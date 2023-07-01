Toyota Avrupa’dan CMS’ye İnovasyon Özel Ödülü!

CARMEDYA.COM – Toyota Avrupa tarafından bu yıl ilk kez verilen inovasyon kategorisindeki özel ödülün sahibi CMS oldu.

CMS bu ödüle Toyota Aygo X ve Yaris GR modelleri için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla geliştirdiği jant tasarımları nedeniyle layık görüldü. İnovasyon özel ödülünü CMS’ye getiren farklı boyutlarda silikonlar kullanılarak kalıcı ve estetik desenlerin her türlü yüzeye aktarılmasına olanak sağlayan tampon baskı uygulamasındaki uzmanlığı oldu.

Marka, 2014 yılında çalışmalarına başladığı tampon baskı uygulamasında (Pad-Print), 2018 yılında yaptığı yeni tezgâh yatırımıyla birlikte uzmanlık seviyesine ulaştı. Markanın mühendislik ekipleri tasarımları her türlü buruşuk, kavisli, çukur ve düz yüzey üzerine aktarma olanağı sağlayan tampon baskı teknolojisi ile öne çıkıyor. Daha önce de Toyota Motor Europe ve Toyota Motor Company (TMC) tarafından birçok ödüle layık görülen CMS, Toyota Aygo X için tek jant üreticisi konumunda ve aynı zamanda Yaris, Yaris Cross, C-HR ve Corolla modellerinin de jantlarını üretiyor.

CMS Grubu CEO’su Dr. Ünal Kocaman ödüle ilişkin şunları söyledi: “Toyota tarafından inovasyon kategorisinde ilk kez verilen bu prestijli ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ödül uzun yıllardır süregelen yatırımlarımızın ve ekiplerimizin özverili çalışmalarının sonucudur. CMS Jant, VW, Audi, Fiat, Renault vb. birçok marka ile tampon baskı çalışmalarını sürdürürken birçok markadan bu alanda yeni proje talepleri almaya devam ediyor. Benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir tasarım akımı sürecine giren otomotiv sektörü, tampon baskı ve plastik kapak gibi alışılmışın dışına çıkan konseptler için önemli bir pazar fırsatı sunuyor. CMS Grubu olarak daha nice yenilikçi projeye imza atarak müşterilerimizin beklentilerini aşmaya ve onlara sıra dışı deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”