Volvo Car Group ve Northvolt pil üretimi için anlaştı

CARMEDYA.COM – Volvo Car Group, yeni nesil elektrikli Volvo ve Polestar otomobillerine güç sağlamak üzere daha sürdürülebilir piller geliştirmek ve üretmek adına İsveç’in önde gelen şirketlerinden Northvolt ile bir ortak girişim kuracak.

Volvo Car Group ve Northvolt, yarı yarıya (50/50) gerçekleşecek ortak girişimin ilk adımı olarak İsveç’te 2022’de faaliyete geçecek bir araştırma ve geliştirme merkezi kurmayı hedefliyor.

Merkezde, hem iki şirketin pil uzmanlıkları artırılacak hem de özellikle Volvo ve Polestar otomobillerde kullanılmak üzere yeni nesil, son teknoloji pil hücreleri ve otomobil entegrasyon teknolojileri geliştirilecek.

Planlanan ortak girişim ayrıca, Avrupa’da yılda 50 gigawatt saate (GWh) kadar potansiyel kapasiteye sahip yeni bir giga fabrika kuracak. Üretimin 2026 yılında başlaması planlanıyor.

Volvo Car Group ayrıca planın bir parçası olarak, 2024’ten itibaren İsveç’in Skellefteå kentindeki mevcut Northvolt Ett tesisinden yılda 15 GWh akü hücresi tedarik etmeyi planlıyor.

Daha önce duyurulan tedarik anlaşmalarının yanı sıra, Northvolt ile yapılan ortaklık, Volvo Cars’ın iddialı elektrifikasyon planlarını yönlendirecek ve Avrupa akü hücresi ihtiyaçlarını güvence altına alacak. Volvo Cars, bu on yılın ortasına kadar yüzde 50 elektrikli otomobil satmayı hedefliyor ve 2030 yılına kadar sadece tamamen elektrikli otomobil satmayı planlıyor.

Bugün, Volvo Car Group’un tamamen elektrikli otomobilleri için pil üretimi, otomobilin toplam yaşam döngüsü karbon emisyonlarının büyük bir bölümünü temsil ediyor. Volvo Car Group, sürdürülebilir akü üretiminde lider olan Northvolt ile çalışarak ve Avrupa’daki üretim tesislerinin yakınında akü üreterek, gelecekteki otomobilleri için akü tedarikine ve üretime atfedilebilecek çevresel ayak izini de azaltabilir.

Volvo Car Group CEO’su Håkan Samuelsson, “Northvolt ile çalışarak, tamamen elektrikli bir otomobil şirketine geçişimiz için yüksek kaliteli, sürdürülebilir pil hücreleri tedarikini güvence altına alacağız. Northvolt ile yakın çalışmak, kurum içi geliştirme yeteneklerimizi güçlendirmemize de imkan sağlayacak” dedi.

Yüzde 100 temiz enerji ile çalıştırılması planlanan yeni giga fabrikanın yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratması bekleniyor. Tesisin yeri henüz belirlenmedi. Ortak girişim aracılığıyla geliştirilen pil hücrelerine sahip ilk otomobil, Volvo Cars’ın en çok satan XC60 modelinin elektrikli geleceği olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Northvolt Kurucu Ortağı ve CEO’su Peter Carlsson, “Volvo Cars ve Polestar, elektrifikasyona geçişte endüstri liderleridir. Bu iki şirket, dünyanın en sürdürülebilir akü hücrelerini geliştirmeyi ve üretmeyi hedeflediğimiz bu yolculukta mükemmel ortaklar olacak. Biz de onlara Avrupa’daki özel pil hücresi üretim ortağı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Northvolt ile ortaklık, Volvo Cars’ın premium elektrikli otomobil segmentinde lider olma ve 2030 yılına kadar yalnızca tamamen elektrikli otomobiller satma hedefi için büyük önem taşıyor. Ayrıca, gerçek teknoloji liderleriyle yapılan bu ortaklıklar, Volvo Car Group’un şirket içi geliştirme yeteneklerinin genişletilmesinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Polestar ise Avrupa’daki büyüme hedeflerini daha da artırıyor. Marka, 2030 yılına kadar gerçekten iklim nötr bir otomobil yaratmayı hedefleyen Polestar 0 projesine olan bağlılığının altını çiziyor.

Volvo Cars Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henrik Green ise, “Northvolt ile birlikte yeni nesil pil hücresi teknolojisini şirket içinde geliştirmek, özellikle Volvo ve Polestar sürücülerine özel piller tasarlamamıza olanak sağlayacak. Elektrikli otomobillerimiz için şirket içinde geliştirilen hücrelerle, Volvo ve Polestar müşterilerine menzil ve kısa şarj süreleri gibi istediklerini vermeye odaklanabiliriz” dedi.

Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “2030 yılına kadar tamamen elektrifikasyona doğru ilerlerken, Northvolt ile işbirliği yapmak endüstriyel ağımız için önemli bir adım. Pil, tamamen elektrikli bir otomobilin en önemli parçalarından biridir ve Northvolt ile ortaklık kurarak, Avrupa’da verimli ve uygun maliyetli yüksek kaliteli ve sürdürülebilir pil tedarik zinciri sağlıyoruz.”

Volvo Cars, 30 Haziran’da düzenlenecek Volvo Cars Tech Moment’ta gelecekteki teknoloji yol haritası hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.