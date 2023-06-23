Makyajlanan Hyundai i10 satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan, A segmentinde önemli satış rakamlarına ulaştığı i10 modelinin makyajlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla dikkat çeken i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de sunuyor.

Güncel i10, makyaj operasyonundan sonra hem kabinde hem de dışarıda bir dizi tasarım güncellemesine tabi tutulmuş. Şimdi daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha dinamik bir izlenim uyandırıyor. İkisi yeni toplam yedi gövde rengiyle satışa sunulan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri Bulut Gri Sedefli ve mavi-mor karışımı Meta Mavi Sedefli gibi özel renklerle geliyor.

Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Makyajlanan model ayrıca; yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip. Aracın 2D logoları da mat gri olarak hazırlanmış.

Akıllı teknolojiler

Güncel i10 sorunsuz bağlantı özellikleriyle de öne çıkıyor. Avrupa’nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerine sahip. Daha fazla güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını da standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletilmiş. FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise, aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Hız kontrolü ise özellikle şehirlerarası yolculuklarda maksimum konfor ve güvenli sürüş vaat ediyor. LKA (Şerit Kalma Asistanı) ve ISLA (Akıllı Hız Limitleme Asistanı) gibi güvenlik donanımlarına ek olarak DAW ise sürücünün dikkat seviyesini ölçerek gerekirse uyarı veriyor.

Daha fazla konfor ve rahatlık

Makyajlanan i10 elektrikli katlanır aynalarla donatılmış. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesine sahip olan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve geri görüş kamerası da sunuyor.

3 farklı donanım seviyesi ve 2 tip benzinli motor

Hyundai i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Aynı zamanda, 1.0 lt ve 1.2 lt’den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 lt hem de 1.2 lt’lik motorlarla kombine ediliyor. Güncel i10, 1.0 lt MPI Jump manuel seçenek 615 bin TL, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720 bin TL’lik bir fiyat etiketine sahip.