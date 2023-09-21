Audi RS Q e-tron çölden şehire iniyor

CARMEDYA.COM – Audi, Dakar Rallisi’nde RS Q e-tron’un geleceğe yönelik sürüş teknolojisini kullanırken, aynı zamanda bu teknolojiyi Avrupa’nın farklı şehirlerinde sergiliyor.

Audi geçtiğimiz yıl Hamburg’ta gerçekleştirdiği bu özel sergileme yöntemini, şimdi takımın pilotlarının anavatanlarının başkentlerine taşıyor.

İspanya ve İsveç’teki kraliyet sarayları veya Paris’teki Eyfel Kulesi ve Sacré-Cœur üç güzergahtaki çok sayıda duraktan sadece birkaçı. Seçilen lokasyonlarda RS Q e-tron, drift gösterisi sırasında 263 kW (358 hp) elektrikli güç-aktarma sisteminin gücü vurgulanacak.

Üç şehir turu ile imza atacaklarını söyleyen Audi Motorsport patronu Rolf Michl “Elbette otomobilimiz seyircinin önünde pistlerde, çöl rallilerinde olduğu gibi bir performans sergilemeyecek. Bunun yerine, yenilikçi teknolojiyi Avrupa’nın üç büyük şehrinde birçok insanın önünde sergileyeceğiz. Büyüleyici prototipimizle insanlara önemli bir mesaj ileteceğiz, ilham vereceğiz.” dedi.

Audi, 2012 yılından bu yana elektrikliye geçişin öncülerinden biri. Marka, düşük emisyonlu bir modelle çöl motorsporlarında başarılı olmak için elektrik ve enerji dönüştürücülü RS Q e-tron’u geliştirdi. Enerji dönüştürücü içten yanmalı bir motor ve bir jeneratörden oluşuyor. Audi bu sezonla birlikte karbondioksit emisyonlarını yüzde 60’tan fazla azaltan sürdürülebilir bir yakıt kullanıyor. Team Audi Sport, geçen sene Abu Dhabi Çöl Mücadelesinde genel klasman zaferine ulaştı. RS Q e-tron ayrıca Dakar Rallisi’nin şu ana kadar iki organizasyonunda altı etap zaferi elde etti ve günlük değerlendirmelerde toplam 28 kez podyuma çıktı.

Üç film ve fotoğraf prodüksiyonu art arda gösterime girecek. 20 Eylül Çarşamba günü Madrid yolculuğu fotoğraflar ve filmlerle Audi Sport sosyal medya kanallarında ve www.audimedia.tv’de izlenebilecek. Paris gösterisi 27 Eylül’de ve sonuncusu ise 4 Ekim’de Stockholm’de yapılacak.