CARMEDYA.COM – Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) kurumsal kimliğini yeniledi.

2005 yılından beri kullanılmakta olan logonun yerine kullanılmaya başlanan yeni logo ve tipografi, OYDER’in aktif ve yenilikçi gücüne vurgu yapıyor. Yeni kurumsal kimlik, modern ve görsel sadelikten ilham alıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yetkili satıcıları temsil eden OYDER’in marka kimliğinin özünü oluşturan “Sürdürülebilirlik, çevreye saygı, teknolojiyle senkronizasyon, değişen iletişim tonu, modern ve çağdaş tavır” kavramlarına vurgu yapan yeni kurumsal kimlik, derneğin tüm kurumsal malzemelerinde, web sitesinde ve yayın organı Otoban dergisinde kullanılmaya başlandı.

OYDER, otomotiv sektöründe yetkili satıcılar arasında sinerji yaratmak ve mesleğin sorunlarına ortak fayda çerçevesinde çözümler üretmek amacıyla 1989 yılında kuruldu.