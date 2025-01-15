Yenilenen Opel Grandland Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel’in SUV’daki amiral gemisi Grandland yeni nesliyle 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hybrid versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı.

48 V hybrid teknolojisine sahip versiyonda Edition ve GS, elektikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile yollara çıkan yeni Opel Grandland, hybrid motor seçeneğinde 2 milyon 50 bin TL’den elektrikli versiyonunda ise 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Aracın yenilikçi özellikleri arasında, geri dönüştürülebilir ve onarılabilir bataryalar, iç tasarımda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve gövdede krom ögelerin bulunmaması gibi özellikler yer alıyor. Bununla birlikte GS donanım seviyesi ile standart olarak sunulan, modelin ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı “Şimşek Logosu”na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı “OPEL” yazısı bulunuyor. Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50 binden fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux HD LED Pixel aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu yer alıyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç

“Her üç binek araçtan ikisinin SUV olmasını hedefliyoruz”

Lansmanda markanın artık SUV modelleriyle öne çıkacağını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Ocak ayı itibarıyla satışa sunduğumuz yeni nesil Grandland, bu sene kalkacağımız SUV atağının ilk yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedefliyoruz, bu noktada yeni Grandland’in hem elektrikli hem hybrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı kazanacağına inanıyoruz” dedi.

STLA Medium platformu üzerinde yükselen ilk elektrikli Opel modeli

Yeni nesil Grandland, Opel için elektrikli mobiliteyi daha da çekici hale getiren büyük bir adımı temsil ediyor. Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkıyor. Yeni platform, başta düz bir batarya paketine olanak tanıyor ve birçok avantaj sunuyor. Son derece sağlam tasarım, yenilikçi şasi ile bir araya gelerek gözle görülür şekilde yüksek sürüş dengesi sunuyor ve düz gövde altı tasarımı sayesinde aracın altındaki hava akışı optimize ediliyor.

400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre, şehir içinde ise 623 km menzil (WLTP’ye göre) sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 210 HP (157 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor. Bu değerler, yeni Grandland Elektrik’in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor.

Yeni Grandland Elektrik, yeni batarya ve yeni nesil elektrikli motorunun yanı sıra ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri sayesinde uzun menzilli sürüşler sunabiliyor. Rejeneratif frenleme sayesinde enerji, üç farklı mod kullanılarak geri kazanılabiliyor, böylece Grandland Elektrik’in verimliliğini daha da artırıyor. Yeni model, gerekli olduğunda kısa şarj molaları ile şarj imkanına da sahip. Grandland Elektrik, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin yüzde 80’ine yaklaşık 29 dakika şarj süresinde ulaşıyor.

Hibrit motor seçeneği

Türkiye’de yollara çıkan Yeni Grandland’i müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48 V hybrid versiyonu ile de tercih edebiliyor. Hibrit seçenek, sürüş keyfini üst seviyede yaşatırken tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor. 136 HP (100 kW) güç üreten 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 21 HP (15,6 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılan sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik bir sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor.

48 V hybrid teknolojisiyle donatılan model, içten yanmalı motora sahip benzer bir araca kıyasla yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltırken aynı zamanda sürüş konforunu artırıyor. Şehir içi ve şehir dışındaki sürüşlerde, benzinli ve elektrikli motorlar aracın ihtiyaçlarına göre birlikte veya bağımsız olarak çalışarak enerji tüketimi ve performansı dengeliyor. Elektrikli motor, hızlanırken ve hareketsiz halden kalkış yaparken benzinli motora destek sağlıyor. Düşük hızlarda, örneğin manevra yaparken şehir içinde bir seferde yaklaşık bir kilometreye veya toplam sürüş süresinin yaklaşık yüzde 50’si boyunca tamamen elektrikli sürüşe olanak sağlıyor. 48 V hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland’de, yüksek hızlarda yavaşladığında ve benzinli motor kapandığında, elektrikli motor jeneratör gibi çalışarak hibrit sistemin 48 V’luk bataryasını şarj ediyor; bunun için şarj işlemine gerek kalmıyor. Sürücüler, tercihlerine bağlı olarak Eco (özellikle verimli kullanım için), Normal ve Sporolmak üzere üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Modelin karma yakıt tüketim değeri ise 100 km’de 5,5 lt olarak belirtiliyor.

