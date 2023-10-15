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DS E-Tense FE23’ün yeni tasarımı tanıtıldı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – DS Automobiles ve Penske Autosport, Formula E’nin 10. sezonu için DS E-Tense FE23’ün yeni tasarımını tanıttı.

Bu yıl DS Automobiles, Formula E severlerin iyi tanıdığı altın ve siyah renkleri tersine döndürerek kullanıyor ve böylece parlaklığının ve görünürlüğünün artmasını sağlıyor. Bu yeni tasarım ile DS E-Tense FE23 artık ön tarafında, yan bölmelerinde ve tüm Halo sistemi üzerine yerleştirilmiş altın rengi dikkat çekiyor. Tüm güç üniteleri iki yıllığına tip onayı almış olduğu için bir kez daha 9. sezonda kullanılan güç-aktarma mekanizmasıyla donatılan, bununla birlikte görünümü yenilenen yarış aracı, Fransız markanın geleneksel renk düzenine ve takımın ruhuna sadık kalmayı sürdürüyor.

DS E-Tense FE23, DS Performance tarafından, DS Automobiles’de sunulan en gelişmiş elektrik teknolojisine odaklanılarak tasarlandı. İki Formula E şampiyonluğuna sahip tek pilot olan Jean-Eric Vergne ve 2022 dünya şampiyonu Stoffel Vandoorne, 24-27 Ekim 2023 tarihleri arasında Valencia-İspanya’da yapılacak resmi sezon öncesi testlerinde, yarış aracının direksiyonuna geçecek. 10. sezonun ilk yarışı ise 13 Ocak 2024’te Mexico City’de gerçekleştirilecek.

Yeni tasarımla ilgili konuşan DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti şunları söyledi; “Yeni tasarımın tanıtım anı, her zaman çok heyecan vericidir çünkü yeni bir maceranın, yeni bir mücadelenin ve yeni sezonun resmi başlangıcını temsil eder! 10. sezona, geçen yılın aracından çok daha güzel olan yeni bir DS E-Tense FE23 ile başlıyoruz. Bu araç hem daha güzel hem daha göz alıcı bir tasarıma sahip ve zaten motorsporlarının kalbinde yatan da bu iki unsur. Amacımız, markamıza, DS Automobiles’e, ortağımız Penske Autosport’a ve tabii ki tüm sponsorlarımıza görünürlük sağlamak. Ayrıca DS E-Tense FE23’ün hareket kabiliyetinin de görünümü kadar iyi olmasını sağlamak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu yıl, herhangi bir tip onayı değişikliği yapılmadığı için güç aktarma organları 9. sezondakilerle aynı olacak ancak araç üzerinde birçok başka işlem gerçekleştirildi ve yönetim yazılımını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız da devam edecek. 10. sezon için hedefimiz büyük başarılar elde etmek!”

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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