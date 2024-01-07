Citroen’den ocak ayı kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, özel kredi imkânlarını kapsayan ocak ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Citroen C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor. C3 Aircross modeline, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

C4 modelinde ise ocak ayında, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor. C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 modeli ise C4 ile aynı kredi fırsatları ve tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modelinde ocak ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor. C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X satın almak isteyenler ise C4 X ile aynı kredi fırsatları ve tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Citroen C5 Aircross modelinde 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarından faydalanılabiliyor. Satışlarını iki katından fazla artırarak 2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası olan Citroen’in Berlingo Kombi modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.