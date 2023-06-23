Goodyear’dan tatil yolu için öneriler

CARMEDYA.COM – Goodyear, bayram tatili öncesi 9 günlük süre boyunca seyahat edecek olan sürücüler ve yolcular için, güvenli bir yolculuk yapabilmeleri adına bazı tavsiyeler verdi.

Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor, birçok kişi tatil planlarını yaptı ve yollara çıkmaya şimdiden hazır. Peki aracınız yola çıkmaya hazır mı? Goodyear, yola çıkacak sürücüler için önemli ipuçları veriyor.

Periyodik bakımlarınızı yaptırın

Yola çıkmadan önce aracınızın periyodik bakımını ve araç muayenesini mutlaka yaptırın. Araç yağ seviyesi, balatalar ve lastikler yolculuklar için kritik öneme sahip… Lastik basınçlarını ve lastik dişlerin mutlaka kontrol edin. Halen kış lastiklerini değiştirmediyseniz mutlaka mevsime uygun yaz lastiklerinizi taktırın. Lastik basınç düzeyi mutlaka yüklü aracın ağırlığına ve mevsim koşullarına göre ayarlayın.

Düzenli molalar verin

Uyku hali, reflekslerinizi etkiler yorgunluk hissinin ilk belirtileri fark edildiğinde durmak ve dinlenmek veya yolculuğa güvenli bir şekilde devam edebilene kadar uyumak çok önemli. Ağır ve uyku getirecek yiyeceklerden kaçının, bol bol sıvı tüketin…

Araç içi sıcaklığı doğru ayarlayın

Otomobilinizin araç içerisindeki sıcaklığını optimum seviyede tutun. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde ayarlayın oda sıcaklığı normal bir sürüş için ideal olacaktır. Sürüşünüzü engellemeyecek rahat kıyafetler tercih edin.

Trafik Kurallarına Uyun

Mutlaka ve mutlaka hız kurallarına, trafik işaretlerine, yönlendirme tabelalarına ve takip mesafesi kuralına uyun. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemerlerinizi takın. Sürüş esnasında cep telefonunuzu kullanmayın…

Doğru Lastik seçimi önemli

Yaz lastikleri, kış lastiklerine göre daha sert bir hamura, daha az sırt desenine sahip. Bu sayede de yüksek hızlarda daha iyi yol tutuşu sağlar ve sıcak hava koşullarında daha az aşınma gösterir. Diş derinliği de kış lastiklerine göre da az olan yaz lastikleri, böylece yola daha iyi temas eder, sessiz ve yumuşak bir performans sunuyor.