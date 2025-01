Otomotivde 2024 Gladyatör Ödülleri sahibini buldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on beşincisi heyecanlı bir törene sahne oldu.

6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen geleneksel gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gecede, Ebru Akel ve Murat Güloğlu başarılı sunumları ile ödül törenine renk kattı.

Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede, kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

6 Ocak 2025 tarihinde Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen geceye, ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

“Otomotiv sektörü ve ODMD, 2024 yılında da çalışmalarıyla değer yarattı”

Gecede konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 15. kez düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODMD Gladyatörleri’ne katılan tüm adayları tebrik ederken, 2024 yılı değerlendirmesini ve sektörün 2025 beklentilerini de paylaştı;

“2024 yılında nasıl bir pazar seyri olacağı üzerine farklı tahminler vardı ve yılı beklentilerin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamladık. Hızlı başlayan ilk çeyreğin ardından Nisan ayında bir düşüş yaşadık ve hemen arkasından GSR II regülasyonları değişimi oldu. Gerçekleştirilen kampanyalarla birlikte pazar seyri hız kazandı. ÖTV matrahlarında 2 yıldır bir değişiklik yapılmaması ve kredilere getirilen kısıtlamalara rağmen yılı yeni rekor satış adedi seviyesiyle tamamladık. Tüm bunlar bizi mobilitenin bir ihtiyaç olduğu noktasına götürüyor. 1 milyon 238 bin 509 adetlik toplam pazar hacmiyle birlikte geçen yıla göre yüzde 0.5 oranında bir artış elde edilmiş oldu. Bu adetlere ağır vasıta araç satışlarının henüz açıklanmayan bilgilerini de eklediğimizde, yaklaşık 1 milyon 285 bin adetlik hacme ulaşıldığını görüyoruz.

2025 yılı beklentilerinden de söz etmek gerekirse, aslında sektör olarak 100 yıllık bir değişimin içerisinden geçiyoruz ve bizler bu değişimin canlı şahitleriyiz. Bu değişimi yaşıyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz. Yeni teknolojilere sahip otomobiller geliştiriliyor. Müşteri davranışları değişiyor; buna ek olarak, global rekabette Çin faktörü de önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Eski satış yöntemlerinin değiştiği ve hatta sadece üyelik sistemiyle mobilite çözümlerinin kullanılacağı bir kavram dahi konuşuluyor. Geleneksel markalar bu değişimi yönetebilmek ve rekabetçi kalmak adına acil önlemleri devreye almaya başladılar. Batarya, çip ve dönüşüm yatırımları yapıyorlar. Dijital dönüşüme öncelik veriliyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da bataryalı elektrikli araç satışlarının yüzde 39’a, yeni enerji araçlarının ise yüzde 63’e ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla hiç kimse bu değişime seyirci kalmıyor. Bizler de ülkemizin ekonomik açıdan en stratejik sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü olarak bu değişime hazır olmalıyız. Üreticilerimiz, distribütörlerimiz, yan sanayimiz, bayilerimiz, kiralama platformları ve kullanılmış araç işi yapan platformlar dahil herkesin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. En önemli meselelerimizden birisi de, yetişmiş insan kaynağını zenginleştirmek olacak. Bununla birlikte bu değişimden geri kalmamak adına modern bir vergi sisteminin devreye alınmasının kaçınılmaz olduğunu yinelemeliyiz. Türkiye’nin artık yeni teknolojileri tanımlayan, vatandaşlarımızın mobiliteye ulaşımını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye’nin büyük bir otomotiv sektörü potansiyeli var ve mobilite herkes için bir ihtiyaç. 2025 yılında, olağanüstü bir olumsuz gelişme olmazsa pazarın 1 milyon adedin altına düşmeyeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte şu anda ülkemizin çok yaşlı bir araç parkı var ve bunun gençleşmesi çok büyük önem taşıyor. Bu araç parkının gençleşmesi, yeni araç satışından ziyade trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor.”

Gece toplam 21 dalda rekabete sahne oldu

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi.

