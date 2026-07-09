Citroen Ami’nin yeni özel serisi Rip Curl Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Citroen, şehir içi mobilite aracı Ami’nin sınırlı üretim Rip Curl versiyonunu Türkiye’de Sunrise ve Sunset olmak üzere iki farklı özel seri seçeneğiyle 630 bin TL fiyatı ile satışa sundu.

Aynı teknik özellikleri paylaşan iki versiyon, iç ve dış tasarım detaylarıyla kullanıcılara seçme özgürlüğü sunuyor. Sörf kültürünün özgür ruhundan ilham alan modelde iki versiyon, renk ve iç-dış tasarım detaylarıyla birbirinden ayrışıyor.

Gece Siyahı gövde rengi, Ami Rip Curl’ün özgün tasarım unsurlarını vurgulayan ayırt edici bir dış görünüm sunuyor. Kapı eşikleri, arka yan camlar, arka cam ve ön konsolda Sunrise versiyonunda sarı, Sunset versiyonunda ise mor tonlarında Rip Curl grafik uygulamaları yer alıyor. Kapılardaki dalga motifi ve Rip Curl logosuyla tamamlanan bu tasarım detayları, modele güçlü ve dinamik bir karakter kazandırıyor.

Ön panel üzerinde Sunrise versiyonunda sarı, Sunset versiyonunda ise beyaz renkte Citroen logosu bulunuyor. Modelin dinamik görünümünü tamamlayan arka spoyler yer alıyor.

Direksiyon arkasında konumlandırılan 5,7 inç büyüklüğündeki yeni renkli dijital ekran, gelişmiş grafik kalitesi ve yüksek okunabilirlik sunuyor. İç mekanda Sunrise versiyonunda sarı, Sunset versiyonunda ise gri renk teması tercih ediliyor. Bu özel tasarım yaklaşımı; ön panel saklama alanları, çanta askısı, paspaslar, kapı içi fileleri, orta ayırıcı file ve akıllı telefon tutucusunda kullanılan renk ve detay uygulamalarıyla destekleniyor. Özel tasarımlı 14 inç beyaz jantlar modele ayırt edici bir görünüm kazandırıyor.

Citroen ve Rip Curl iş birliği büyümeye devam ediyor

Citroen ile Rip Curl, yaratıcılık, özgünlük ve yenilikçilik gibi ortak değerler etrafında buluşarak kullanıcılarına hareket özgürlüğünü ve yeni deneyimleri keşfetme fırsatı sunuyor. 2016 yılında C4 Cactus ile başlayan iş birliği, daha sonra C4 Picasso, SpaceTourer, C3 Aircross ve Berlingo modelleriyle devam etti. Şimdi ise Ami Rip Curl, bu ortaklığı yeniden yorumlayarak markanın özgün karakterini renkli ve dikkat çekici bir özel seriyle şehir yaşamına taşıyor.

Ami Rip Curl ayrıca Citroen’in desteklediği Rip Curl Nations Trophy ve Avrupa GromSearch organizasyonlarında da sergilenecek. Böylece sörf ve mobilite tutkunları, modeli yakından inceleme fırsatı bulacak.

Ami, tamamen elektrikli yapısıyla 75 kilometreye varan sürüş menzili sunuyor. İki kişilik kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için uygun. Kişiselleştirilebilir tasarımı sayesinde güçlü bir stil objesi olarak dikkat çekiyor. Çevreci yapısıyla sürdürülebilir mobilite anlayışını destekliyor.