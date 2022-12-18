Chery Tiggo 7 Pro Türkiye yolunda!

CARMEDYA.COM – Dünyanın farklı coğrafyalarında aldığı ödüller ve “En Çok Satan SUV” gibi unvanları kazanmaya devam eden Chery, Tiggo 7 Pro modelini Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Son olarak Paraguay’ın en büyük otomobil fuarı olan CADAM Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Tiggo 7 Pro, aynı zamanda Şili, Brezilya, Güney Afrika ve diğer küresel pazarlarda Chery’nin popüler bir modeli olmayı başardı. Ayrıca Katar ile diğer Orta Doğu ülke ve bölgelerinde pazar segmentinde ilk sırada yer alıyor. Tiggo 7 Pro, sadece kullanıcıların çoğunluğunun beğenisini kazanmakla kalmadı, Katar’ın “Yılın En Çok Satan SUV Ödülü”nü de kazandı. Tiggo 7 Pro’nun da katkısıyla Chery, Peru’daki Nitro Magazine tarafından “En Popüler Çinli Otomobil Markası” da seçildi.

Premium markalardaki iç mekan donanımları

Tiggo 7 Pro HD geri görüş kamerası ile donatılıyor. Model aynı zamanda aracın çevresini net ve görünür kılmak için 360 derecelik panoramik görünüm ve yüksek çözünürlüklü kameraya sahip. Ayrıca Tiggo 7 Pro, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran, 12 inçlik LCD gösterge ekranı ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran mimarisini de kullanıma sunuyor. Özellikle 1920×720 çözünürlüğü ile merkezi kumanda ekranı, akıllı telefon seviyesinde canlı ve akıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor. LCD gösterge ekranı, multimedya, iletişim ve sürüş uyarısı gibi çeşitli işlevleri görüntülüyor. Böylece sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sürüşe odaklanabiliyor. Dokunmatik LCD klima ekranı için benimsenen IML işlemi, toz ve su geçirmeyen, çizilmeye ve korozyona dayanıklı yapısıyla premium otomobil markalarıyla aynı kalite seviyesine sahip.

Tiggo 7 Pro, cep telefonları, LCD gösterge ekranı, merkezi kumanda ekranı ve ayrıca klima ekranı arasında bilgi bağlantısı kurabiliyor. Böylece daha kolay ve daha etkileşimli kullanıcı deneyim sunuyor. Ek olarak, zarif ve kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanan Tiggo 7 Pro, üç farklı temaya sahip. Kullanıcılar böylece temalar arasında özgürce geçiş yapabiliyor ve ayrıca duvar kağıtlarını değiştirerek daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. Bunlara ek olarak, merkezi kumanda ekranının altında, unutma-hatırlatma işlevine sahip evrensel bir cep telefonu kablosuz şarj alanı da bulunuyor. Kullanım kolaylığını artırmayı amaçlayan Tiggo 7 Pro, anahtarsız çalıştırma, tek tuşla giriş ve katlanan yan aynalar gibi donanımlara sahip. Ayrıca elektronik şanzıman menzil seçme (ETRS) sistemi, elektronik park freni (EPB) ve Autohold işlevleri ile de donatılmış durumda. Tüm bunlar sürüş güvenliğini artırmakla kalmıyor, kullanım hatalarını da azaltıyor.

Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor

Büyük bir otomotiv pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, Chery’nin geliştirmeyi taahhüt ettiği önemli ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor. Markanın en önemli modellerinden biri olan Tiggo 7 Pro’nun pazara sürülecek olması, Chery’nin Türkiye pazarına olan ilgisini ve güvenini yansıtıyor. Chery, gelecekte Türkiye pazarındaki varlığını genişletmek için Tiggo 7 Pro ve diğer önemli modellere odaklanmaya devam edecek ve yerel otomobil tüketim potansiyelini destekleyerek Türk kullanıcılarının seyahat deneyimlerini iyileştirmeye katkıda bulunacak.