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar; Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın Sponsorluk Uygulaması dallarında www.odmdgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı olarak oylandı.

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2024 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Gecede sahibinden.com, 2024 yılı 2. el araç ilanı verilerine göre Segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım Yılın Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde oldu

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi on yedi aday çalışma ile “Yılın Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde olurken, “PR/Etkinlik Uygulaması” kategorisinde on altı ve “Outdoor Uygulaması’’ kategorisinde on iki aday çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında bu yıl yüz on dört aday çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Gladyatörlerin Yol Arkadaşları

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere, Castrol, BRIDGESTONE, Garanti BBVA, AUTOROLA, CEVA Logistics , Eşarj, Bakırcı Otomotiv, Lipa Lojistik, Logo Yazılım ve Ayvens yer aldı.

Jüri üyeleri 2024’ün “en’lerini” belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin on beşinci yılında da İletişim Yönetim Danışmanı, İfade Mentoru Sayın Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Jüri Üyeleri

Fügen Toksü – İletişim Yönetim Danışmanı, İFADE Mentoru

– İletişim Yönetim Danışmanı, İFADE Mentoru Prof. Dr. Suat Gezgin – Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi

– Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova – Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Inc Turkiye Dergisi Yayın Danışmanı

– Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Inc Turkiye Dergisi Yayın Danışmanı Zehra Öney – Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

– Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın – Marka ve İletişim Stratejisti

– Marka ve İletişim Stratejisti Emine Pura – Tribal Sahada Pazarlama Yönetici Ortağı

– Tribal Sahada Pazarlama Yönetici Ortağı Ercüment Büyükşener – Eğitmen & Yazar, Dijital İletişim Danışmanı

– Eğitmen & Yazar, Dijital İletişim Danışmanı Melda Barkın – Harman Creative Kurucu Ortak ve CEO, Reklam Özdenetim Kurulu Üyesi

– Harman Creative Kurucu Ortak ve CEO, Reklam Özdenetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Polat – Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi

– Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Neslihan Olcay – IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği, CEO

– IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği, CEO Akan Abdula – FutureBright Group, Kurucu Ortak

– FutureBright Group, Kurucu Ortak Prof. Dr. Altan Çakır – İTÜ Öğretim Üyesi, AITR Eşbaşkanı, Adin.Ai Kurucu Ortak ve CIO

– İTÜ Öğretim Üyesi, AITR Eşbaşkanı, Adin.Ai Kurucu Ortak ve CIO Nazım Erdoğan – sahibinden.com, CMO

– sahibinden.com, CMO Ezgi Karataş – Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Marka, Ürün ve İletişim Müdürü

– Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Marka, Ürün ve İletişim Müdürü Burcu Cihan – Brisa Pazarlama Direktörü

– Brisa Pazarlama Direktörü Koray Öztopçu – Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü

Satış ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KG MOBILITY – SSANGYONG

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: KG MOBILITY – SSANGYONG

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İletişim ödülleri

Yılın Dergi Uygulaması: Hyundai – IONIQ 5 – 18 dakika / Dergi Entegrasyon Projesi

Yılın Radyo Uygulaması: BYD – Ambiyans Aydınlatma

Yılın Outdoor Uygulaması: Renault – Haydarpaşa Tren Garı 3D Mapping Gösterisi

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Volvo – Cars App

Yılın Gazete Uygulaması: Ford – Bronco Sport ile Evin Yolunu Unut

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Cupra – City Garage İstanbul Açılış Etkinliği

Yılın TV Uygulaması: Volkswagen – ID. Ailesi – Elektriğin yeniden doğuşu

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Fiat – Topolino X Vialand Macerası

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes-Benz – Geleceğe İlham Veren Kadınlar: She’s Mentoring Programı

Yılın Sponsorluk Uygulaması: Toyota – DasDas Sponsorluğu

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: KIA – The Ocean Cleanup & BIFED

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Lexus – LBX – Her Gün Sıra Dışı

Yılın Jüri Özel Ödülü: BMW – Yuvam Dünya I Sea Climate Change

Yılın Basın Lansmanı: Renault – Rafale Basın Lansmanı