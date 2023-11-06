Mercedes-AMG ailesiyle pisti adrenalin dolu bir gün!

CARMEDYA.COM – Mercedes-AMG imzalı yüksek performanslı model ailesiyle So AMG etkinliği kapsamında İstanbul Park’ta adrenalin dolu bir gün geçirdik.

İçten yanmalı motorlara ve elektrikli güç ünitesine sahip model gamıyla buluştuğumuz bu özel deneyimde A 45, CLA 45, CLA 45 Shooting Brake, C 43, C 43 Estate, S 63 E Performance, G 63, SL 43, SL 63, EQE 53, EQS 53 ve GT 43 modelleri bizi karşıladı.

Gönül isterdi ki tüm model ailesini pistte uzun uzun kullanma şansımız olsun ancak yoğun ilgi ve kısıtlı zaman nedeniyle C 43 ve EQS 53 modelleriyle pist üzerinde farklı bir deneyim yaşama imkanı buldum.

Mercedes-AMG S 63 E Performance ve C 63 S E Performance modellerinin ön gösteriminin gerçekleştiği etkinlikte kullandığım araçlar arasında özellikle C 43’ün performans, yol tutuş ve hızlanma tepkileri adrenalin yaşatırken, tamamen elektrikli EQS 53 ise sahip olduğu yüksek konfor, özel süspansiyon sistemi ve sessiz sürüş ile en zorlu koşullarda bile bana adrenalinden daha çok güvenli bir sürüş karakteri sundu. Ancak diğer yandan elektrikli modellere özgü ivmelenmenin yüksek performanslı halini fazlasıyla yaşadığım bu modelde gerçek anlamda hızlanmanın ne olduğunu fazlasıyla yaşadığımı söyleyebilirim.

Kullandığım araçlara kısaca bakacak olursak, C 43 4MATIC sahip olduğu 2 litrelik dört silindirli motorla 408 HP güç ve 500 Nm tork değeri sunuyor. Arka aks yönlendirme sistemine sahip model AMG Speedshift MCT 9G şanzımana sahip ve bir elektrik motoruyla destekleniyor. İhtiyaç halinde bu motor sayesinde anlık 14 HP güç artışı sağlanabiliyor. Bu anlık güç pist üzerinde eğlenceli zamanlar geçirmenize katkıda bulunuyor. Modelin -100 km/s hızlanması ise 4.6 saniye.

Kullandığım ev en merak ettiğim araç olan tamamen elektrikli EQS 53 4MATIC+ ise 761 HP’ye denk gelen 484 kW güç ve 1020 Nm tork değer sunuyor. AMG Ride Control sistemine sahip modelde 10 dereceye kadar arka aks yönlendirmesi mevcut. Modelin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 3.4 saniye ve bu değeri pist üzerinde görmek paha biçilmez bir keyif.

Mercedes-AMG’nin geniş model ailesinin fiyat aralığı ise 3 milyon 656 bin 500 TL (A 45 S 4MATIC+) ile 22 milyon 177 bin TL (S 63 S E Performance) arasında değişiyor.