Boyutlar

Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 35 mm ek yüksekliği ve 49 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4650 mm, genişlik: 1905 mm; yükseklik: 1661 mm) yeni Grandland, daha büyük bir hacime sahip. Arka koltuklarında 20 milimetre daha fazla diz mesafesi sunan yeni Opel Grandland, 40:20:40 katlanabilir arka koltuk sırtlıkları ile fonksiyonelliği ön plana çıkartıyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyondayken ise 1645 litre bagaj hacmi sunan yeni Grandland, yükleme alanı konusunda da sınıf beklentilerini karşılıyor.

Grandland, elektrikli versiyonda boyutları 20 inçlik elmas kesim alaşım jantlara sahip. Diğer taraftan Opel’in ikonik vizörünün yeni 3D uygulaması, araca daha detoks bir görünüm kazandırıyor. Bu uygulama Edge Light teknolojisi ile daha da öne çıkarılan aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ile tamamlanıyor. Yeni Grandland, Experimental konsept otomobilinde de bulunan “Opel Compass” tasarımına sahip. Bu tasarım, ortada “Elektrikli Şimşek” logosu olacak şekilde tüm özelliklerin simetrik olarak düzenlendiği orta hat prensibine dayanıyor. Detoks, Modern Alman ve Greenovation olmak üzere tüm bu özellikler Blitz’i barındıran her modeli bir Opel yapan “Alman Enerjisi” kavramını yansıtıyor. Bu “Alman Enerjisi”nin sonucu Rüsselheim’da tasarlanıp geliştirilerek Eisenach’da üretilen yeni Opel Grandland’de görünür hale geliyor.

Intelli-Lux HD LED Pixel aydınlatma teknolojisi

Yeni Grandland’de aydınlatmalı logonun yanı sıra Opel mühendislerinin geliştirdiği ve GS donanım seviyesinde standart olak sunulan bir aydınlatma yeniliği olan Intelli-Lux HD LED Pixel teknolojisi kullanılıyor. İlk kez Yeni Grandland’de yer alan bu sistem, yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı için her bir tarafta 25 bin 600 olmak üzere toplamda 51 bin 200 LED hücreye sahip. Trafik durumuna göre, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanıyor ve Intelli-Lux HD LED Pixel farlar, bu nesneleri standart Matrix Light teknolojilerinden daha yüksek çözünürlüklü, daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatıyor. Böylece gece sürüşlerinde üstün bir görüş açısı ve mesafesi sunarken, diğer kullanıcıların gözünün kamaşmasını engelliyor. Ayrıca yeni nesil aydınlatma sistemi, aracın önünde grafik projeksiyonlarla gösterilen yeni karşılama ve uğurlama animasyonları ile gelecekteki olanaklara şimdiden ışık tutuyor. Grandland’de LED gündüz farları bulunan Eco LED farlar Edition donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Opsiyonel olarak sunulan siyah tavanı ve kontrast duruşu ile yeni Grandland, daha uzun ve sportif bir görünüm kazanıyor. Yeni modelin gövde tasarımı, akışkanlık ve doğallık hissini koruyacak şekilde düzenlendi. Keskin çamurluk kemeri, aracın içinden geçerek görsel olarak tekerlekleri öne çıkarıyor. Bunu, tekerlekler ve alt gövdenin etrafındaki kaplamalı parçaların sağlamlığı tamamlıyor. Yeni Grandland’in 2784 mm’lik uzun aks aralığı (elektrikli versiyon için 2.794 mm) ve dik bagaj kapağı, kabin ve bagajın daha da ferahlayan yapısını öne çıkarıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ise 1645 litreye ulaşan bir yükleme hacmine olanak tanıyor.

Arka tarafta bulunan aydınlatmalı “OPEL” pusula imzası, bir seri üretim modelinde ilk kez yerini alıyor. Ayrıca Opel’in otomobille ilgili tüm dünya kaynaklarını korumaya yönelik olarak benimsediği çevreci inovasyon yaklaşımıyla tamamen uyumlu şekilde otomobilin adı artık krom harflerle gösterilmek yerine bagaj kapağına baskı şeklinde işlenmiş durumda.

