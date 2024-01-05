Stellantis elektrikli araç bataryalarını 5 dakikada değiştirecek

CARMEDYA.COM – Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık kurmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı.

Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarjlı bir batarya olanağı sağlayan Ample’ın yenilikçi teknolojisi; şarj süresi, menzil ve batarya ömrü gibi müşteri endişelerine çözüm üretme potansiyeline sahip. Programın ilk etapta 2024’te, Free2move’un Fiat 500e araç paylaşım filosunda Avrupa’da başlaması planlanıyor.

Program 100 araçlık Fiat 500e filosu ile başlayacak

Tam şarjlı elektrikli araç bataryasını 5 dakikadan kısa sürede kullanıma sunan elektrikli araç batarya şarj teknolojisinde bir ortaklık kurmak üzere bir araya gelen iki ortak, Ample’ın Modüler Batarya Değiştirme çözümünü Stellantis elektrikli araçlarına entegre etmek için iş birliği yapmaya karar verdi. Batarya değiştirme teknolojisi, batarya değiştirme istasyonuna gelen elektrikli araç müşterisinin, şarjı bitmiş elektrikli araç bataryasını birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirilmesine olanak tanıyor.

İki şirket aynı zamanda Ample’ın Modüler Batarya Değiştirme Teknolojisi uygulamasının Stellantis filosu ve diğer Stellantis platformları ile farklı coğrafyalardaki tüketici taleplerini karşılamak üzere genişletilmesi konusunda da görüşmelerde bulunuyor. Programın, Stellantis’in Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamındaki 100 araçlık Fiat 500e filosu ile 2024 yılında İspanya’nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor. Fiat 500e, Stellantis’in en çok satan elektrikli aracı olup, dünya genelinde satışa sunuluyor ve birçok Avrupa pazarında elektrikli araç lideri.

Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis’in Şarj ve Enerji İş Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ricardo Stamatti, “Ample ile yaptığımız bu ortaklık, Stellantis olarak elektrikli araç müşterilerimize ulaşım özgürlüğü sağlayan tüm çözümleri sunma yaklaşımımıza bir başka örnek. Odaklandığımız diğer projelere ek olarak Ample’ın Modüler Batarya Değiştirme çözümü, müşterilerimize daha fazla enerji verimliliği, üstün performans ve daha az menzil endişesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. Yıldızımız Fiat 500e ile programı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“Stellantis, hedeflerimize ulaşmada mükemmel bir ortak”

Hiçbir ödün vermeden elektrikli araçları herkes için erişilebilir hale getirmenin önemine inandıklarını söyleyen Ample CEO’su Khaled Hassounah ise, “Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir etki yaratabilmemizin tek yolu bu. İddialı elektrikliye geçiş hedefleri, elektrikli araç ürün gamı ve kararlı liderliği ile Stellantis hedeflerimize ulaşmada mükemmel bir ortak. Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarj bataryalı elektrikli araçlara sahip olmak, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak. Ortak çözümümüzü dünya genelindeki topluluklara ulaştırmak için Stellantis ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Ample’ın teknolojisi, şarj deneyimini yakıt ikmali kadar hızlı ve rahat hale getiren elektrikli araçlar için alternatif bir yol sağlarken, müşterilere yenilenebilir enerji kaynaklarını daha sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek çevre dostu bir çözüm sunuyor. Ample bataryaları, elektrikli bir aracın orijinal bataryasının yerini alacak şekilde tasarlandı. Bu, Ample’ın herhangi bir elektrikli araca sığabilen modüler bataryalarıyla mümkün oluyor. Ayrıca Stellantis’in araç platformlarını yeniden tasarlamaya gerek olmadan Ample teknolojisini entegre etme olanağı sağlıyor. Ample’ın hafif batarya değiştirme istasyonları, halka açık alanlarda üç gün gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. Bu da kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek hızla yaygınlaşabilen bir altyapıya olanak sağlıyor. Ample özellikli bir elektrikli araç, Ample istasyonuna yaklaştığında sistem aracı hemen tanıyor. Sürücü içeri park ettikten sonra mobil uygulamadan batarya değiştirme işlemini başlatıyor. Bu, bataryanın beş dakikadan daha kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Net sıfır karbonlu şirket olma yolunda ilerliyor

Ample’ın Modüler Batarya Değiştirme çözümü hızlı ve uygun maliyetli olacak şekilde tasarlandı. Böylece elektrikli araçların hizmet dışı kaldığı süre ve buna bağlı finansal etkiler en aza iniyor. Ample’ın batarya teknolojisi, elektrikli araç müşterilerine abonelik sistemiyle sunulacak. Bu yaklaşım, aracın toplam maliyetini azaltırken, müşterinin her zaman en ileri batarya teknolojisine sahip olmasına olanak tanıyarak elektrikli aracın menzilini ve ömrünü etkili bir şekilde artıracak.

Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2030 yılına kadar Avrupa’da %100 batarya elektrikli binek otomobil satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde %50 batarya elektrikli binek otomobil ve hafif ticari araç satış karmasına ulaşmayı planlıyor. Şirket, bu zorlu hedefe ulaşmak üzere, yaklaşık 400 GWs batarya kapasitesi temin ediyor. Stellantis, 2038 yılına kadar, tüm kapsamlar dahil olmak üzere, kalan emisyonların tek haneli yüzdesel telafisi ile net sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor.

Ample; Fast Company tarafından “Teknolojide Sonraki Büyük Şey 2023” -Ulaşım Kategorisi, TIME tarafından “2023 En Etkili 100 Şirket”, XPRIZE tarafından “2023 XB100 En İyi Özel Derin Teknoloji Şirketi”, Fast Company tarafından “Dünyayı Değiştiren Fikir”, “2022 En Yenilikçi 10 Şirket” ve TIME tarafından “2021 En İyi İnovasyon” seçildi.

Ample, 2014 yılında San Francisco’da kuruldu

Ample, küresel olarak elektrikli araçların ve sürdürülebilir ulaşım enerjisinin benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük ediyor ve herhangi bir elektrikli aracı 5 dakikadan kısa sürede tamamen şarj edebiliyor. 2014 yılında kurulan Ample’ın merkezi San Francisco’da bulunuyor.