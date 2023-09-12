Sürüş İzlenimi: Seat Arona 1.0 TSI DSG Xperience

CARMEDYA.COM – Seat’ın makyajlanan Arona modeli 1.0 litrelik motor ve Xpreience donanımlı versiyonu ile sayfalarımıza konuk oldu.

Seat’ın kompakt crossover modeli Arona, 2021’in son çeyreğinde makyajlanarak güncel görünümüne kavuşan versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmıştı. Ülkemizde tek motor ve üç donanım paketi seçeneğiyle satışa sunulan modelin tasarımına gelin yakından bir göz atalım.

Tasarım

Markanın B segmentindeki temsilcisi Ibiza ile aynı platformu paylaşan Arona, yüksek gövde ve SUV kimliğini vurgulayan detaylarla kardeşinden ayrılıyor. Makyajla birlikte daha dikkat çekici bir yüze kavuşan Arona’nın yeni desene sahip ön ızgara ve tamponu güncellenmiş. Donanım seçeneklerine göre farklı renklere sahip olan yeni ön spoiler ise sportif bir etki yaratıyor. XPerience donanım paketine sahip test aracımızın ön ızgarası ve detaylarında krom kaplamalar dikkat çekiyor.

Modelde standart olarak EcoLED veya opsiyonel olarak Full LED mercekli ön farlar alınabiliyor. Yeniden tasarlanan ve daha yukarı konumlandırılan LED ön sis farları da daha güçlü bir görünüme katkı sunuyor.

Profilde selefine oranla önemli bir fark bulunmayan makyajlı Arona’da farkı oluşturan detaylar daha önce opsiyon olan özelliklerin standart donanıma alınmış olması.

3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği ise Arona’da ilk defa sunuluyor. Yine makyajlı modelde yeni eklenen beyaz renkle birlikte üç farklı tavan rengi tercih edilebiliyor. Dikiz aynaları da test aracımızdaki gibi tavan ile aynı renkte geliyor.

Modelin arla bölümünde ise yeni difüzör dikkat çekiyor. Markanın güncellenen modellerinde kullanmaya başladığı el yazısı şeklindeki model ismini artık Arona’da da görebiliyoruz. Tampon altı koruma yenilenirken, üzerine iki adet egzoz çıkışı görünümlü detay eklenmiş ve dinamik bir etki yaratılmaya çalışılmış. Arona’da dikkatimi çeken önemli bir detay ise bagaj kapağı üzerindeki logonun Ibiza’nın aksine bagajı açma işlevinin olmayışı.

400 litrelik bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 823 litreye kadar genişleyebiliyor ve zemin yüksekliği de ayarlanabiliyor. 4154 mm uzunluğa, 1780 mm genişliğe ve 1537 mm yüksekliğe sahip modelin dingil mesafesi ise 2566 mm…

İç mekan

Seat Arona’nın iç ekan tasarımı ve özellikle kokpiti yine platform kardeşi Ibiza ile aynı çizgilere sahip. Selefine oranla daha fazla dijitalleşen kokpit, yeni çizgileriyle daha modern bir görünüme de kavuşmuş.

Yeni bilgi-eğlence sistemi, iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25” genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9,2” genişliğinde alınabiliyor. Markanın diğer modellerindede kullaılan 10,25” Dijital Gösterge Paneli de yine iç mekanda daha dijital bir ortam oluşmasını sağlıyor.

Gösterge paneli direksiyon üzerindeki kumandalarla kişiselleştirilebiliyor. Yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidi ile sabit hız sistemi de artık direksiyon üzerindeki düğmelerle kolaylıkla ayarlanabiliyor. Altı düz tasarımıyla daha sportif tasarıma kavuşan direksiyonu açıkçası ben çok beğendim ki zaten bu direksiyon Volkswagen ailesinin güncel modellerinde artık çok fazla görmeye başladığımız kendisini kanıtlamış bir çizgiye sahip.

Sürücü ve yolcu tarafı için yeniden tasarlanmış havalandırma ızgaraları, seçilen donanıma bağlı olarak farklı renkte sunuluyor. FR donanımında kırmızı, Xperience donanımında yeşil ve Style donanımında ise gri renkte olan havalandırma ızgaraları; FR ve Xperience donanımlarında LED ambiyans aydınlatmasına sahip. Burada havalandırma ızgaralarının da orta konsolda önceki modelin aksine dokunmatik ekranın altına alındığını ve bu sayede ekranın büyütülebildiğini görebiliyoruz. Klima kontrolerinde aynı zamanda koltuk ısıtma düğmeleri de mevcut.

Standart olarak sunulan Full Link teknolojisinin yanı sıra, Navigasyon sistemiyle birlikte alınabilen Kablosuz Full Link ile de Apple CarPlay veya Android Auto uygulamalarını kullanılarak, telefonlar multimedya ekranına kolayca yansıtılabiliyor. Bu arada kablosuz şarj sistemi de araçta mevcut. Yine bu bölümde 2 adet USB Type-C girişi de bulunuyor.

Bilgi-eğlence sistemi artık sesli komuta cevap veriyor. “Hola Hola” denildiğinde aktif hale gelen sistem, kullanıcının verdiği komutları kullanarak bilgi-eğlence sistemini kontrol etmelerini sağlıyor.

Motor ve performans

Güncel Arona ülkemizde sadece 1.0 EcoTSI 110HP DSG seçeneğiyle satışa sunuluyor. Style seçeneği 974 bin TL’den başlarken, Xperience donanıma sahip test aracımızın fiyatı ise 1 milyon 200 bin TL…

7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan 1.0 litrelik EcoTSI motor, 110 HP üç üretirken 200 Nm tork sağlıyor. WLTP verilerine göre 5.8 ile 6.4 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerleri sunan araçta ben 6.5 litrelik bir tüketim elde edebildim. 0’dan 100 km/s’ye yalnızca 10,8 saniyede çıkan otomobil, 190 km/s hıza ulaşabiliyor.

Modelde güncel çok sayıda sürüş destek sistemi ve güvenlik donanımı yer alıyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Yorgunluk Tespit Sistemi öne çıkarken, Seyahat Asistanı, tüm hız aralıklarında yarı otonom bir sürüş sağlayarak, trafik durumuna göre aracın hızını ve şeridini koruyor. İyi bir görüş alanına sahip araç konforlu bir sürüş imkanı sunuyor.

Teknik Özellikler

Silindir hacmi: 999 cc

Maksimum güç: 110 HP – 5500 d/d

Maksimum tork: 200 Nm – 2000-3000 d/d

Son hız: 190 km/s

0-100 km/s: 10.8 sn

Şanzıman: 7 ileri DSG

Aks aralığı: 2566 mm

Boyutlar(uz./gen./yüks.): 4154/1780/1537 mm

Ağırlık: 1158 kg

Bagaj hacmi: 400 lt

Tüketim (ort.aralık – WLTP): 5.8/6.4 lt./100 km

Emisyon (WLTP CO2): 132/145 g/km

Test aracı fiyatı: 1.200.000 TL

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Medicon

Mekan: Kurtköy – İstanbul