Honda’nın pist rekortmeni Civic Type R satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Honda’nın 11’inci nesil Civic modelinin amiral gemisi olan 2023 Civic Type R, Türkiye’ye geliyor.

Pist rekorları kıran Civic Type R, aerodinamik performansı iyileştirilerek tasarım dahil olmak üzere her yönden geliştirilmiş. 1965 yılında Meksika’da zafer kazanan modele vurgu yapan beyaz rengin yanı sıra çok beğenilen kırmızı renk seçeneğine de sahip olan Civic Type R’ın Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 350 bin TL…

Intercity İstanbul Park Pisti’nde deneyimleme ve yakından inceleme fırsatı bulduğum model Honda’yı hot hatch segmentinde temsil ediyor ve hayranlarının kalbinde özel bir yere sahip olan kırmızı renkli logo ile geliyor.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada

Pist deneyimi öncesi hem model, hem de Honda Türkiye’deki yenilikleri değerlendiren Başkan Satoru Yamada, “Honda olarak Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmelere ve tüketici beklentilerine yönelik ürün gamımızı büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda elektrifikasyon stratejimiz kapsamında da hızla ilerliyoruz. Bunun en güzel örneği olarak yeni hibrit SUV modellerimiz ZR-V ve CR-V’yi yılın son çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturmamız olacak’’ dedi. Başkan Yamada ayrıca 6 yıl sonra tekrar Türkiye yollarına çıkan yeni Civic Type R’ın Honda ekipleri tarafından özel performans sunmak için geliştirildiğinden de bahsetti.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise Civic Type R’a ilişkin olarak, “Hot hatch sınıfının en güçlü modellerinin başında gelen Honda Civic Type R, bugüne kadar satış grafiği ile Türkiye’de segmentinin en çok satan modellerinden biri oldu. 2022 yılında yüksek performanslı hatchback modelimiz Civic Type R’ın 25’inci yılını kutladık, nihayet Türkiye yollarına çıkacağı için heyecanlıyız” dedi. Civic Type R’ın ürün gamı içerisinde özel bir yeri olduğunu vurgulayan Kılıçer ayrıca “Civic Type-R taşıdığı özelliklerin yanı sıra muhtemelen son içten yanmalı modelimiz olduğu için de çok özel bir yere sahip. Tabii ki talebi çok ancak her ülke için belirlenen kota var. Bu yıl içerisinde 50 adet getirmeyi hedefliyoruz ancak bu sayıyı artırmak için şimdiden talepte bulunduk” şeklinde konuştu.

Etkileyici dış tasarım

Honda’nın 1992 yılında NSX R ile başlayan performans yolculuğunda 1995 yılındaki Integra Type R ile kullanılmaya başlanan Type R isminin Civic ile buluşması 1997 yılında gerçekleşti. Bu tarihten sonra tanıtılan her yeni Civic Type R modeli ise gerek aerodinamik açıdan, gerekse de performans ve donanım açısından sürekli bir önceki modelden daha fazlasını sunmayı başardı. Tıpkı 2022 yılında yenilenen son nesil Civic Type R gibi.

Yeni Civic Type R, hem hız performansı hem de sürüş keyfinde en üst noktaya ulaşmak için oluşturulan Ultimate Sports 2.0 konsepti kapsamında geliştirilmiş. Honda Civic e:HEV’in çizgilerini temel alan yeni nesil Civic Type R’ın keskin sportif hatları; daha alçak ve daha geniş dış görünümü, özel tasarım Michelin Pilot Sport 4S lastikleri, 19 inçlik mat siyah hafif alaşım jantları ve onları çevreleyen şişkin çamurluk kemerleri ile tamamlanıyor.

Honda mühendisleri tarafından önceki nesil Civic Type R’a göre sürtünme katsayısını geliştirme, daha kontrollü hava akışı sağlama, otomobilin üzerinde ve çevresinde azaltılmış basınç değişimleri için geliştirilen Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (CFD) teknolojisi sunulan Civic Type R’ın aerodinamiği de geliştirildi.

