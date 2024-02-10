Chery’den TIGGO ailesine yeni Avantgarde donanım seçeneği

CARMEDYA.COM – Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olarak 20 yılı geride bırakan Chery, SUV modellerine üst düzey donanımlar içeren yeni bir versiyon ekliyor.

Yapay zekâ çağında otomobillerin adeta ikinci motoru olarak görülen akıllı ara bağlantı özellikleri ulaşımda çeşitli dönüşümleri beraberinde getiriyor. Akıllı ara bağlantı alanındaki teknoloji seviyesini artırn Chery, şimdi de TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonlarıyla ürün gamını genişletiyor.

Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan

Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik. Ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3’üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık. Ve bizim için ne büyük bir gurur ki 40 binden fazla müşterimizin beğenisini kazandık. Markamızı tercih eden tüm müşterilerimize markam şahsım ve Türkiye’de 7 bölgede faaliyet gösteren tüm yetkili satıcılarımız ve ekiplerimiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılında amacımız; markamızın teknolojik, akıllı sürüş deneyimi yaratan gücünü müşterilerimize ulaştırmak ve bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir markanın gücünün ürünlerini satana kadar değil, aslında ürünlerini müşterileriyle buluşturduktan sonra satış sonrasında başardıklarıyla eş değer olduğunu belirten Ahu Turan, “Bu vizyon ile müşterilerimizin 7 gün 24 saat araçlarıyla ilgili sorularında onlarla kesintisiz iletişim halindeyiz. İhtiyaç halinde ikame araç hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız. Ve yedek parça bulunurluğumuz bugün itibarıyla yüzde 90’ları aşan seviyede raflarımızda müşterilerimizi bekliyor. Ve tüm Chery müşterilerimiz Türkiye’de 5 yıl / 150 bin kilometre üretici garantisiyle, güvenli bir şekilde yollarına devam etmekteler. Türkiye’de bugün yine 7 bölgede, 30 ilde 47 yetkili satıcımız ile her gün daha da güçlenerek ilerlemekteyiz” dedi.

TIGGO 7 PRO’ya 8 akıllı güncelleme

Markanın kompakt SUV modeli TIGGO 7 PRO’nun yeni üst donanımlı versiyonu birçok farklı tasarım ve özellik güncellemesine sahip. Üst seviyeye çıkan iç tasarımıyla kalite hissi yükseltilen araçta, yüksek çözünürlüğe ve dokunma hassasiyetine sahip göz alıcı 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor. Yeni model aynı zamanda birden fazla kişinin şarj ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere Type-A ve Type-C arayüzlerini de kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, bu üst versiyonda TIGGO 7 PRO, ekran teması değiştirme, kırmızı sportif kaliperler ve arayüzünde güncellemeler de içeriyor. Ayrıca bunlara ek olarak TIGGO 7 PRO’nun bu üst donanımlı versiyonu, sürüş modlarıyla bağlantılı ve renk değişimleriyle gelişmiş bir sürüş atmosferi sağlayan 64 renkli ambiyans aydınlatmasına da sahip. Aynı zamanda bu versiyonda hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi daha üst düzey bir ses deneyimi de sağlıyor. Daha konforlu bir sürüş deneyimi için ön koltuklara soğutma özelliği eklendi. Yeni donanımlı TIGGO 7 PRO, 50W kablosuz hızlı şarjla donatıldı. Ayrıca şarj durumu merkezi ekranda gösteriliyor. TIGGO 7 PRO’nun Avantgarde versiyonu ayrıca yeni ön ve orta konsolu, otomatik kararan iç dikiz aynası, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynaları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı ön camları ve ön park sensörü ile daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

Üst düzey akıllı teknolojiler yeni donanımlı TIGGO 8 PRO’da

TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonu, yenilenen dış tasarımıyla iç mekân kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Üst segment donanım beklentisi olan kullanıcılara hitap eden dış tasarım, gece sürüşünde gelişmiş bir görsellik sağlarken çift T-formuna sahip LED spoyler aydınlatması ve sonsuzluk formuna sahip stop lambası ile de güvenliği artırıyor. TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı versiyonu yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemiyle daha sorunsuz bir kullanım sunuyor. Tamamen yeni bir görsel deneyim vadeden daha yüksek donanımlı TIGGO 8 PRO, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor. Model aynı zamanda USB Type-C bağlantıları gibi güncellemeler içerirken, akıllı telefonlara yönelik kaymaz bir ped de içeriyor. Bu da ek kullanım kolaylığı ve işlevsellik sağlıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO’nun en üst versiyonu 9 hava yastığı ve 540° yüksek çözünürlüklü gelişmiş görüntü sistemi ile sürüş güvenliğini daha da iyileştiriyor. Klima, AB standardı sağlık ve çevre koruma süreçleriyle de uyumlu. Bu işlev kabin içindeki koku ve hava kalitesini iyileştirerek daha sağlıklı ve daha güvenli hale getiriyor. TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonunda ayrıca tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı, spoylere entegre çift T formlu LED 3’üncü fren lambası, LED ön sis farları, yeni kapı döşeme tasarımı, yeni tip orta konsol, koyu kahve deri döşeme ve Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi gibi yenilikler de sunuluyor.