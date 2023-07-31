Team Audi Sport’tan Dakar provası

CARMEDYA.COM – Team Audi Sport, Dakar Rallisi 2024 için hazırlıklarına, klasman dışı olarak yer aldığı Baja Espana Aragon’la başladı.

Carlos Sainz/Lucas Cruz ikilisi Audi RS Q e-tron aracıyla finiş görürken, Mattias Ekström/Emil Bergkvist ise bir su geçişinde hidrolik direksiyon pompasının zarar görmesiyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger ise elektrikli tahrik sistemine ait arızalı bir sensör nedeniyle yarışı erken bırakmak zorunda kaldı.

Takımın, Ocak ayındaki Dakar Rallisi’nin ardından katıldığı yarış koşullarındaki ilk testi olan Baja España Aragón’la ilgili olarak bilgi veren Audi Motorsport Başkanı Rolf Michi “İspanya’yı seçmemizin nedeni, koşullarıydı. Yeni kurulumumuz hakkında çok şey öğrendik. Ne yazık ki, hem Stéphane hem de Mattias otomobillerindeki teknik nedenlerle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Elbette nedenlerini ayrıntılı olarak araştırıyoruz. Carlos ve Lucas yarışı etkileyici bir performansla bitirdiler. Bu, bizim için Dakar 2024’e doğru ilk önemli adım oldu.” diye konuştu

Takımın, yapılan yenilikler sonrası katıldığı ilk ortak yarış olduğunu söyleyen Q Motorsport Ekip Lideri Sven Quandt “Öğrenme eğrimiz değerliydi. Farklı bir sonuç ummuş olsak da Baja ilginç bir yarıştı. Sadece iki günde çok şey öğrendik. Rekabet moduna geri döndük ve rekabeti yaşadık. Süspansiyon konusunda bir adım daha ileriye gitmeyi başardık. Bu bizim için çok önemliydi. Aslında önümüzde hala uzun bir yol var, ama doğru yönde ilerliyoruz. İki otomobildeki sorunlar pek hoş değil ama aynı zamanda öğrenme eğrimizin bir parçası. Sırada Fas Rallisi var. Burada Dakar Rallisi kurulumu ile yarışmak istiyoruz.” dedi.

Yarışın tüm ekip için son derece verimli geçtiğini söyleyen Carlos Sainz, “İlk gün parkurda büyük kayalar vardı ve ilk araç olarak parkuru temizlemek, açmak bize düştü. İkinci günün ilk etabında nispeten daha temiz bir parkurda daha iyi zamanlar elde ettik. Son etapta, yine çok zorlu olan parkuru açan ilk araç biz olduk. Tüm ekip için ralli verimli geçti. Şimdi çeşitli küçük şeyleri kontrol etmeliyiz. Ekibimiz şimdi ilk Baja yarışını tamamladı. Asıl amaç bu yarıştan çok şey öğrenmekti.” diye bilgi verdi.

Yarışın çok zorlu geçtiğini söyleyen Lucas Cruz ise, “Parkura ilk çıktığımız için aslında taşları temizlemek zorunda kaldık. Bu süreçte iki kez lastiğimiz patladı. Ancak kurallar, yarışmacıların rallinin kalanında ek lastik kullanmasına izin vermiyor. Genel olarak, İspanya’da geçirdiğimiz iki hafta boyunca, özellikle de test sırasında çok şey öğrendik. Baja için, bir çöl rallisine kıyasla aracın kurulumunu biraz değiştirmek zorunda kaldık. Bu parkurlar, Dakar Rallisi’nde beklediğimiz tipik parkurlar değil. Ama her kilometrede öğreniyoruz.” dedi.