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Klasik Otomobil Kulübü’nden medya buluşmaları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM –   Klasik Otomobil Klübü’nün medya mensuplarını ağırladığı “Medya Buluşmaları” nın ilki geçen hafta sonu klüp merkezinde gerçekleşti.

Otomobil, spor ve magazin basınından davetlilerin katıldığı toplantıda; Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivridağ, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Can Garo İlkan, Erdem TOP ve Cüneyt Güller sezon öncesi projeleri ve TOSFED takviminde yer alan 3 yarış hakkında bilgi verdiler.

Medya mensupları ile samimi bir ortamda geçen toplantı sonunda; Başkan Sivridağ; “2025 senesinde medya mensupları ile daha fazla bir araya gelerek, organize ettiğimiz ralli ve diğer organizasyonlarımızda daha fazla paylaşımlar yapacağız. Türkiye’de düzenlenen ve federasyon takviminde yer alan 3 rallinin, klasik otomobil tutkunlarının da yüksek katılımı ile bir şenlik havasında geçmesini sağlayacağız.” dedi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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