Klasik otomobil rüzgarı Çanakkale’de esti

CARMEDYA.COM – Klasik Otomobil Kulübü’nün 2026 senesindeki ilk ralli organizasyonu 27. Bahar Rallisi, 17-19 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleşti.

1951 ile 2005 seneleri arasında üretilmiş ve orijinalliği korunarak bakımları gerçekleştirilmiş 40 otomobilin kayıt yaptırdığı bu senenin ilk yarışında birinci 13 kapı numaralı 1973 model Anadol STC ile Ali Fuad Akömer-Mert Büyük ikilisi oldu. Yarışın ikincisi 3 kapı numaralı 1983 model Mercedes 200 T ile Ege Özalp-Ege Anıl olurken, 15 kapı numaralı 1974 model BMW 2002 ile Barbaros Arıoğlu-Sinan Arıoğlu ikilisi yarışı üçüncü olarak tamamladı. 27. Bahar Rallisi, trafiğe açık alanlarda trafik kurallarının tamamına uyularak sonlandı.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ: “Çanakkale gibi çok önemli bir bölgede nu sene 27.’sini düzenlediğimiz Bahar Rallisi bir bakıma geçmişe selam vermek gibi oldu. Türkiye tarihinde muazzam geçmişi ile büyük iz bırakan savaşların yaşandığı yerlerde araç sürmek bizi hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi. Burada yazılan destan dünya tarihinde tek olarak kalacaktır. Klasik Otomobil Kulübü üyeleri ile birlikte bu geçmişe sahip olmaktan da ayrıca onur duyduk.” dedi.

Klasik otomobillerin yağışsız fakat sert rüzgarların olduğu bir havada gerçekleştirdikleri şehir içi sürüşü Çanakkale halkından ilgi gördü.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve FIVA (Uluslararası Klasik Araçlar Federasyonu) tarafından desteklenen Klasik Otomobil Kulübü 27. Bahar Rallisi, Pirelli ana sponsorluğunda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kolin Otel, Sanat Gezgini ve Truva Müzesi’nin katkıları ile 17 Nisan saat 17’de Çanakkale Truva Heykeli’nden start alarak başladı. 1954-2005 yılları arasında üretilen çeşitli marka ve model otomobillerin oluşturduğu 40 otomobil Kolin Otel’deki toplantının ardından Çanakkale kordondaki Truva Heykeli’ne yola çıktılar. Truva Heykeli meydanında bir sergi havası yaratan klasik otomobiller, sert esen rüzgara rağmen Çanakkale halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Truva Heykeli’nden Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Hanifi Araz’ın verdiği start ile yarışa başlayan klasik otomobiller Troya Müzesi’ne doğru yol aldılar.

Troya Müzesi’nde buluşan otomobiller daha sonra Kolin Otel’e doğru gece sürüşü ile otelde kapalı parka geldiler.

Cumartesi günü saat 10’da ikinci güne başlandı. Çanakkale Köprüsünü geçen yarışmacılar; Eceabat, Seddülbahir üzerinden Alçı Tepe’ye ve ardından da Şehitler Abidesi’ni ziyaret ettiler. Tarihi Yarımada’daki diğer şehitlik ve tabyaların arasından geçip, 57. Alay Şehitliğini de selamlayan yarışmacılar daha sonra Kolin Otelde 4 etaplık yarışı hiçbir aksaklık olmadan bitirdiler.