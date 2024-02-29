Volvo modelleri sürücüleri ilerideki kazalara karşı uyarıyor

CARMEDYA.COM – Volvo Cars’ın bağlantılı güvenlik teknolojisi, yolun devamında bir kaza durumunda sürücüyü anında uyararak olası bir kazaya karşı proaktif bir şekilde tepki vermesine destek oluyor.

Önden uyarı teknolojisi ile sakin bir şekilde yavaşlayan sürücü, bir sonraki virajı döndüğünde şeridinde kaza yapan bir otomobil görebiliyor.

Bu yeni güvenlik teknolojisi, öncelikle Danimarka’dan başlayarak Avrupa’daki uyumlu Volvo otomobillerinde sunulmaya başlanacak.

Sürücünün yolun ilerisindeki kaza nedeniyle oluşabilecek çarpışmalardan ve trafik sıkışıklığından kaçınmasına yardımcı olmayı amaçlayan bu özellik, sürücüyü birkaç yüz metre ilerideki bir trafik kazası konusunda anında uyaracak şekilde tasarlandı. Konum verileri, ulusal karayolu otoriteleri ve başta Volvo otomobilleri olmak üzere uyumlu otomobiller tarafından sağlanıyor.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Asa Haglund “Çığır açan yeni güvenlik teknolojimiz ‘İleride Kaza Uyarısı’ özelliği, Volvo sürücülerinin hoş olmayan sürprizlerden kaçınmasına yardımcı olurken aynı zamanda yolların herkes için daha güvenli olmasına katkıda bulunuyor” sözleriyle değerlendirdi. “Danimarka Karayolu Müdürlüğü ve Karayolu Güvenliği Verileri ekosistemindeki diğer ortaklarla yaptığımız iş birliği sayesinde bu yeni özelliği kullanıma sunuyor ve güvenlik alanında öncü olma misyonumuzu sürdürüyoruz.”

Volvo Cars’ın 2016 yılında pazara sunduğu ve sektörde bir ilk olan bağlantılı güvenlik teknolojisi, gerçek zamanlı verilere dayanan Volvo Cars bulut sistemini kullanıyor. Bu teknoloji, Volvo otomobillerinin birbirleriyle iletişim kurmasına ve sürücüleri yakındaki kaygan yol koşulları ve tehlikeler konusunda uyarmasına olanak tanıyor. Sistem artık günün hangi saati olursa olsun ilerideki kazalara karşı sürücüyü önden uyarılabilecek.

Marka, diğer ülkelerdeki ulusal trafik yönetim merkezleri ve diğer markaların otomobilleri de dahil olmak üzere Avrupa Karayolu Güvenliği Verileri ekosistemindeki diğer ortaklar tarafından paylaşılan daha fazla trafik verisini entegre etmeyi planlıyor.

Volvo Cars ayrıca yolları herkes için daha güvenli hale getirmek üzere, daha fazla yol yetkilisini anonim trafik kazası verilerini paylaşmaya çağırıyor ve diğer otomobil üreticilerini de benzer teknolojiler sunma konusunda teşvik ediyor.

“Volvo Cars’ın, ilk otomobil üreticisi olarak yeni gerçek zamanlı trafik veri akışımızı kullanmaya başlamasından dolayı memnuniyet duyuyoruz.” sözleriyle düşüncelerini aktaran Danimarka Karayolu Müdürlüğü’nün Danimarka Trafik Yönetim Merkezi Başkanı Stine Bendsen devam etti: “Yolun ilerisindeki bir kazaya ilişkin bu şekilde sağlanan hızlı uyarı sistemi, sürücüye yavaşlaması ve öndeki araca olan mesafeyi artırması için daha fazla zaman kazandırıyor. Bu, ardışık çarpışma riskinin azaltılmasına ve yolu açmak için çalışan insanların korunmasına da yardımcı oluyor.”

Volvo kullanıcıları, veri paylaşımını tercih ederek yol güvenliğine katkıda bulunmak için otomobilin ekranındaki “bağlı güvenlik” seçeneğini kullanarak etkinleştirebilirler. Böylece otomobil, ön konsoldaki dörtlü flaşör uyarısını ve varsa head-up display ekranını kullanarak sürücüyü ilerideki bir kaza konusunda uyarabiliyor. Kullanıcının gizliliğini sağlamak adına sadece önemli bilgiler anonimleştirilerek diğer araçlarla paylaşılabiliyor.

İleride Kaza Uyarı özelliği Danimarka’da 2016 model yılından itibaren tüm 90, 60 ve 40 serisi Volvo modellerinde mevcut. Yakında Avrupa pazarında diğer ülkelerde de aynı modellerde sunulması planlanıyor.