Üst düzey teknolojiler

Mimari açıdan yatay bir temanın izlendiği iç tasarımda, gösterge panelinden kapılara kadar uzanan hatlar, genişlik ve ferahlık hissini güçlendiriyor. GS donanım seviyesinde standart olarak sunulan ve hafifçe sürücüye dönük olarak tasarlanan 16”lik merkezi ekran ve yüksek orta konsol ise sportif bir his oluşturuyor. Edition donanım seviyesinde ise Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10”’lik multimedya ekranı tüketicilerle buluşuyor. Direksiyonun arkasında yer alan geniş ve tamamen dijital gösterge grubu, temel bilgileri sağlayarak sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken, GS donanım seviyesinde opsiyonel Ultimate Paketi ile satın alınabilen Intelli-HUD “head-up display” (sanal gösterge paneli) sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor. Sürücüler, Pure Mod’u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine de sahip. Bu modda; sürücü bilgi paneli, sanal gösterge paneli ve merkezi ekrandaki içerikler azaltılarak gece saatlerinde veya yağmurlu havalarda dikkatin dağılmasını önlüyor. Opel’de her zaman olduğu gibi, sık kullanılan klima kontrolü gibi ayarlar da son kalan birkaç fiziksel düğmeyle sezgisel olarak yapılabiliyor.

Yeni Grandland’de yan hava kanallarının kapıya entegre edilmesiyle gösterge panelinin genişliği, görsel olarak öne çıkarılıyor. Şık bir teknik görünüme sahip olan gösterge panelinin üst kısmı; tasarımın genel tonunun altını çizmek için estetik olarak iki yüzey kaplamasına ayrılıyor. Gösterge panelinin altında Vizör ile aynı teknolojinin kullanıldığı “Edge Light” bulunuyor. Aynı zamanda GS donanımında standart olarak sunulan kapı girintilerindeki 7 renkli ambiyans aydınlatmasının katkısıyla Edge Light, renk ve ışığa cam benzeri bir netlik kazandırıyor. Diğer taraftan kumaşla kaplı gösterge panelinin orta bölümü, kapının omuz bölgesine kadar uzanıyor.

Ayrıca iç tasarım, sürücü odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Opel’in ödüllü ergonomik AGR koltukları, önemli bir itibara sahip ve yeni Grandland bu eski geleneği devam ettiriyor. Edition donanım seviyesinde Konfor Paketi ile opsiyonel olarak, GS donanım seviyesinde ise standart olarak sunulan “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR) sertifikalı bu koltuklar, yeni bir konfor özelliği olarak ayarlanabilir yan desteklere sahip. Bu fonksiyon, koltuk sırtlığının yan kısımlarında bulunan iki pnömatik cep sayesinde koltuk kavramasının da kişiselleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca GS donanımında opsiyonel Ultimate Paketi ile tercih edilebilen Nappa deri koltuklarda, sürücü koltuğunda havalandırma ve masaj, arka koltuklarda da ısıtma özellikleri bulunuyor. Bununla birlikte arkadaki yolcular için önceki Grandland’e kıyasla 20 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Ek olarak, ön koltuklarda omurilik üzerindeki baskıyı azaltan patentli Intelli-Seat özelliği standart olarak bulunuyor ve otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi konfor sağlıyor. Yine Ultimate Paketi ile sunulan IntelliAir Hava Kalite Sistemi, Clean Cabin sistemi ile birlikte çalışarak hava girişini iç ve dış kirlilik algılaması ile yöneterek hava kalitesini optimize ediyor.

Geliştirme sürecinde tasarımcılar ve mühendisler her detaya özen göstererek kaynak tasarrufu sağlayan çözümler bulmayı hedefledi ve böylece karbon ayak izini azaltırken geleceğe yönelik, cazip ve konforlu bir SUV sunmaya odaklandılar. Opel’in “Greenovation” yaklaşımına sadık kalınarak tüm kumaşlar tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden elde ediliyor. Bu yaklaşımın, koltukların yanı sıra kapı panelleri, gösterge paneli ve orta konsolda da hayata geçirildiği görülüyor Ayrıca, yeni Grandland’in toplam ağırlığının 500 kilogramdan fazlası geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir hammaddelerden oluşuyor.

