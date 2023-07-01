KYMCO modelleri Ankara Söğütözü’nde satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv, Ankara-Söğütözü’ndeki yeni şubesinde, Tayvanlı motosiklet üreticisi KYMCO için özel bir sergileme, satış ve satış sonrası hizmetleri sunmaya başladı.

KYMCO’nun Türkiye’deki 29’uncu satış ve 30’ncu yetkili servis noktası olan yeni merkezde, 201 metrekarelik showroom’unda yeni modellere ek olarak, kask, mont, eldiven ve daha birçok kapsamlı motosiklet aksesuarlarına da yer veriliyor. KYMCO tutkunlarının Ankara’daki yeni buluşma noktasında motosikletseverler hem motosikletleri yakından inceliyor hem de eğitimli, sektöre hâkim ve konusunda uzman profesyonellerden detaylı bilgi alabiliyor.

Doğan Trend Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “Küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren, dünyaca tanınan KYMCO’nun ülkemizdeki potansiyelini görerek, yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ankara ve çevre bölgelerdeki KYMCO kullanıcıları için tüm hizmetleri barındıran Doğan Trend Otomobilite sayesinde, marka değerini yükseltiyor, mevcut kullanıcıların motosikletlerine katma değer sağlıyoruz. 5 yıllık garanti süresi ve uygun finansman koşullarıyla da yeni bir KYMCO sahibi olmak isteyenlere uygun fırsatlar sunuyoruz. Çok yakında KYMCO’ya olan inancımızla yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

KYMCO, AK 550 Premium, KRV 200 TCS, Xciting VS 400 Limited Edition, Dink R 150 ve I-One gibi yenilikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. KYMCO, ayrıca Doğan Trend güvencesiyle 5 yıllık garanti süresi ve uygun finansman koşullarıyla da yeni motosiklet sezonuna iki teker üzerinde girmek isteyenlere uygun fırsatlar sunuyor. Motosiklet sektörüne katma değer sağlayan bir adım olarak, 2023 model 0 km modellerinde 5 yıl garanti sunmaya başlayan KYMCO ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında sattığı, periyodik bakımları düzenli yapılmış KYMCO motosikletler için de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlıyor.