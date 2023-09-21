Mercedes-Benz Econic 25 yaşında!

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, güvenlik, ergonomiklik, karlılık ve ekoloji açısından 25 yıllık bir geçmişe sahip alçak kabinli Mercedes-Benz Econic’in yıl dönümünü kutluyor.

Model ailesi 1998’de üretim başlangıcından beri; belediye, toplama ve dağıtım taşımacılığı sektörlerindeki yüksek ergonomi, emniyet, ekonomi ve ekoloji gereksinimlerini karşılıyor. Mercedes-Benz Econic’in, kullanım alanları, belediyelerde atık toplama ve bertaraf aracı olarak kullanımından şehir içi teslimat operasyonlarına; itfaiye ekipleri için acil durum aracı olarak kullanımından yol yapımı projelerine kadar yayılıyor.

Euro VI dizel teknolojisiyle en yeni nesil Econic

Econic’in, toplam ağırlığı 18, 26 ve dört akslı varyasyonda 32 ton olan iki, üç veya dört akslı araçları mevcuttur. Alçak veya yüksek kabin, 3.450’den 5.700 milimetreye kadar aks mesafesi ve 200 kW’tan (272 BG) 260 kW’a (354 BG) kadar motor gücü seçenekleri mevcut.

Güvenliği artıran özel kabin ve destek sistemleri

Sürücüyü diğer sürücülerle aynı göz seviyesine getiren düşük oturma pozisyonuyla birlikte Econic kabinlerinin geniş camları doğrudan göz teması ve çevredeki trafiği ileriye dönük değerlendirme olanağı sunuyor. Bu özellik, kavşaklardaki dönüşlerde ve yol kenarlarındaki yol çalışmalarında güvenliği artırıyor. On adede kadar güvenlik destek sistemi sunan kapsamlı paket, son nesil araç kullanan sürücülerin kritik durumlarda bile genel bakışını korumasını sağlıyor. Econic ve eEconic, yaya tespitli Aktif Fren Asistanı 5, Şerit Takip Asistanı ve yağmur ve ışık sensörüyle kapsamlı güvenlik ve destek sistemleri standart olarak sunuyor.