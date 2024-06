TürkTraktör İş Makineleri 10. yılında Komatek 2024’te

CARMEDYA.COM – İş makineleri sektöründeki 10. yılını kutlayan TürkTraktör, 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası KOMATEK Fuarı’nda dikkat çeken iş makinelerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

İş makinelerinin yanı sıra TürkTraktör güvencesiyle sunulan Fleetpro, CNHi markalı yedek parçalar, Servisim ürünleri, TTConnect ve satış sonrası hizmetler de TürkTraktör standındaki yerini alıyor. Fuara özel kampanya kapsamında leasing ile alımlarda faiz avantajı sağlanıyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, kuruluşunun 70. yılını kutlayan TürkTraktör’ün iş makineleri alanında da başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Séjourné, “Türkiye’nin tarım mekanizasyonundaki lideri olarak 1954 yılından bu yana bu topraklar için değer yaratıyoruz. 17 yıldır kesintisiz pazar ve ihracat lideri olarak üretimde 1.111.111’inci traktör ve 600 bininci motor gibi önemli seviyeleri çok yakın zamanda aştık. Tarımdaki köklü geçmişimiz ve tecrübemiz, iş makinelerinde attığımız başarılı adımlara da kılavuz oluyor. 10. yılı geride bıraktığımız iş makineleri alanında yerli üretime geçmemizle birlikte sektörde güçlü bir yer edindik ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin

TürkTraktör İş Makineleri İş Lideri Boğaç Ertekin, sektörün en önemli organizasyonlarından KOMATEK 2024’te, New Holland ve CASE iş makineleriyle yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ertekin, “10 yıl önce faaliyete başladığımız iş makinelerinde, ortağımız CNH’in dünya klasında üretim yapan fabrikalarından ithal ettiğimiz iş makinelerimizin yanı sıra TürkTraktör’ün uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ışığında 2020 yılından bu yana yerli kazıcı yükleyici ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Üç yıl gibi kısa bir sürenin sonunda 1000. Kazıcı Yükleyici yerli iş makinemizi banttan indirmenin gururunu geçen sene yaşadık. 10 yıl önce başlayan yolculuğumuz, bugün geldiğimiz noktada pazarda önemli bir paya ulaştı. TürkTraktör bünyesinde çevik dönüşen ilk iş birimi olarak, uçtan uca değer yaratmaya odaklanarak müşterilerimizi işimizin merkezi haline getirdik. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir pozisyona gelerek performansımızda artış kaydettik ve bu doğrultuda müşterilerimizi dinleyerek kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Ortaya koydukları ilerleme ve yatırımların iş makineleri sektörüne olan inançlarının en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Ertekin, “Türkiye’de iş makineleri alanında müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet sunabilme kabiliyetine sahibiz. Pazardaki çeşitli ürün ve taleplerin yüzde 90’ından fazlasına cevap verebileceğimiz farklı modellerimiz bulunuyor. KOMATEK 2024’te New Holland B115D Kazıcı Yükleyici, New Holland L334 Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, New Holland E17D Mini Ekskavatör, CASE 695SV Kazıcı Yükleyici, CASE CX750D Paletli Ekskavatör, CASE CX220D Paletli Ekskavatör, CASE 321F Kompakt Lastikli Yükleyici, CASE 1121G Lastikli Yükleyici, CASE 856C Greyder, CASE CX60C Mini Ekskavatör ve CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici gibi geniş ürün gamımızı her ürün segmentinde temsil eden iş makinesi modellerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Yaygın bayi ve servis ağı ile sektörde önemli bir yer edindiklerini ifade eden Ertekin, “TürkTraktör’ün Türkiye geneline yayılan geniş bir bayi ve servis ağı bulunuyor. İş makineleri birimi olarak tarım bayilerinin gücünü de arkamıza alarak satış, servis ve yedek parça konusunda etki alanımızı genişletiyoruz. New Holland markamızla 27 bayi ve 105 servis noktamızdan, CASE markamızla ise üç adet 3S, sekiz adet de 2S bayimizin yanı sıra TürkTraktör’ün doğrudan müşteriye ulaşan satış ve satış sonrası noktaları üzerinden en aktif şekilde müşterilerimize ulaşıyoruz. Doğrudan satış ve satış sonrası hizmetlerimizi yürüttüğümüz İzmir ve Ankara’daki iş makineleri tesislerimizin arasına yakın zamanda yeni bir bölgedeki tesisimizi de ekleyeceğiz. Bununla birlikte müşteri odaklı yaklaşımımız neticesinde, aldığımız geri bildirimlerle hizmetlerimizi geliştiriyoruz. İş makineleri için ayrı bir öneme sahip olan ikinci el hizmetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Gelecek dönemdeki hedeflerine değinen Ertekin, “Yerli üretime geçmemizle birlikte kamu kuruluşlarıyla olan temasımız arttı. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere pek çok kuruluşun altyapı ve geri dönüşüm çalışmalarında ürünlerimizi tercih etme oranları yükselmeye başladı. Önümüzdeki dönemde üretimi güçlendirirken, yapacağımız teknolojik ve bölgesel yatırımlarla müşteri memnuniyetini iyileştirmeye devam edeceğiz.

