Vespa 946 10. Yıl Serisi Bunny Türkiye’ye geliyor

CARMEDYA.COM – Vespa markası, 2011 yılında prototip olarak tanıtılan, 2013 yılında da seri üretime geçirilen 946 Serisi için özel Bunny serisini yola çıkarıyor.

Vespa 946’nın 10. üretim yılına özel olarak tasarlanan 10. Yıl Serisi Bunny, sadece bin adetle sınırlı olacak. 1946 yılında üretilmeye başlanan MP6 modeline göndermeler yaparak 10 yıl önce yollarla buluşan Vespa 946 Serisi, bu sınırlı üretimde Çin’in 12 hayvanlı ay takvimine göre üretilirken, ilk seneye özel olarak Tavşan Yılı teması benimseniyor. Takip eden 12 sene boyunca, ay takviminde o yıla özel hayvan sembollerinden ilham alınarak, sınırlı sayıda ve numaralandırılmış Vespa’ların üretilmesi de planlanıyor.

Vespa 946 10. Yıl Serisi Bunny’nin, sınırlı üretimini vurgulamak ve koleksiyon temasını artırmak için hazırlanan metal plakalarda seri üretim numarası yazıyor. Vespa 946 Serisi’nin güvenli ve eğlenceli karakteri, tavşan süslemeleri, özel yeşil renk, siyah sele ve gidonlarla bu sınırlı üretimde kullanılıyor.

Vespa 946’nın 10. yıl dönümüne özel olarak sadece Verde 10° Anniversario renginde üretilen bu model, asit yeşil rengindeki detaylarıyla etkisini artırıyor. Bu kombinasyon ayrıca Tavşan Yılı’nın eğlenceyi seven ve fütursuz doğasını yansıtıyor. Moda markalarının atölyelerine benzer standartlara sahip bir üretim bandında bir araya getirilen Vespa 946 10. Yıl Serisi Bunny, her bir parçasında özenli işçilik ve koleksiyon parçası olduğuna dair detayları barındırıyor.

1965 mm uzunluğunda ve 730 mm genişliğindeki Vespa 946 10. Yıl Serisi Bunny’nin 125 ve 150 cc’lik motor hacim seçenekleri bulunuyor. Her iki seçenekte tek silindirli, 4 zamanlı, 3 supaplı, elektronik enjeksiyonlu, hava soğutmalı motorlar, elektrikli marş sistemiyle kullanılıyor. Önde helezon yaylı, tek kollu monoşok amortisörlü süspansiyon, arkada da 5 pozisyonda ayarlanabilen, ön yüklü tek hidrolik amortisör sistemine yer veriliyor. ASR Sistemli çift kanallı ABS, önde ve arkada 220 mm’lik disklerle fren sistemini oluşturarak maksimum emniyet sağlıyor. Önde 120/70-12, arkada 130/70-12 ölçüsündeki tubeless (İç lastiksiz) lastikler kullanılıyor. 1405 mm’lik dingil mesafesi kıvrak sürüşü beraberinde getirirken, ekonomik sürüş özellikleri sayesinde 8 litrelik yakıt deposu yeterli oluyor.