i tam da bu ihtiyaçlarla tasarladık. Buraya gelen misafirlerimiz; ürünü daha rahat keşfedecek, ihtiyacını daha doğru tanımlayacak ve daha iyi danışmanlık alacak. Biz burada premium hizmet standardını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sanat, teknoloji ve tasarım tek çatı altında

Fotoğraf, video, ışık ve yeni medya gibi lens temelli pratikler odağında Türkiye’nin en büyük kurumsal çağdaş sanat koleksiyonu olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi, Borusan Oto Ataşehir’de mekân tasarımı ve sergilenen otomobillerin rafine estetiği ile buluşuyor.

Sol LeWitt’ten Liam Gillick’e; Eelco Brand’den Ola Kolehmanen’e uzanan kürasyon, farklı tür ve mecralarda üreten çağdaş sanatçıların materyale, renge ve teknolojiye dokunan üretim pratiklerini bir araya getiriyor. Bu seçki, sanat, teknoloji ve tasarımın birbirini besleyen dinamiğini vurgularken; Borusan Oto Ataşehir’i yalnızca bir otomobil showroomu değil, çok katmanlı bir deneyim alanına dönüştürüyor.

BMW’nin Ses Tasarımcısı ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan açılışa özel performans

Yeni BMW iX3 için tasarlanan seslerin arkasında yer alan isim olan BMW Group Ses Tasarımı Kreatif Direktörü Renzo Vitale ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Oto Ataşehir’in açılışına özel canlı bir performans gerçekleştirdi. Sanat ve teknolojinin kesiştiği bu özel performansta Yeni BMW iX3’ün ses dünyası davetliler tarafından deneyimlendi.

Teknoloji ile insan arasında güçlü ve anlamlı bir bağ kurmak amacıyla özel bir ses skalası yaratan BMW Group Ses Tasarımı Kreatif Direktörü Renzo Vitale ve ekibi, insan odaklı bakış açısıyla şekillendirdiği bu özel ses dünyası ile BMW iX3’e özgün bir karakter kazandırırken sürücü ile araç arasında güçlü bir duygusal bağ kurulmasına katkı sağlıyor.

Borusan Oto’nun Retail Next konseptiyle hayata geçirilen üçüncü showroomu olan Borusan Oto Ataşehir’in toplam kullanım alanı 5 bin metrekare olarak tasarlandı. Deneyim merkezi olarak öne çıkan Borusan Oto Ataşehir’in sergileme alanında 16 BMW, 6 MINI, 13 BMW Motorrad ve 4 Microlino olmak üzere toplam 39 araç sergileme kapasitesi bulunuyor.

Yapının çatısında konumlanan fotovoltaik paneller, gün ışığında saatte yaklaşık 18 kW enerji üretiyor. Her bir armatürün bağımsız olarak kontrol edilebildiği akıllı aydınlatma sistemi sayesinde enerji tüketimi optimize edilerek mekânın ihtiyaçlarına göre sürdürülebilir ve verimli bir kullanım sağlanıyor. Ayrıca showroomda kullanılan seramiklerden halılara, tavan malzemelerinden dekoratif aydınlatma ve hazır mobilyalara kadar pek çok unsur, sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ürünler arasından özenle seçilerek mekânın çevresel yaklaşımını bütüncül bir tasarım anlayışıyla destekliyor.

Yeni BMW iX3

Yeni BMW iX3, BMW’nin gelecek vizyonunu temsil eden Neue Klasse’nin ilk temsilcisi olarak öne çıkıyor. Yazılım tabanlı otomobil yaklaşımının merkezde yer aldığı Neue Klasse, BMW’nin elektrikli mobilite, dijitalleşme ve kullanıcı deneyimini bütüncül bir yapı altında yeniden tanımladığı yeni bir dönemi simgeliyor.

Yeni model; tamamen elektrikli altyapısı, gelişmiş yazılım mimarisi ve ileri seviye sürüş destek sistemleriyle yalnızca bir otomobil değil, sürekli gelişen bir mobilite platformu olarak konumlanıyor. Dijital mimarinin araç geliştirme sürecinin merkezine alındığı bu yeni yapı, kullanıcı arayüzlerinden sürüş dinamiklerine kadar tüm deneyimi daha sezgisel, akıcı ve kişiselleştirilebilir hale getiriyor.

MINI Cooper Paul Smith Edition

MINI Cooper Paul Smith Edition, otomotiv ve modanın ikonik dünyasını buluşturan özgün bir tasarım manifestosu olarak sahneye çıkıyor. Paul Smith Edition’a özel olarak geliştirilen Inspired White gövde rengi ve Nottingham Green tavan kombinasyonu yarattığı güçlü kontrast ile MINI Cooper’ın özgün ve ikonik karakterini daha da belirginleştiriyor. Dünyaca ünlü İngiliz moda tasarımcısı Paul Smith’in doğduğu şehirden ilham alan Nottingham Green rengi, otomobilin üzerinde adeta bir imza gibi dolaşıyor.

Borusan Oto Ataşehir açılışına özel olarak Türkiye’ye getirilen ve sergilenen bu seçkin model, tasarım tutkunlarına ilham veren bir buluşma noktası niteliği taşıyor.

Paul Smith Edition MINI Cooper 3 Kapı, MINI Cooper 5 Kapı ve MINI Cooper S Cabrio modellerinde sunulacak olup, 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren üretimine başlanması planlanıyor.