CASE ve New Holland Yerli Kazıcı Yükleyiciler

CASE ve New Holland yerli üretim kazıcı yükleyiciler, 119 beygir güç sunabilen FPT motorun yanı sıra, kabin tasarımında değişiklikler ve 1.15 m3 geniş kova hacmiyle dikkat çekiyor. Kazıcı koparma kuvvetiyle fark yaratırken, joystick üzeri FNR, kickdown ve el debriyajı düğmeleri ile 4 eksende ayarlanabilen kazıcı joystick kolları öne çıkıyor. CASE marka SV Serisi kazıcı yükleyiciler, Active, Performans ve Comfort olarak üç farklı donanım paketi ile pazara sunuluyor. Yeni D serisi New Holland kazıcı yükleyiciler ise B-Type ve E-Type donanım seçenekleri ve yeni özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu çeşitlilik, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya imkân tanıyor.

New Holland L334 Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici

New Holland L334 Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, 90 beygire kadar güç sağlayabilen FPT motorla pazara sunuluyor. 1550 kilogram taşıma kapasitesiyle zorlu işlerin üstesinden gelebiliyor. L334 Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, Patentli Super Boom teknolojisiyle fark yaratıyor.

New Holland E17D Mini Ekskavatör

New Holland E17D Mini Ekskavatör, ayarlanabilir palet genişliği ile farklı çalışma alanlarında esneklik sağlıyor. Çift yönlü ayarlanabilir standart kırıcı hattına sahip E17D Mini Ekskavatör, 10.5 devir/dk‘lık kule dönüş hızıyla öne çıkıyor.

CASE 1121G Lastikli Yükleyici

CASE Lastikli Yükleyici ürün gamının en yeni üyesi 1121G modeli, FPT marka Cursor Model 6 silindirli, 8,7 litrelik Faz 5 emisyon seviyesinde motorla pazara sunuluyor. CASE’in patentli ve ödüllü küp şeklindeki radyatör tasarımı ve daha etkili ve verimli motor soğutma performansıyla öne çıkan CASE 1121G Lastikli Yükleyici, üstün motor teknolojisi sayesinde düşük motor devirlerinde yüksek tork performansı ortaya koyuyor.

Zorlu ve ağır işler gerektiren çalışma şartları için özel olarak tasarlanan 1121G’nin ağır hizmet tipi aksları, düşük sıcaklıklardaki suya ve ince döküntülere karşı dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor. G serisiyle birlikte tamamen değişen kabin yapısı, operatöre maksimum konfor vadediyor. Güçlendirilmiş kabin, yuvarlanan ve düşen nesnelere karşı ROPS ve FOPS Seviye II sertifikasyonlarıyla operatöre üst düzey bir güvenlik sağlıyor.

Yeni dokunmatik ekran sayesinde operatör tüm makine işlevlerine hızlı bir şekilde erişebiliyor. Operatör, makineye entegre olarak sunulan kantar sistemiyle kova üzerine alınan malzemenin miktarını takip edebiliyor. Farklı malzemelerin karıştırılması gereken uygulamalarda kantar sistemi zamandan tasarrufla öne çıkıyor ve kullanıcının işletme maliyetini düşürüyor.

