Stellantis İtalya’daki ilk Batarya Teknolojisi Merkezi’ni açtı

CARMEDYA.COM – Stellantis, İtalya’nın Torino kentindeki Mirafiori kompleksinde bulunan, 40 milyon euro değerindeki ileri teknolojiye sahip Batarya Teknolojisi Merkezi’ni hizmete açtı.

Kendi alanında İtalya’nın en büyüğü olan merkez, aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük Batarya Teknoloji Merkezleri arasında olmasıyla dikkat çekiyor. Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi’nin açılışı aynı zamanda, Stellantis’in İtalya’ya ve oradaki iş gücüne olan bağlılığını da güçlendiriyor.

Sonraki durak Kanada olacak

Stellantis’in, gelişimi için 40 milyon euroluk yatırım yaptığı, ileri teknolojiyle donatılan merkez; Stellantis bünyesindeki markaların yakında pazara sunulacak modelleri için enerji sağlayacak batarya paketleri, modüller, yüksek gerilim hücreleri, yazılım tasarlama, geliştirme ve test etme yeteneklerini artırıyor. Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi’nde, büyük bölümü Stellantis’ten olmak üzere 100’den fazla çalışan bulunuyor. Buradaki çalışanlar, iklim stres testleri ve batarya kullanım ömrü dayanıklılık testleri gerçekleştirecekler. Batarya yönetim sistemi (BMS) yazılım geliştirme ve kalibrasyon yaparak, analiz ve kıyaslama için batarya paketlerinin ve hücrelerin sökülmesini gerçekleştirerek denetleyecekler. Stellantis ayrıca 6 giga-fabrikayı içerecek, küresel batarya geliştirme ve üretim ağının bir parçası olarak, Kuzey Amerika için Windsor-Ontario-Kanada’da da bir Batarya Teknolojisi Merkezi inşa ediyor.

Ned Curic: “Müşterilerimize en iyi elektrikli araçları sunacağız!”

Yeni merkezi değerlendiren Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Müşterilerimize akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunuyor olmamız, bize mobiliteyi yeniden tanımlamak için önemli bir fırsat yaratıyor. Mirafiori’deki yeni Batarya Teknolojisi Merkezimiz, sınıfının en iyi ürünleri tasarlamak, test etmek, doğrulamak ve üretmek için ihtiyaç duyduğumuz ekipman ve yetenekli insanları bir araya getiriyor. Bu ürünler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünya genelinde müşterilerimize sınıfının en iyi elektrikli araçlarını sunmayı hızlandıracak” dedi.

Araçlar -40 dereceden, +60 dereceye kadar test ediliyor

Elektrikli araç batarya paketlerine yönelik, tasarımdan geliştirmeye, testten üretime kadar önemli kilometre taşlarının dikey entegrasyonu, Stellantis’in müşteri odaklı, yüksek performanslı, sınıfının en iyi BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) araçlarını üretme stratejisinin temelini oluşturuyor. Daha önce EV (Elektrikli Araç) Günü 2021 sunumunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Stellantis’in batarya planı; rekabetçi maliyetlerle, batarya hücre ve modüllerinin gövde ve paket montajında tasarım verimliliği ile tüm müşterilere hizmet edecek ikili kimya stratejisini içeriyor. Üç aşamalı olarak 8 bin metrekarelik alana kurulan Mirafiori Batarya Teknolojisi Merkezi, 32 adet iklim test odasına sahip. Bunların 24 adedi batarya paketlerini test etmek üzere içine girilen odalardan oluşurken, geri kalan 8 adedi ise hücreleri test eden odacıklardan oluşuyor. İçine girilebilen 24 odada, iklim, -40 ila +60 derece aralığında değişkenlik gösterirken, dakikada maksimum 20 derecelik bir değişimle, nem-sıcaklık açısından kontrol edilebiliyor. Merkez, eşzamanlı olarak 47 adede kadar batarya paketini test edebiliyor.

Satışlar 6 batarya üretim tesisiyle desteklenecek

Gelecekteki büyüme için tasarlanan teknoloji merkezinin güç sistemi, test hücresi başına 1,2 kilovolta (kV) ve 2,2 megawatt’a (MW) kadar gücü yönetebiliyor. 8 hücre odası da eşzamanlı olarak 96 hücreyi test etme kapasitesine sahip. Teknoloji merkezinin bu kısmı, temel olarak, yenilikçi batarya kimyasının ve gelecekteki gelişmeler için hücre davranışlarının karakter analizine ayrılacak. Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamı BEV binek otomobil satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yarı yarıya binek otomobil ve hafif ticari araç BEV satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket bu satış hedeflerine ulaşırken, bu projeyi, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki yaklaşık 400 GWsa batarya kapasiteli 6 adet batarya üretim tesisi destekleyecek. Stellantis, 2038 yılına kadar tüm kapsamlar dahil olmak üzere, net 0 karbon emisyonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor.