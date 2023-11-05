Volvo EX30 için ön siparişler başlıyor

CARMEDYA.COM – Volvo’nun kısa süre içinde ön siparişleri alınmaya başlanacak tamamen elektrikli yeni modeli EX30’un detayları paylaşıldı.

Bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük CO2 ayak izine sahip. Volvo EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için LFP pil kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sağlıyor. Lityum demir fosfat kimyası kullanılan LFP standart menzilli pilin üretimi daha az kaynak gerektiriyor ve bu yüzden maliyeti de daha uygun oluyor.

Menzili en üst seviyeye çıkarmayı tercih edenler için ise, EX30’da NMC genişletilmiş menzilli pile sahip Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil varyant sunuluyor. NMC pil teknolojisi lityum, nikel, manganez ve kobalt içeriyor ve LFP varyantından daha verimli bir enerji üretiyor. Bu tek motorlu, genişletilmiş menzil seçeneği iki şarj arasında 480 km’ye kadar menzil sağlayabiliyor.

Performans odaklı kullanıcılar için ise, NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği Twin Motor Performans modeli sunuluyor. EX30’un bu dört teker çekişli versiyonu 315kW (428hp) güç sağlarken, 0’dan 100 km/s’ye 3,6 saniyede çıkıyor. EX30’un bu versiyonu, Volvo Cars’ın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli.

Genişletilmiş menzilli Twin Motor varyantı 153kW’a kadar şarj kapasitesine sahipken, standart menzilli model 134kW kapasiteye sahip. Bu sayede, EX30’un pili 25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor. Otomobilin orta ekranı ve uygulaması aracılığıyla amperi, maksimum şarj seviyesi ve şarj başlangıç zamanı ayarlanabiliyor.

EX30’un şasisi, mümkün olan en iyi sürüş deneyimini sağlamak için, otomobilin kompakt boyutlarından en iyi şekilde yararlanılacak şekilde ayarlanmış. Ağırlık merkezinin aşağıda yer alması ve nispeten düşük ve eşit dağılmış ağırlık çeviklik sağlıyor.

EX30 ile özellikle yoğun kentlerde trafikte Güvenli Alan Teknolojisi’nin sunduğu özellikler sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Volvo EX30’da yer alan yeni güvenlik sistemi, bir bisikletli veya yaya yanından geçtiği esnada, sürücüyü ya da yolcuları kapıyı açmak üzereyken görsel veya işitsel olarak uyarıyor. Kapı çarpması olarak bilinen bu kazaları önlemeye yardımcı olan kapı açılma uyarısı güvenlik özelliği, EX30’larda standart olarak yer alıyor.

Volvo Cars’ın yeni nesil Park Pilot Assist özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal kılçık şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana park etme kolaylığı sunuyor.

Yeni nesil Park Pilot Assist özelliği, çevredeki mevcut park yerlerini belirliyor. Yeni 3D kullanıcı arayüzü üzerinden komut verildiğinde, uygulama, gaz ve frenin yanı sıra direksiyonu da kullanarak park işlemini başlatıyor. Sürücü park etme sürecini denetlerken, ekran çevredeki otomobiller, duvarlar ve direkler gibi nesnelere olan mesafeyi gösteriyor.

Modelde Google, Apple ve Qualcomm gibi Volvo’nun teknoloji ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıldı. Mümkün olan en iyi bilgi-eğlence platformunu sunmak için Volvo Cars’ın ortak olduğu HaleyTek yazılım ortak girişimi aracılığıyla ECARX ile iş birliği yapıldı.

12,3 inç tablet stili bilgi-eğlence ekranı, sürücü bilgilerini ve sık kullanılan uygulamaları aynı ekranda bir bakışta görüntülemeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. EX30’da daha sade, daha özelleştirilebilir sürücü kontrolleri ve ekranları, karmaşayı azaltarak daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor.

Volvo EX30, hem sürücüler için kullanışlı hem de otomobili başkalarıyla paylaşmayı kolaylaştıran bir dijital anahtar ile birlikte geliyor. Gelişmiş UWB ve CCC endüstri standartları üzerine inşa edilen teknoloji, birçok telefon markası ve modeli ile uyum sağlıyor.

Modeldebeş farklı ortam aydınlatma teması seçeneği yer alıyor. Bu temaların her biri farklı bir İskandinav manzarasından ilham alıyor ve ince bir şekilde renk değiştirerek iç mekana bir sakinlik duygusu katıyor.

Bir İskandinav ormanının yaprakları arasından düşen sıcak güneş ışığını, İsveç’in batı kıyısında bir gün batımını, dünyaca ünlü kuzey ışıklarını, yaz ortasında altın gökyüzünü veya bir şehir gün batımının parlak havası tercih edilebilir. EX30’daki seçilen bu renklerle birlikte her aydınlatma teması ayrıca bir ortam ses düzeniyle de eşleşebiliyor.

İç tasarımda İskandinav etkisi

İskandinav tasarımının en iyi unsurlarını bir araya getiren yeni malzemeler, yaratıcı dokular, renkler ve akıllı işlevsellik EX30’da kendini gösteriyor. İç mekânda, çeşitli renk ve dokularda, kot, keten ve yün gibi geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanılıyor.

Modeli seçerken, dört farklı iç tasarım arasından seçim yapılabiliyor. Her tasarım, malzemelere sürdürülebilir bir yaklaşım getirirken her birinin teması farklı. Örneğin, kot kumaşıyla tasarlanmış bir iç tasarımda kot geri dönüşümünden elde edilen atık ürünler kullanılıyor.

Sunulan diğer malzemeler arasında eski pencere çerçeveleri ve panjurlar gibi atık maddelerden yapılan geri dönüştürülmüş plastik; keten tohumu bitkilerinden elde edilen ve bir Volvo Cars Tech Fund yatırımı olan Bcomp tarafından sağlanan, yenilenebilir bir lif olan keten; yüzde 70 geri dönüştürülmüş polyester içeren bir yün karışımı; ve geri dönüştürülmüş plastik içeren yapılandırılmış örgü koltuk malzemeleri gibi materyaller yer alıyor.

Volvo EX30’da ayrıca, Nordico’nun kullanıldığı iç döşeme seçeneği de yer alıyor. Nordico, PET şişeler gibi geri dönüştürülebilir ürünlerden, İsveç ve Finlandiya’daki ormanlardan elde edilen biyolojik malzemelerden üretilen, yenilikçi ve teknik olarak gelişmiş bir malzeme olarak biliniyor.

Model, tek bir ekranda karmaşıklığı ortadan kaldırarak, kullanıcı odaklı ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor. Gösterge panelini tamamen kaplayan bir soundbar ve bir dizi akıllı depolama alanı gibi özellikler, kullanıcılara ve yolculara sanki daha büyük bir otomobilde bulundukları hissini veriyor.

Ses kalitesi Volvo EX30’da yer alan soundbar ev ses sistemlerinden ilham alınarak tasarlandı. Soundbar’da tek bir ses çubuğu içerisinde birkaç hoparlör yer alıyor ve otomobilin kabininde premium bir ses olanağı sağlıyor. Donanımlar arasından Harman Kardon high-end ses sistemi de tercih edilirse, en sevilen müzikleri ve podcast’leri olağanüstü bir ses kalitesinde dinleme imkanı sunuyor.

Soundbar, hoparlörleri tek bir bileşen içinde kümeliyor, böylelikle kullanılan kablo ve malzeme miktarını azaltarak akıllı tasarımın harika bir örneğini oluşturuyor. Ön camın altına yerleştirilmiş ve kokpit tasarımına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bu tasarım ilk başta fark edilemeyebiliyor. Ancak, bu tasarım sayesinde kapılarda hoparlör kullanımına ihtiyaç duymadan, bunun yerine araç içinde çok daha fazla depolama alanı sunuluyor.

Aynı şekilde cam açma kapama düğmeleri, hem sürücü hem yolcu için kolay ulaşılabilecek şekilde orta konsolda konumlandırılıyor. Torpido gözü ise orta ekranın altında yer alıyor. Böylelikle, düz zeminin sağladığı ekstra alan daha rahat kullanılabiliyor, hem sürücü hem de yolcu torpidoya kolaylıkla erişebiliyor. Çok yönlü kullanım imkanı sunan orta konsol, bir kaydırma sistemi sayesinde ihtiyaca göre şekillendirilebiliyor. Bardak tutucunun üst kısmı, kahvenin veya akıllı telefonun sabitlenmesi için dışarı kaydırılabilme veya daha fazla depolama alanı sağlamak için içeriye itilebilme olanağı sunuyor. Alt tünelde, güneş gözlüğü veya kulaklık gibi küçük eşyalar için koruyucu bir saklama alanı yer alıyor. Yukarıdaki geniş açık alana ise çanta yerleştirebiliyor.

Rahatlık söz konusu olduğunda arkadaki yolcular da unutulmamış. Telefonlar için ön koltuk arkasında özel cepler yer alıyor. Orta konsolun altında arkadaki yolcular için düzgün bir saklama kutusu bulunuyor. Ayrıca bagaj kapağının içinde kullanışlı bir boyut kılavuzu eklenmiş. Böylelikle mobilya almaya gidildiğinde ya da alınan yeni bir masanın otomobile sığıp sığmayacağından emin olunmadığı zamanlarda bu kılavuz yol gösteriyor.

EX30’un iç tasarımında yer alan merkezileştirme teması, gösterge panosunun ortasında yer alan 12,3 inçlik ekranda da kendini ortaya koyuyor. Ekran, bir sürücü olarak ihtiyaç duyulan tüm bilgileri içeriyor. Her şeyi tek bir ekrana sığdırmak, sürücünün etrafında bir ferahlık hissi yaratmanın yanı sıra malzemelerden tasarruf edildiği anlamına da geliyor.

Orta ekran ayrıca, en önemli bilgiler dışında her şeyi ortadan kaldıran ‘ferah’ bir görünüm sunuyor. Bu özellik, hem ekstra odaklanma sağlıyor hem de uzun yolculuklar sırasında, özellikle gece kullanımlarında, gözlerinizin üzerindeki yükü azaltabiliyor.Volvo EX30’da, en son teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemini sunma hedefi doğrultusunda, Google uygulaması yerleşik olarak yer alıyor. Bilgi-eğlence sisiteminde, Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play’deki en sevdiğiniz diğer uygulamalar hands free özelliğiyle yer alıyor. EX30 aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay işleviyle sunulan ilk Volvo otomobil olarak öne çıkıyor.

Bilgi-eğlence sistemi mevcut olduğu yerlerde 5G bağlantısı ile sunuluyor. ; Qualcomm Technologies, Inc.’in Snapdragon® Kokpit Platformları tarafından desteklenen bu birinci sınıf araç içi deneyim hız konusundaki beklentileri de karşılayacak.

Türkiye’de EX30 ile ilgili ön sipariş talepleri Kasım ayında alınmaya başlanacak ve 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulacak.