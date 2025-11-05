BYD Sealion 7 ve Atto 2 Türkiye yollarına çıkıyor

CARMEDYA.COM – BYD, tamamen elektrikli modelleri sportif D-SUV modeli BYD Sealion 7 ve kompakt B-SUV modeli Atto 2’yi satışa sunuyor.

Kasım ayı itibariyle satışa sunulan Sealion 7’nin Türkiye satış fiyatı açıklanırken, Aralık ayında satışa sunulacak olan Atto 2’nin fiyat etiketi ise gelecek ay belli olacak.

Sealion 7 iki farklı güç ünitesiyle sunuluyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneğine de sahip olan Sealion 7, Kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alıyor. Modelin 160 kW’lık Design versiyonu 2 milyon 389 bin TL, 390 kW’lık Excellence donanım versiyonu ise 3 milyon 939 bin TL olarak belirlenmiş.

BYD’nin Türkiye’nin satışa sunduğu sekizinci model olan BYD Sealion 7, Türkiye’de Dolphin, Seal ve Seal U’dan sonra Okyanus Serisi’nde yer alan dördüncü model olarak öne çıkıyor. Zengin donanım listesine sahip olan model, sportif SUV tasarımına sahip.

Markanın tasarım dilini yansıtan Ejderha yüzü tasarımı ve kompakt boyutlarıyla öne çıkan Atto 2 ise, BYD’nin e-Platform 3.0 altyapısı, akıllı kabin teknolojisi ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Sealion 7

BYD Sealion 7’nin Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0’dan 100 km/s hıza 7,8 saniyede ulaşıyor. Model, 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 km menzil sunuyor. AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7,5 saatte tamamlanırken, DC 150 kW hızlı şarj sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 20 dakikada ulaşılabiliyor. Maksimum 210 km/s hıza ulaşabilen Sealion 7, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç dönebilen bilgi-eğlence ekranı, 360° kamera, çift bölgeli klima, 50W kablosuz şarj, ısı pompası ve UV/ısı korumalı camlarıyla öne çıkıyor.

Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, vegan deri döşeme ve sürücü bel desteği konfor saplarken; önde ve arkada yer alan Type-C çıkışlar, 58 litrelik ön bagaj ve 520 litrelik bagaj hacmi (koltuklar yatırıldığında 1789 litreye kadar) günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Araç ayrıca 19 inç jantlar, 10 hoparlörlü ses sistemi ve Snapdragon SA8155 işlemcisine sahip.

Zengin donanımlar

BYD Sealion 7’nin 390 kW gücündeki dört çeker versiyonu, 23.000 rpm motor çevrimiyle sınıfında öne çıkıyor ve yalnızca 4,5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşarak segmentinde iddialı bir performans ortaya koyuyor. Model, 91,3 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 502 km menzil sunuyor. Şarj seçeneklerinde 230 kW DC hızlı şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 18 dakikada ulaşırken, AC 11 kW ile tam dolum yaklaşık 9,6 saatte tamamlanıyor. Sealion 7’nin son hızı ise 215 km/s…

Sealion 7, iç mekanda 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemiyle dikkat çekiyor. Hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, hafızalı yan aynalar ve ambiyans aydınlatma konforu artırırken; ayakla açılabilir elektrikli bagaj kapağı ve Head-Up Display pratik kullanım imkanı tanıyor. Dış tasarımda 20 inç jantları, iç mekanda ise Nappa deri koltukları Sealion 7’ye şık bir dokunuş katarken, gelişmiş iTAC çekiş kontrol sistemi de modeli güvenlik açısından öne çıkarıyor.

Okyanus tasarım diliyle 4 farklı renk seçeneği

BYD Sealion 7’nin her iki versiyonunda da markanın Okyanus tasarım dili vurgulanıyor. Dinamik hatlar, su damlası detaylı arka farlar ve tampon çizgisi boyunca uzanan spoyler araca güçlü bir kimlik kazandırıyor. Yüzeyle bütünleşen gizli kapı kolları aerodinamik verimliliği artırırken, 4830 mm uzunluk, 1925 mm genişlik, 1620 mm yükseklik ve 2930 mm aks aralığı geniş bir iç hacim sunuyor.

