Nissan Qashqai güncellenen tasarımı ve donanımıyla Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Tasarımı ve donanımı güncellenen Nissan Qashqai, İstanbul’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile tanıtıldı.

Qashqai’nin Türkiye lansmanına özel olarak Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco da toplantıya katıldı. Nissan’ın gelecek vizyonu olan Arc iş planını basın mensupları ile paylaşan Gonzales; “Arc planı geleceğe giden yolumuzda sürekli ilerlememizi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi gösteriyor. Bu plan, değer ve rekabet gücü yaratmada daha ileriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco

Nissan bu iş planı ile 2026 mali yılına kadar 16’sı elektrikli olmak üzere 30 yeni modeli piyasaya sürecek ve 2026 mali yılına kadar içten yanmalı motorlu (ICE) binek araç modellerinin %60’ı yenileyecek. Bu segmenti kendilerinin yarattığının altını çizen Velasco 2026 yılına kadar Avrupa pazarına 5 yeni elektrikli modelin gireceğinin müjdesini de verdi. Teknoloji, ürün portföyü ve yazılım hizmetleri ile ilgili de stratejik ortaklıklar kuracaklarını belirtti.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem

Basın lansmanında davetlilere hitap eden Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, ”Amiral gemimiz Yeni Qashqai’yi sevenleri ile buluşturmanın mutluluğunu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Lansmana özel fiyatı ile Yeni Qashqai güncellenen tasarımı, dikkat çeken teknolojisi ve GRS2’nin gerektirdiği güvenlik özellikleri ile şimdi çok daha göz alıcı ve çarpıcı olarak yollardaki yerini alacak. Yeni Qashqai’ye güveniyoruz” dedi.

Dinamik tasarım

Qashqai’nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Artık düzinelerce parlak siyah üç boyutlu parçalardan oluşuyor ve bunlar kaputta akıcı bir şekilde görünüyor.

Yeni farlar daha da keskin bir görünümle yer alıyor. Ana merceğin altındaki gündüz farları, ana ızgaranın yenilenen siyah üç boyutlu parçaları ile aynı şekle sahip beş küçük mercekten oluşuyor. Gündüz farları artık ana far merceğini çevreliyor ve farın üzerindeki ince ışıkla birleşiyor. Üstteki gündüz sürüş farı etkinleştirildiğinde ise dönüş göstergesi haline geliyor.

Arka taraftaki kırmızı aydınlatma elemanları artık ön ızgaranın tasarımını yansıtan dört ayrı parçadan oluşuyor. Aydınlatmada derin kırmızı olarak bilinen ayırt edici bir kırmızı tonu olan bu öğeler, yüksek bir hassasiyet hissi veriyor. Aydınlatma elemanlarının daha iyi görülebilmesi için lensler artık şeffaf halde sunuluyor.

Giriş seviyesi Qashqai’de artık 17” alaşım jant ve yeni 18″ elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19″ alaşım ve yeni 20″ elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

Qashqai’nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Belirli ışık koşullarında parıltı veren daha temiz, saf bir renk tonuna sahip İnci Beyazı, önceki siyah seçeneğin yerini alan ve daha zengin bir siyah renk tonu sunan, Qashqai’nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip Siyah İnci ile dikkat çeken bir renk tonu sunan, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında değişen Okyanus Yeşili.

Yeni N-Design donanım paketi

Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design. Dış kısımda, ön tampon, arka tampon, kapı altı pervazları ve tekerlek kemerleri N-Design’da gövde renginde iken yeni 20″ alaşım jantlar daha fazla yol tutuşu sağlıyor.

Güncellenen dış tasarımla daha dinamik bir görünüm kazanan Qashqai, revize edilmiş iç mekanı ile de öne çıkıyor. Modelin iç mekanında geleneksel Japon savaş kostümlerinden esinlenilmiş.

Üst sınıflar için gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde yeni Alcantara uygulaması mevcut.

Yeni desenli malzemeler orta konsol ve üst gösterge paneli ile torpido gözü arasındaki dekorasyon parçasını süsleyerek Japon işçiliğinin temelini oluşturan detaylara gösterilen özenin altını çiziyor.

Qashqai’nin üst üç donanım paketinde daha da premium bir his için güncellenmiş koltuk döşemeleri sunuluyor. Qashqai’nin en üst donanım paketi olan Platinum premium versiyonunda siyah kısmen kapitone premium deri sunulurken, Platinum versiyonunda ise koltuk tabanında ve koltuk dikliğinin omuzlarında kapitone bir sentetik deri sunuluyor.

Skypack, N-Design ve üzeri donanım paketlerinde ise 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması, araçtaki yaşam hissini artırıyor.

Otomotiv dünyasındaki ilerlemelerle paralel olarak güncellenen Qashqai’da geliştirilmiş 360 derece Çevre Görüş Kamerası sistemi artık sürücünün aracı sadece yukarıdan görmesine değil, aynı zamanda görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracı önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere sekiz farklı dış kamera görüş noktasından birini seçmesine olanak tanıyan fonksiyonu barındırıyor.

e-POWER

Nissan’ın e-POWER teknolojisi, 2022’deki Avrupa lansmanından bu yana farklı elektrikli güç aktarma organı ile dikkat çekiyor. Resmi satış rakamlarına göre şu ana kadar 100 binden fazla Qashqai e-POWER kullanıcılar ile buluşmuş durumda.

e-POWER’ın güç aktarma sistemi geleneksel hibritlerin aksine tekerleklerin yalnızca doğrudan elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi prensibi ile çalışıyor. Bu teknolojide benzinli motor ise tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

e-POWER’ın güç aktarma sisteminin anahtarı, geleneksel hibritlerin tekerleklere doğrudan giden saf bir elektrik motoru, şanzıman olmaması, anında, yüksek tork ve doğrusal tepki anlamına geliyor. Şarj etmeyi düşünmeye gerek kalmadan EV sürüş hissini temsil ediyor.

Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor.

Qashqai Türkiye lansmanına özel, 1 milyon 799 bin 900 TL ile 2 milyon 559 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarıyla satışa sunuluyor.