Yenilenen Volvo XC90 Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Volvo’nun hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisi kapsamında yenilenen XC90 Türkiye’de satışa sunuldu.

Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin TL, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin TL fiyattan satışa sunulacak.

XC90, Türkiye’de ilk tanıtıldığı 2002 yılından bu yana toplam 17 bin 437 adet satışıyla, kendi segmentinde son 6 yıldır üst üste liderliğini sürdüyor.

Premium SUV segmentinde 6 yıldır üst üste lider olan XC90, sunduğu güvenlik özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle dikkat çekiyor. 7 koltuklu Volvo XC90 gelişmiş sürüş konforuyla tüm yolcular için yeterli geniş alan ve ergonomi sunuyor.

XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak günlük seyahatlerde sıfır egzoz emisyonu sağlıyor. Hibrit motor sistemi, ihtiyaç duyulduğunda içten yanmalı motorla birleşerek 800 km’den fazla menzil sağlıyor. 2024 yılında premium segmentte plug-in hybrid satışları ile lider olan Volvo Car Türkiye, XC90 Plug-in Hybrid modeli ile bu yıl da zirveyi hedefliyor.

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebiliyor. Yoldan çıkma riskini azaltmaya yardımcı olan bu sistem, ayrıca diğer araçlarla, yayalarla ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek üzere frenleme ve yönlendirme özellikleri sunuyor.

Yeni XC90’ın, oturma konforu ve standart olarak sunulan iyileştirilmiş süspansiyon sistemi ise her zamankinden daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor. Her bir amortisör, yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayarak hem konforu hem de dengeyi optimize ediyor. Havalı süspansiyon seçeneği ise sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor. Bu özellik; otomobile daha rahat giriş-çıkış, yüksek hızda aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor. Otomobilin belirli bölümlerine eklenen ekstra yalıtım ise rüzgâr ve yol gürültüsünün hissedilmesini büyük ölçüde azaltıyor.

XC90’ın ilk göze çarpan dış tasarım yeniliği yeni ön ızgara tasarımı. Bununla beraber yeni koyulaştırılmış arka lambalar, güncellenmiş ön tampon ve çamurluklar ile araç genel hatlar aynı kalsa da selefine göre daha dinamik bir görünüm sunuyor.

Yeni XC90’ın iç mekânında kullanıcı dostu bir deneyim sunan 11,2 inç yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor.

Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi sağlanan XC90’ın ekranının en büyük yeniliği içerisinde yapıldı. Artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor. Bu sayede sürücüler, en çok kullandıkları özelliklere daha az dokunuşla ulaşabiliyor. Navigasyon kullanırken müzik değiştirmek isteyen sürücüler Google Maps’ten çıkmak zorunda kalmadan medya kontrolleri ekranda hazır bir şekilde yapabiliyor. Bu yeni ekran düzeni, uzaktan güncellemelerle sürekli geliştirilmeye devam ediyor ve sürücülere daha zengin bir dijital deneyim sunuyor.

Tasarımda İskandinav etkisi

Modern İskandinav tasarımını yansıtan iç mekân, yeniden tasarlanan gösterge paneli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan dekoratif detaylarla tamamlanıyor. Bowers & Wilkins High Fidelity ses sistemiyle donatılmış olan XC90, bir sahne ya da konser salonu atmosferini otomobile taşıyor.

Yeni XC90’ın iç tasarımına eklenen Cardamom renkli döşeme, şıklığı ve sofistike dokusuyla dikkat çekiyor. Dış tasarımda ise yeni sunulan Mulberry kırmızı rengi oldukça dikkat çekici…

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu & Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski

Volvo XC90 Türkiye lansmanına ev sahipliği yapan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu; “Yeni Volvo XC90, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında çıtayı her zaman daha yükseğe taşımayı başaran bir model. Volvo Car Türkiye olarak, 2024 yılında premium segmentte Plug-in Hybrid satışlarında liderliğimizi başarıyla sürdürdük. XC90 ise üst üste altı yıldır kendi segmentindeki liderliğini koruyarak bu başarıyı taçlandırdı.

Türkiye pazarında bu efsanevi modelin en yeni versiyonunu sunmaktan gurur duyuyoruz. Amiral gemimiz yeni XC90 ile birlikte 2025 yılında bir önceki yılın üzerinde bir satış yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki kullanıcılarımızın bu yeni deneyimi keşfetmesini heyecanla bekliyoruz” dedi.

Yeni XC90’ın lansmanına katılan Volvo Cars Uluslararası Pazarlar Başkanı Arek Nowinski; “Volvo Cars olarak 2024 yılında üst üste ikinci kez rekor kırarak tarihimizdeki en yüksek perakende satış, gelir ve temel işletme kârına ulaştık. Global pazarda toplam 763 bin 389 otomobil satışı ile 2024 yılını başarıyla kapattık. Bu satışların 175 bin 194’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Böylelikle toplam satış hacmimizin yüzde 23’ü elektrikli otomobillerden oluşurken, tüm premium otomobil üreticileri arasında en yüksek oranı elde ettik. 2024 yılı sonu itibariyle tamamen elektrikli ve plug-in hybrid modellerin toplam satışları ise 2024’te Volvo otomobillerinin yüzde 46’sına ulaştı.

Türkiye, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek satış rekorunu kırarak Avrupa’daki 12 pazardan biri olmayı başardı. Premium segmentteki tutarlı büyümesini son dört yıldır sürdüren Türkiye, bu başarıyla Avrupa’daki en büyük 10 pazar arasında yer aldı. Ayrıca Türkiye, XC90 satışları açısından Avrupa’nın üçüncü en büyük pazarı konumunda. Güncellenen bu ikonik modelin Türkiye’de ilk müşterilere ulaşmasını görmek gerçekten çok heyecan verici.

Türkiye’nin global stratejimizle yakından uyumlu olması ise bu pazarı bizim için daha da özel kılıyor. Türkiye’nin hem premium segmentteki hem de elektrikli mobilite alanındaki başarısının önümüzdeki dönemde de süreceğine olan inancım tam.” diyerek sözlerini sonlandırdı.