Klasik Otomobil Kulübü’nden medya buluşmaları

CARMEDYA.COM – Klasik Otomobil Klübü’nün medya mensuplarını ağırladığı “Medya Buluşmaları” nın ilki geçen hafta sonu klüp merkezinde gerçekleşti.

Otomobil, spor ve magazin basınından davetlilerin katıldığı toplantıda; Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivridağ, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Can Garo İlkan, Erdem TOP ve Cüneyt Güller sezon öncesi projeleri ve TOSFED takviminde yer alan 3 yarış hakkında bilgi verdiler.

Medya mensupları ile samimi bir ortamda geçen toplantı sonunda; Başkan Sivridağ; “2025 senesinde medya mensupları ile daha fazla bir araya gelerek, organize ettiğimiz ralli ve diğer organizasyonlarımızda daha fazla paylaşımlar yapacağız. Türkiye’de düzenlenen ve federasyon takviminde yer alan 3 rallinin, klasik otomobil tutkunlarının da yüksek katılımı ile bir şenlik havasında geçmesini sağlayacağız.” dedi.