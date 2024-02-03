Türkiye 2023 yılında en çok Citroen Ami satılan üçüncü ülke oldu

CARMEDYA.COM – Citroen Türkiye geçtiğimiz yılı gerçekleştirdiği 63 bin 153 adetlik rekor satışla globalde 3’üncü sıraya yükselerek tamamlarken, Türkiye en fazla Ami satılan üçüncü ülke oldu.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen Ami, 2023 yılını 2848 adetlik satışla geride bıraktı. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan 3. ülke oldu. 9 farklı ülke için sınırlı olarak bin adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de bir başka başarıya imza attı ve Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren stoğunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi” dedi. Citroen Ami’nin elektrikli mobilitenin en ulaşılabilir çözümlerinden biri olduğunu vurgulayan Selen Alkım, “Ami’nin ne kadar tercih edilen bir model olduğunu satış adetlerindeki başarısıyla da görüyoruz. Mobilite alanında yeni bir segment ortaya çıkaran ve geniş bir yaş aralığında kullanıcı profiline ulaşan Citroen Ami, hem bireysel müşteriler hem de kurumsal firmaların kısa mesafelerdeki mobilite ihtiyaçlarını karşılayarak popülerliğini sürdürüyor. Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatında sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, özgürce erişim sağlayıp, kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor” diye konuştu.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde tamamen şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Atma! hareketine Citroen Türkiye’den destek

Citroen Türkiye, yüzde 100 elektrikli Ami ile çevre konusunda da farkındalık yaratmak isteyen sosyal sorumlumuk projelerine destek veriyor. Bu kapsamda Citroen Türkiye, ATMA Derneği’nin sokakları tertemiz yapmak için hayata geçirdiği ve öncelikle İstanbul’da start alan “Atma!” hareketine de katkı sağlıyor. Proje farkındalığının artırılması için harekete dahil olan Citroen Türkiye, bu kapsamda ATMA Derneği’ne Ami modeliyle destek veriyor.