CASE CX750D Paletli Ekskavatör

Faz 5 emisyon seviyesindeki en güncel motora sahip CASE CX750D, üstün performansı ve verimliliği, çevreci ve temiz bir teknolojiyle birlikte sunuyor. 5 farklı enerji tasarruf kontrolü içeren CX750D modeli; yüksek motor gücü ve yüksek koparma kuvveti sayesinde kullanıcıların zorlu işlerin kolaylıkla üstesinden gelebilmesini sağlıyor.

CX750D sahip olduğu geniş AdBlue tankı sayesinde düşük operasyon maliyetleri ile birlikte zaman tasarrufunu da beraberinde sunarken, yeni elektronik kontrollü hidrolik pompalar ise daha hızlı çevrim süreleri vadediyor.

CASE CX220D Paletli Ekskavatör

CASE Akıllı Hidrolik Sistemi (CIHS) sayesinde en hızlı çevrim sürelerini yüksek enerji tasarruf performansıyla sunan CASE CX220D Paletli Ekskavatör, 3 farklı güç moduna sahip. Yapılan işi algılayarak hidrolik basıncı artıran ve otomatik devreye giren Powerboost işleviyle en zorlu işlerin kolayca üstesinden gelir. Ağır hizmet tipi Bom ve Arm yapısı ve güçlendirilmiş yürüyüş takımı sayesinde, uzun kullanım ömürleri, performans ve üretkenlikten ödüm vermeden kullanıcısının yanındadır. Geniş AdBlue tankı ve düşük AdBlue tüketimiyle yüksek verimliliğe sahip olan CASE CX220D Paletli Ekskavatör daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. Yeni elektronik kontrollü hidrolik pompalar ve daha geniş ana valf sayesinde seri çevrim süreleriyle maksimum üretkenlik yaratıyor.

CASE 321F Kompakt Lastikli Yükleyici

Ağır iş makinesi segmentinde yer alan, özellikle operatör ergonomisini maksimize eden özellikleri içerisinde barındıran yeni 321F Kompakt Lastikli Yükleyici optimize edilmiş ölçüleri sayesinde çok amaçlı kullanım imkanını yakalıyor.

Yeni 321F Kompakt Lastikli Yükleyici optimize edilmiş ölçüleri ve üst düzey performansı sayesinde açık ocak işletmeleri, endüstriyel tesisler, tarım, altyapı, inşaat, geri dönüşüm ve kiralama gibi birçok alanda faaliyet gösterebiliyor.

CASE 856C Greyder

CASE 856C model greyderler, FPT marka 173 beygir güç üreten Faz 5 emisyon seviyesindeki motoru sayesinde her türlü arazide etkileyici bir performans ve üretkenlik sunuyor. Düşük emisyon değerleri ile çevreye daha az etki bırakırken, yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor.

Sağlam şasi yapısı ve üstün kalite ile mühendisliğe sahip komponentlerle donatılmış olan CASE 856C greyderler, zorlu iş koşullarında uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkıyor. CASE’nin kendine özgü greyder bıçağı tasarımı sayesinde itilen malzemenin direnci en aza indirgenir, böylece performanstan ödün vermeden daha kısa sürelerde daha fazla iş çıktısı sunar.

CASE CX60C Mini Ekskavatör

CASE CX60C Mini Ekskavatör, düşük yakıt tüketimi ile maksimum performans gösteren Yanmar motor ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. CX60C Mini Ekskavatör kısa kuyruk tasarımıyla dar alanlarda kolay çalışma imkanı tanıyor. CX60C Mini Ekskavatörün yatırılabilir kabini, servis ve bakım işlemlerinden kolaylık sağlıyor.

CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici

CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, 74 beygir güç sunabilen FPT motora sahip. CASE SV280B Nokta Dönüşlü Mini Yükleyicinin geniş diz mesafesi operatöre kabin içinde maksimum konfor sunuyor. Standart geri görüş kamerası, ısıtmalı koltuk ve led ekranı SV280B’nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.