Yeni Grandland bir aile aracı olduğundan, iç mekanda çok yönlülüğe özel bir şekilde odaklanılıyor. Araçta çok sayıda saklama alanına yer veriliyor, ayrıca konfor ve sağlık koşulları iyileştirilirken müşteriler için hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler bulunması da amaçlanıyor. Bu akıllı çözümlerin başında GS donanımında standart olarak sunulan Pixel Box geliyor. Bu bileşen, aydınlatmalı yarı saydam cam kısmı ve kumaş kaplamasıyla hem konsolun görsel çekiciliğini artırıyor, hem de son derece fonksiyonel bir kullanım imkanı sunuyor. Kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ise camın arkasında konumlandırılarak fonksiyonellik sunarken cihazlar güvenle saklanıyor ve şarj edilebiliyor. Yeni Grandland, Pixel Box’tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 V prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor.

Konfor

Yeni Grandland, emisyonu azaltırken bir yandan da dinamik ve sportif bir sürüş sunmayı hedefliyor. Bu sürüş karakteri, elektrikli versiyonda standart olarak bulunan Frekansa Dayalı Seçici Süspansiyon (FSD) ile mümkün oluyor. Bu teknolojide, sönümlendirme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak adapte etmek için amortisör bölmesinde ikinci bir hidrolik devre kullanılıyor. Duruma, yol yüzeyinin koşullarına ve sürüş tarzına göre sistem, yüksek frekanslarda (arnavut kaldırımı veya rögar kapağı gibi küçük darbelerde) konforlu sürüş sağlıyor. Bununla beraber düşük frekanslarda yolla doğrudan temasla sportif ve iddialı bir sürüş tarzı için farklı sönümlendirme karakteristikleri uyguluyor. Yeni Opel Grandland, sürücünün komutlarına çok daha hızlı ve doğrudan bir şekilde tepki veriyor; böylece fren yaparken, viraj dönüşlerinde ve otobandaki yüksek hızlarda dengesini koruyor.

Sürüş destek sistemleri

Opel’in yeni SUV’unun sürüş destek sistemleri arasında tümü standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tespit sistemi, radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi ve kaza durumunda ikincil çarpışmayı önlemeye yardımcı olan ikincil çarpışma freni gibi çok çeşitli sürücü destek sistemleri yer alıyor. Bunların yanında GS donanımında sunulan Ultimate Paketi tercih edildiğinde şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı gibi IntelliDrive özelliklerine sahip olunabiliyor.

Donanım

Yeni Grandland Türkiye’de hibrit versiyonda Edition ve GS, elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile müşterileriyle buluşuyor. Edition’da; 10″ dijital gösterge ekranı, 10″ multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Eco LED farlar, ön ve arka park sensörleri, 19” alaşımlı Jantlar, arkada aydınlatılmış Opel “Şimşek” logosu, dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve otomatik kararan dikiz aynası gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca Edition donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulan Konfor Paketi ile AGR ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 180° geri görüş kamerası ve elektrikli bagaja sahip olunabiliyor.

Dinamik ve teknolojik donanım seviyesi olan GS versiyonunda ise Edition donanımında sunulanlara ek; 16” multimedya ekranı ve navigasyon, Intelli-Lux HD LED Pixel farlar, 180° geri görüş kamerası, 10 yönlü manuel AGR ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, aydınlatılmış 3D Opel Vizör ve logo, karartılmış arka camlar, ambiyans aydınlatması, Pixel box ve kablosuz şarj ve 19” elmas kesim Jantlar (elektrikli versiyonda 20″ elmas kesim jantlar) standart olarak sunuluyor. GS donanım seviyesinde Teknoloji Paketi veya Ultimate Paketi ile sürüş ve yolculuk deneyimi daha üst seviyeye çıkarılabiliyor. Teknoloji Paketi içeriğinde; elektrikli bagaj ve HiFi Premium Focal ses sistemi ile konfor ve araç içi müzik deneyimi artırılabiliyor. Ultimate Paketi içeriğinde ise; IntelliHUD sanal gösterge paneli, 360° kamera, arka çapraz trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit ortalama asistanı, deri koltuklar, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, IntelliAir Hava Kalite Sistemi, ısıtmalı ön cam, elektrikli bagaj ve HiFi Premium Focal sistemi sunuluyor. Bununla birlikte Panoramik Cam Tavan ve Siyah Tavan opsiyonları da GS donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.