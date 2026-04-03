Elektrikli GLB Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz GLB, Türkiye’ye özel 200+ AMG versiyonuyla satışa sunuldu.

Yedi kişilik elektrikli GLB, off-roada uygun tasarımı ve yeni Superscreen ekranıyla öne çıkıyor.

WLTP verilerine göre 590 kilometreye kadar ulaşan menziliyle yola çıkan modelde 85 kWh enerji kapasitesine sahip lityum iyon batarya bulunuyor. 800 volt elektrik mimarisi sayesinde, sadece on dakikada menzil 260 kilometreye kadar artırılabiliyor.

Yeni GLB, beş veya yedi koltuklu seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Üçüncü sıradaki iki ek koltuk sayesinde kalabalık aileler veya arkadaş grupları birlikte yolculuk edebiliyor.

İkinci sıradaki uzunlamasına ayarlanabilir koltuk sayesinde, araç içi alan ihtiyaca göre hızla düzenlenebiliyor; birçok malzeme rahatça taşınabiliyor.

İlk iki koltuk sırasındaki baş mesafesinde belirgin bir artış sunuyor. Yolcular, artık arka koltuklarda da daha fazla bacak mesafesine sahip. İkinci sıradaki koltukların konforu, diğer özelliklerin yanı sıra, artık daha uzun uyluk desteği ile belirgin şekilde iyileştirilmiş.

Opsiyonel üçüncü sıradaki iki ek koltuk, boyu 1,71 metreye kadar olanlara da yeterli konfor sunuyor. Easy Entry işlevinin 32 milimetre daha uzun ayar aralığı ve genişletilmiş arka kapı açıklığı sayesinde, üçüncü sıra koltuklara binmek artık daha kolay. Günlük kullanımda kapıların eşiklere kadar uzanması da kapı açıklığını kirden korur hale getiriyor.

İkinci sıradaki oturma konforu da kalça açısı 9 derece iyileştirilerek ve koltukta uylukların temas alanı genişletilerek artırılmış.

Aks mesafesi de 60 milimetre artarak 2.889 milimetreye ulaşmış. Bu sayede ikinci koltuk sırasındaki bacak mesafesi 68 mm’ye kadar çıkarak yolculuk daha konforlu hale gelmiş. EQB ile karşılaştırıldığında, sürücü ve ön yolcu için maksimum baş mesafesi 35 mm, ikinci ve üçüncü sıradaki arka koltuk yolcuları için ise sırasıyla 64 mm ve 10 mm artırılmış.

GLB, 127 litre ön bagaj hacmiyle yeni model ailesinin en büyüğü. Bu alan kompakt bir çadır, toplar ve taşınabilir bir soğutucu için yeterli alan sunuyor. Arka bagajın kapasitesi de 540 litreye kadar çıkıyor ve arka koltuklar katlandığında bu kapasite 1715 itreye yükseliyor.

Bagaj bölmesini genişletmek için, isteğe bağlı üçüncü sıra koltuklar yükleme zemini içine indirilebiliyor. Beş koltuklu modelde, yüksekliği ayarlanabilir yükleme bölmesi zemini çeşitli şekillerde kullanılabiliyor.

4MATIC versiyonlarında çekiş gücü gerektiğinde, ön akstaki elektrik motoru anında devreye giriyor. 4MATIC modellerinde Terrain Mode özelliği de bulunuyor. Bu sürüş programı, arazi ve çakıllı yollarda sürücüyü desteklemek için sürüş sistemini, direksiyonu ve frenlerin özelliklerini ayarlıyor. Şeffaf Kaput özelliği, aracın tamamının altını sanal olarak gösteriyor ve engebeli arazide manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca iki tona kadar çıkan çekme kapasitesi ile bu araç kategorisinde BEV’ler için en yüksek değeri sunuyor. Böylece elektrikli GLB modelleri tam boy karavanlar için çekici araçlar olarak da kullanılabiliyor. 100 kilogramlık yüksek taşıma çubuğu kapasitesi ile e-bisikletlerin de taşınmasına imkân veriyor.

Yeni GLB, standart olarak yenilikçi Vision Control ön cam silecek sistemine de sahip. Bu sistem, ön camı hızlı ve derinlemesine temizliyor. Su, ihtiyaç duyulduğunda silecek lastiğinin hemen önüne püskürtülüyor. Artık sürücünün görüşünü aniden kapatan su fişkırmaları ortadan kalkıyor. Aynı zamanda sıvı camdan uzak bir alana da gitmeyerek yalnızca temizlik için kullanılıyor.

Yeni GLB, verimlilik ve iklim konforunu yeni bir seviyeye taşıyor. Örneğin, -7 derecelik soğuktaki 20 dakikalık bir yolculukta, arabanın içi önceki modele göre iki kat daha hızlı ısınıyor. Önceki modele kıyasla, GLB bunun için sadece yaklaşık yarısı kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Isıtma işlemi, biri araca biner binmez otomatik olarak başlıyor. Mercedes Benz öncelikle üst vücudu ve elleri ısıtmaya odaklanıyor. Bu, önceden ısıtılmasa bile hızlı bir konfor sağlıyor. Ayrıca, sistem artık daha sezgisel ve kullanımı daha kolay. Yolcular şarj ederken, araçta otururken veya hatta uyurken, sistem akıllı ve öngörülü çalışma stratejisi sayesinde ısıtma ve soğutmayı sorunsuz bir şekilde düzenliyor.

Soğuk havalarda, ısıtma sisteminin buzlu camları da mümkün olduğunca çabuk çözmesi çok önemli. Sindelfingen’deki soğuk bölmede yapılan testler, yeni GLB’de buz çözme işleminin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Dışarıdaki sıcaklık -15 derece bile olsa ön camın sürüşe uygun hale gelmesi sadece 15 dakika sürüyor. Sürücünün bunun için herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmıyor. Isıtma sisteminin buz çözme ayarı bu işlemi gerçekleştiriyor.

Yeni GLB, Avrupa’da standart olarak sunulan Distronic mesafe kontrolü dahil olmak üzere kapsamlı bir sürüş destek sistemi yelpazesine sahip. Bu bölgedeki donanım; sekiz kamera, beş radar sensörü, 12 ultrasonik sensör ve gelecekteki işlevler için yeterli güç rezervine sahip, su soğutmalı yüksek performanslı bir bilgisayardan oluşuyor. Mercedes-Benz artık tüm destek sistemlerini MB.DRIVE adı altında bir araya getiriyor. Piyasaya sunulduğu anda birçok dijital ekstra5 hazır olacak veya Mercedes-Benz Store üzerinden sipariş edilebilecek. Ek dijital ekstralar ise daha sonraki dönemlerde güncellemelerle kullanılabilir hale gelecek.