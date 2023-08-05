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Scania Türkiye rotasını doğaya çevirdi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Scania, 2025 yılına kadar operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan karbon oranını yüzde 50, ürünlerden kaynaklanan karbon oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

İnsanların ihtiyacına hizmet eden ulaşım çözümleri sunma, döngüsel iş modeli ve karbon azaltma olarak 3 temel sürdürülebilirlik alanı ile Scania sürdürülebilirlik vizyonunu işinin her alanına nüfuz etmesini amaçlıyor.

Scania’nın üretiminden satışa sunduğu araçlarında kullandığı teknolojiye kadar tüm aşamalarda çevresel etkileri en aza indirerek doğaya gösterdiği saygıyı, şimdi Scania Türkiye de gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projeleri ile destekliyor.

Her Scania araç için 5 tohum

Scania Türkiye, satılan her Scania için küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren sosyal girişim olan ecording iş birliği ile 5 adet tohum topu bırakıyor. İnsansız hava araçları ecoDrone’lar vasıtasıyla, tohum topları toprakla buluşuyor ve doğada yeni yaşam potansiyelleri oluşturuyor. 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi dahilinde, yıl sonuna kadar toplam 15 bin adet tohum topu atılması planlanıyor. Bu zamana kadar atılan yaklaşık 5.000 adet tohum topu Muğla, Türkiye lokasyonunda doğaya nefes aldırmaya başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ecoDrone işareti olarak tanımlanan QR kodu okutan Scania kullanıcıları, mail adresleriyle giriş yapıp atılmasını istedikleri tohum türünü seçerek, tohum toplarının doğadaki serüvenine ortak olabilirler. Kullanıcılar; operasyon öncesi, sonrası ve saha gözlemleri ardından iletilen maillerle süreci takip edebilirler.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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