Sade ve pürüzsüz ön tamponlarındaki özel kanallar çamurluk içindeki hava akışını optimize ederek basıncı azaltmaya odaklanırken; çamurluk kemeri önceki neslin arka kapı etrafındaki basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırarak arka difüzör ile spoylere daha temiz bir hava akışı sağlıyor. Genişletilen alt ızgara, ön frenlere hava akışı sağlarken; önceki nesilden yüzde 10 daha geniş olması ve dikey hava girişleri ile öne çıkıyor. Ayrıca alt ızgara ile birlikte çalışan havalandırma kanalı alüminyum kaputta hava akışını optimize etmeye destek oluyor. Hava direncini bastırmaya yardımcı olan ve bastırma kuvvetini daha da artıran yeni difüzör ve rüzgarlık yer alırken; önceki nesline göre daha geniş ve alçak arka spoyler dikkat çekiyor.

Performanslı sürüş ile uyumlu kokpit deneyimi

Modelin kokpit ve iç mekan tasarımında da yeniliklere gidilmiş. Yeni Civic Type R’ın iç tasarımı, sürüş keyfini artırmayı ve sürücünün odaklanmasını kolaylaştırmak amacıyla dizayn edilmiş. Ana hatlarıyla yeni Civic e:HEV’deki üst düzey konfor ve pratiklik korunurken; daha alçak oturma pozisyonu ve Civic Type R’a özgü kırmızı eklemeler de kabin içi sportif otomobil hissini artırmak üzere tasarlanmış.

Gelişmiş sürüş deneyimi sunulan kokpitte, sürücü daha alçakta konumlanmasına rağmen kaput üzerinde daha fazla görüş, daha az kör nokta ve daha az yansıma ile görüş alanı iyileştirilmiş. Bilgi ve multimedya ekranı, sürücünün yola odaklanmasını sağlamak için mümkün olduğunca merkezi konumlandırılarak tüm kontroller kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş. Yeni Civic Type R’ın iç mekanındaki ikonik kırmızı renkleri beğeni toplarken; vites kolunun yanındaki “Sürüş Modu” bölümü ile seçilebilen Konfor, Spor, Bireysel moduna ek olarak performans odaklı sürücü ayarı ve pist kullanımı için +R modu sunuluyor. Bu mod kullanılırken Çekiş Kontrol Sistemi ve Araç Denge Yardımcısı (VSA) sistemi tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Yeni nesil Type R ile sürüş deneyimini tamamen kişiselleştiren, Civic Type R için küresel çapta ilk olan yeni bir Bireysel mod kullanıma sunuluyor. Bu mod; kullanıcının ihtiyacına, tercihine ve sürüş ortamına en uygun ayarları yapılandırma olanağı tanıyor. Sürüş modlarının yanı sıra Honda mühendisleri sorunsuz bir sürüş amacıyla direksiyonda da önemli iyileştirmeler yapmış. Geri bildirimi artırılan ve gecikmesi azaltılan direksiyonun sürüş hissi geliştirilerek daha sağlam bir yapı sunulmuş.

Adrenalin standart

Yukarıda da bahsettiğim üzere Yeni Civic Type R, 2.0 litre VTEC dört silindirli turbo beslemeli motoru ile önceki nesildeki özel versiyonundan bile daha fazla güç, tork ve performans sunuyor. Otomobilin geliştirme ekibi tarafından verimliliği artırmak için turbo, yeniden tasarlanırken; turbo kanatlarının sayısı azaltılarak optimizasyon sağlanmış. Gaz akışı, yüzde 13 artırılan düz egzoz sistemi sayesinde motorun verimi yükselmiş ve yeni üç çıkışlı arka susturucu kullanılarak egzoz sesi de iyileştirilmiş. Ayrıca motor kontrol sistemi de yenilenen otomobilin, hızlanma anındaki gaz tepkisi iyileştirilerek Değişken Zamanlama Kontrolü (VTC) ayarlanmış. Böylece, yeni Civic Type R’da yüksek devirlerde daha yüksek performans ve düşük devirlerde daha düşük yakıt tüketimi elde edilirken; motor, sınıfının en yüksek güç-ağırlık oranı ile öne çıkıyor.