BYD Sealion 7; Atlantis Grisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı, Bulut Grisi olmak üzere dört farklı dış renk seçeneği ile satışa sunuluyor. İç mekanda ise Siyah ve Açık Mavi olmak üzere iki farklı döşeme rengi tercih edilebiliyor.

Yenilikçi şasi teknolojisi

Markanın e-Platform 3.0 mimarisi üzerine tasarlanan Sealion 7, CTB (Cell-To-Body) şasi yapısıyla rijitlik ve düşük ağırlık merkezi sunarak yol tutuşunu ve dengeyi artırıyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon ve çok bağlantılı arka süspansiyon ile Sealion 7’de iyi bir yol tutuş ve güvenli araç kontrolü elde ediliyor. Ayrıca Sealion 7’de yer alan değişken sönümleme özellikli amortisör sistemi, bozuk yol koşullarında daha yumuşak bir sürüş sunuyor.

Araçta Eco, Normal, Spor ve kaygan yüzeylerde maksimum çekişi elde etmek için Kar olmak üzere dört sürüş modu yer alıyor.

Güvenlik

Sealion 7’de Ön ve Arka Park Sensörleri, Isıtmalı ve Havalandırmalı Elektrikli Ön Koltuklar, 360 Derece Kamera, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı (Fren Destekli), Ön ve Arka Çarpışma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Otonom Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi gibi birçok sistem bulunuyor.

Kabin içi güvenlik özellikleri arasında, arka koltuklar ve ön yolcu koltuğunda ISOFIX bağlantıları, Çocuk Varlık Tespiti, Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi ve 9 hava yastığı yer alıyor.

Euro NCAP testlerinde 5 yıldız almaya hak kazanan model, özellikle çocuk yolcu koruması alanında yüzde 93’lük puan alarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 yaş ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı.

BYD Atto 2

Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak BYD Atto 2, segmentinin üzerinde donanım özellikleri sunarken, 12,8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj ünitesi, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi özelliklerle öne çıkıyor.

4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip olan Atto 2; 2620 mm’lik dingil mesafesiyle de sınıfına göre geniş bir iç mekan hacmi sunuyor. Bu ölçülere ek olarak 10,5 metrelik dönüş çapı ise manevra kolaylığı sağlıyor. Modelde, 8,8 inç dijital gösterge paneli, 17 inç alaşım jantlar yer alıyor.

Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve Atto 2’yi 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 km menzil sağlıyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise 28 dakikada şarj edilebiliyor.

Ayrıca BYD Atto 2, Enerji Paylaşım Özelliği (VtoL -Vehicle-to-Load) sayesinde taşınabilir cihazlara veya elektronik ekipmanlara doğrudan enerji aktarımı yapılabiliyor. Bu özellik, Atto 2’yi şehir dışı gezilerde veya kamp alanlarında pratik bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunan Atto 2, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklarıyla yüksek koruma sunuyor. Ayrıca, Otonom acil fren sistemi (AEB), akıllı hız limiti kontrolü (ISLC), şerit takip asistanı (LSS), adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) ve akıllı hız sabitleme sistemi (ICC) ile sürüş güvenliğini her koşulda destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi (BSD), kapı açma uyarısı (DOW) ve geri manevra çapraz trafik uyarısı (RCTB) ise sürücünün çevresel farkındalığını artırarak hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde ek güvenlik sağlıyor.

BYD mobil uygulaması

BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD Sealion 7 ve Atto 2 modellerinde de bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD mobil uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracı anahtar taşımadan telefon üzerinden açıp kapatmak mümkün oluyor.

Buna ek olarak BYD Sealion 7 ve BYD Atto 2, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araçlar her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.