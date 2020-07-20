Buradasınız
Home > Markalar > Fiat > Fiat Egea’da ödemeler 6 ay sonra başlıyor!

Fiat Egea’da ödemeler 6 ay sonra başlıyor!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle Temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor.

Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu “otomatik vites hediye” kampanyasını da Temmuz ayı boyunca sürdürüyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Carmedya Ağustos Sayısı

    Carmedya Ağustos Sayısı Yayında

    Volvo Kamyon’dan Mayıs Kampanyası

    Yukarı