Güçlenen Civic Type R motoru; 6500 d/d’de 329 PS güç, 2200-4000 d/d aralığında 420 Nm tork üretiyor ve 7000 d/d’ye kadar çıkabiliyor. Buna bağlı olarak yeni Civic Type R, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,4 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Civic Type R için özel olarak iyileştirilen altı vitesli manuel şanzıman desteği, sorunsuz ve yumuşak vites geçişleriyle sürüş keyfini artırıyor. Vites yükseltmeniz gerektiğinde araç sizi sesli ve görsel olarak uyarıyor ve doğru zamanlama ile vites yükseltmenizi sağlıyor.

Honda mühendisleri emisyon tüketim verimliliğinde de fark yaratarak bugüne kadarki en güçlü Civic Type R olmasına karşın sadece 186 gr/km CO2 emisyon ve 8,2 lt/100kms (WLTP) tüketim değerlerine ulaşmayı başarmış. Bir önceki nesline göre aks mesafesi artırılan yeni Civic Type R’ın süspansiyonu ve salınımı en aza indirmek için kontrol mantığı da iyileştirilmiş.

Arka gövde rijitliğindeki yüzde 15’lik artış, viraj dengesini iyileştirirken; gövde rijitliğini geliştirmek için şasi boyunca yapısal yapıştırıcı uygulaması ile kapı açıklıkları gibi alanlarda, önceki Type R’ye kıyasla 3,8 kat daha fazla yapıştırıcı kullanıldı. Yeni Civic Type R’da alüminyum kaput önceki çelik panelden yüzde 43, reçine bagaj kapağı ise yüzde 20 daha hafif olarak kullanılmış. Ayrıca yeni modelde revize edilen fren kanalları ve yeni mekanik fren silindiri ile Brembo Fren Sistemi kullanılmış.

Hassas pedal ve direksiyon tepkisi sürüş keyfini yükseltirken, araç sizden gelen komutlara gecikme olmaksızın seri bir şekilde cevap veriyor ve araçla bütünleşmenizi sağlıyor. Yeniden tasarlanan arka kanat ise aracın yere basma kuvvetine katkı sunarak, viraj dengesini daha da yükseltiyor ve virajlardan daha hızlı çıkmanızı sağlıyor.

Honda Log R 2.0: Gerçek zamanlı performans verileri

Sürüş performansı ile öne çıkan Civic Type R için Honda Log R 2.0 uygulaması da güncellenmiş. Hem yolda hem de pistte kullanıcıların sürüş becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için çözüm sunan uygulama Honda Log R 2.0, gerçek zamanlı performans verisi paylaşıyor. Otomobilin multimedya sistemine entegre edilen uygulama “Performans İzleme” ve “Puanlama” olmak üzere iki işlev sağlıyor. Performans ekranında; motor, su ve yağ sıcaklıkları dışında direksiyon açısı, fren basıncı, gaz pedalı açısı, yalpalama oranı olmak üzere 12 ayrı bilgi seçilebiliyor. Ayrıca dijital lastik sürtünme döngüsü işlevi de eklendi. Bu veriler, gerçek zamanlı olarak ekranda yer alırken; puanlama işlevi, kullanıcının direksiyon becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için sürüşü gözden geçirme olanağı tanıyor. Ayrıca Otomatik Skor işlevi ile şehir içi ve şehir dışı yollarda sürüş performansı değerlendirilirken; Veri Kaydı işlevinde ise sürücülerin pist üzerindeki sürüş verilerinin kaydedilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlanıyor. Otomatik Skor işlevindeki girdilerin her biri, kullanıcının sürüşü uygulamada yerleşik olan Honda Ar-Ge veri tabanından türetilen algoritmayla karşılaştırılarak oluşturuluyor ve iyileştirmeler için yardımcı oluyor. Veri Kaydı işlevi, sürücünün becerilerini geliştirebileceği noktaları belirlemesine yardımcı olan yenilikçi bir puanlama sistemi aracılığıyla tur başına 100’e kadar performansa dayalı puan vererek geri bildirim sağlıyor. Akıllı telefonlara App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen Honda Log R 2.0 uygulaması sürücünün verilere ve analizlere erişmesini sağlarken yeni özelliği ile akıllı telefonun video işlevini araç içi kameraya dönüştürebiliyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Honda Türkiye & Honda

Mekan: Intercity İstanbul Park Pisti