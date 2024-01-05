BYD Türkiye’den yeni kampanya ve test sürüşü festivali

CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobil markası BYD, 2024 yılına yeni satış kampanyasıyla başladı.

BYD ATTO 3 modelini, 2023’ün fiyatlarıyla sunmaya devam eden BYD Türkiye, buna ek olarak tüm müşterilerine tercihlerine göre kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor.

Yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli BYD ATTO 3 50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 690 bin TL’den sunuluyor.

BYD Türkiye, ay sonuna kadar devam edecek satış kampanyasıyla birlikte

10 Ocak’ta başlayacak test sürüşü festivaliyle kullanıcıları BYD markası ve elektrikli BYD ATTO 3 ile tanışmaya davet ediyor. BYD Test Sürüşü Festivali, 10-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ve BYD bayileri birer festival alanına dönüştürülerek, eğlenceli bir atmosfer yaşatılacak.

ATTO 3’ü test sürüşleriyle birlikte daha yakından tanımaya davet eden BYD Türkiye, elektrikli araç konusunda da tüm merak edilenleri elektrikli otomobil danışmanlarıyla yanıtlayacak.

Elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranına, spor vegan deri ön koltuklara ve zengin standart donanımlara sahip BYD ATTO 3, 420 kilometre menzili ve sadece 29 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye şarj edilmesiyle de öne çıkıyor. 60.4 kWsa bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye

BYD Türkiye, 31 Ocak’a kadar devam eden kampanya kapsamında BYD ATTO 3 satın alan müşterilerine 1 yıllık BYD kasko veya 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor. BYD, Ocak satış kampanyasıyla birlikte elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılara çeşitli fırsatlar sunuyor.

Standart olarak sunulan zengin aksesuar seti

Ocak ayı kampanyasının yanı sıra, BYD ATTO 3 modelinde ev tipi duvar prizlerine uygun “Mod 2 şarj kablosu”, AC şarj üniteleri ile uyumlu “Mod 3 Tip 2 şarj kablosu”, araç enerji paylaşımı özelliğini (VtoL) kullanarak araçtan dışarıya enerji sağlayan “dörtlü prize sahip güç kablosu”, halı paspas seti, dört mevsim kauçuk paspas seti ve kauçuk bagaj havuzu standart olarak sunulmaya devam ediliyor.