BMW Motorrad Yeni F Serisi modellerini tanıttı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad F Serisi modellerini yeniledi.

Adventure segmentinde ideal sürüş ve performans sunan Yeni BMW F 800 GS, uzun yolculuklar için yeniden tasarlanan Yeni BMW F 900 GS Adventure ve geliştirilmiş off-road kabiliyetleriyle öne çıkan Yeni BMW F 900 GS, 2024 yılının ilk çeyreğinde Borusan Otomotiv BMW Motorrad Yetkili Satıcılarında yerini almaya hazırlanıyor.

Rain ve Road sürüş modlarını standart olarak sunan Yeni F Serisi modellerinde ABS Pro ve DTC teknolojileri sürüş dinamizmini daha da ileriye taşıyor.

Daha fazla güç daha çarpıcı egzoz sesi

BMW Motorrad’ın sürüş dinamiklerinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve 2018’de envanterine giren 853 cc hacmindeki 2 silindirli motor, Yeni F Serisi modellerinde 895 cc olarak revize edildi. Hacmi artan ünite sayesinde Yeni BMW F 900 GS ve F 900 GS Adventure 105 bg güç ile 93 Nm tork değerini sunarken, Yeni F 800 GS ise 87 bg güç ve 91 Nm tork değerleriyle dikkat çekiyor. Yapılan bu değişiklikle Yeni F Serisi’nin etkileyici egzoz sesi daha çekici hale gelirken motor devrinin her aşamasına yayılan yüksek tork değeri motosikleti çok daha kısa sürede hızlandırıyor.

Sert plastik, alüminyum ve çelik ile gelen hafiflik

Yeni BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure ve F 800 GS’nin 2 silindirli motoruna özel tasarlanan yeni çelik parçalar eski modellere kıyasla gövdenin ağırlığını düşürüyor. Benzer şekilde yeniden tasarlanarak dayanıklı plastikten üretilen 14,5 litre hacmindeki yakıt tankı 4,5 kg avantaj sağlarken, modelin baştan dizayn edilen arka kısmı da toplam ağırlıktan 2,4 kg tasarruf edilmesine imkan tanıyor. İsteğe göre tercih edilen Akrapovic imzalı egzoz son susturucusu ise 1,7 kg daha düşük ağırlığıyla Yeni F Serisi’nin verimliliğini destekliyor.

Yeni sürüş modları ve çekiş kontrol sistemi

Rain ve Road sürüş modlarını standart olarak sunan Yeni F Serisi modellerde güvenli sürüşün temelinde yer alan Dynamic Traction Control (DTC) ve ABS Pro sistemleri de yer alıyor. Yeni F Serisi modelleri tercih edilen sürüş moduna göre çekiş kontrol sistemini ve motorun tork gücünü konfigüre ederken Dinamik Fren Kontrolü (DBC) sistemini de düzenliyor.

Showa tarafından geliştirilen teleskopik yeni ön süspansiyonlar Yeni F 900 GS ve F 900 GS Adventure’un rafine sürüşüne de katkıda bulunuyor. Off-road kabiliyeti bir önceki nesle göre artırılan Yeni BMW F 900 GS, Enduro Pro donanımında ayarlanabilir titanyum teleskopik çatal, tamamen ayarlanabilir merkez süspansiyon ve gidonla birlikte M Dayanıklılık zincirini bir arada sunuyor. Yeni F 900 GS ve Yeni F 800 GS’te ise Dynamic ESA (Elektronik Ayarlanabilir Süspansiyon) sistemini opsiyonel olarak sunuyor.

Optimize edilmiş ergonomik yapı

Yeni F 900 GS’in off-road sürüşlerine özel optimize edilmiş ergonomik yapısı elcik, sele ve ayak dayama bölümlerinde öne çıkıyor. Daha yüksek gidon konumu ve yakıt deposunun yeni tasarımıyla birlikte daha aşağıya konumlandırılmış ayak dayama yerleri özellikle engebeli arazide kullanıcıya avantaj sağlıyor.

Yeni F Serisi’nin üç modelinde de ayarlanabilir vites seçici standart olarak sunulurken, yeni vites seçicinin kinematik yapısı sürücünün 6 ileri şanzımana daha kolay ve kesin biçimde hükmetmesine olanak tanıyor.

LED teknolojisine sahip aydınlatmalar

Yeni F Serisi modellerinde standart olarak sunulan LED far sayesinde daha geniş bir görüş mesafesi elde edilirken sürücü de daha kolay fark ediliyor. Yeni BMW F 900 GS, Yeni BMW F 900 GS Adventure ve Yeni BMW F 800 GS’te LED fara ek sinyaller ve diğer aydınlatmalar da aynı teknolojiyi kullanıyor.

Yeni F 900 GS Adventure’ın giriş versiyonu Blackstorm metalik ile sunulurken, Ride Pro versiyonu mat White Aluminium rengiyle tercih edilebiliyor. Yeni F 800 GS ise giriş versiyonunda Lightwhite düz rengiyle dikkat çekerken, modelin Sport versiyonu Racing Blue ve Blackstorm metalik renginin Triple Black çeşidiyle alternatif oluşturuyor.