Makyajlı Honda Jazz e:HEV’in fiyatı ve satış tarihi açıklandı

CARMEDYA.COM – Honda’nın B segmentindeki hibrit modeli Jazz e:HEV makyajlanırken, güncel modelin Türkiye satış fiyatı ve tarihi de belli oldu.

Makyaj kapsamında sportif detaylar eklenen model, 1205 litreye ulaşan hacime sahip bagajı, ısıtmalı ön koltukları ve ısıtmalı direksiyonunun yanı sıra teknoloji ve güvenlik donanımları ile öne çıkıyor.

10 hava yastığı ve Honda SENSING teknolojisi ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip olan Jazz e:HEV, Kristal Kırmızı ve Gün Işığı Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip Advance donanım paketi ile 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü 1 milyon 390 bin TL satış fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

Güncellenen dış tasarım

Modelde yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki dinamik ve girintili çizgiler de sportiflik vurgusunu destekliyor. Ön cam çıtaları ile sütun kaplamaları diğer dış kaplamalarda kullanılan malzemelerle eşleşerek siyah mat bir görünüm sunuyor. Jazz e:HEV’in 16 inç siyah süslemeli jantları da sportif görünümünü tamamlıyor.

İç mekan

Jazz için yapılan iyileştirmelerde Honda’nın orijinal Japon “Yoo no bi” tasarım felsefesine sadık kalınıyor. Kullanıcıların otomobil içindeki alanların hepsinden faydalanmasını hedefleyerek arkadaş canlısı olarak konumlanan ve faydanın estetiği olarak adlandırılan tasarım felsefesi kapsamında iç mekanda modern minimalist estetiğe önem verilmiş.

Makyajlı Honda Jazz’da siyah yeni iç döşemeler ve yeni koltuk kumaşları yer alıyor. Dördüncü nesil Jazz’ın iç mekan makyajı; modelin yalın, ergonomik ve kullanışlı olma niteliklerini ileri taşıyor.

Honda’nın insan odaklı tasarımları çerçevesinde kullanıcı merkezli ön konsol, kabin boyunca yatay olarak uzanan zarif yapısıyla öne çıkıyor. İç mekan, görüş alanını kısıtlamayan ve ferahlık hissine katkı sağlayan bir çizgiye sahip. Ön konsolun ortasında konumlanan 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli sürücüler için okunaklı bir yapı sunuyor.

Sürücünün ve ön yolcunun konfor seviyesini artıran özellikler arasında; ısıtmalı direksiyon ile ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor. Jazz e:HEV, arka koltuk diz mesafesinde 986 mm ile iyi bir alan genişliği sunuyor. Buna ek olarak daha geniş bir iç mekan sunulmasına imkan yaratmak için ön koltukların altına yerleştirilen yakıt deposu ile de Jazz sınıfında öne çıkıyor. Çok yönlü arka Sihirli Koltuklar ile sunulabilen farklı kullanım kombinasyonları, yenilenen Jazz’ın işlevselliğini desteklemeye devam ediyor. Makyajlı Jazz’ın günlük kullanım için yeterli olan 304 litre bagaj hacmi, Honda mühendisleri tarafından geliştirilen sihirli arka koltukların katlanmasıyla 1205 litreye yükseliyor.

Honda’nın güçlenen e:HEV hibrit teknolojisi

Honda’nın 20 yılı aşkın deneyimi ile geliştirdiği e:HEV teknolojisi; 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Honda Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi daha güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sağlarken verimlilik korunarak da daha dinamik sürüş özellikleri sunuluyor.

Gelişmiş e:HEV hibrit sistemin; lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı EV Sürüş, benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu Hibrit Sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı Benzinli Sürüş olmak üzere üç modu bulunuyor. Sistem, üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

Mkyajlı Jazz’ın şehir içi kullanımda EV ve Hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistemi, otoyol sürüşlerinde benzinli sürüşü kullanıyor. Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken; EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor. Daha önce 80kW / 109 PS olan elektrik motorunun gücü 90kW / 122 PS’e yükselirken; Jazz e:HEV 253 Nm tork sağlıyor. Bunun yanı sıra benzinli motor gücü de 7 kW’lık bir artış ile 79 kW / 107 PS değerine yükseliyor. Verimlilik konusunda da iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, ortalama 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonuna sahipken; ortalama olarak 4,6 lt/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor.

Gelişmiş araç içi teknolojileri

Güncellenen Jazz, kullanıcılara gelişmiş bir bilgi-eğlence deneyimi sunmaya devam ediyor. Kullanıcılar; müzik, navigasyon ve telefon gibi bilgi-eğlence özelliklerine ve uygulamalarına dokunmatik LCD ekran veya sesli komut ile erişebiliyor. Daha güvenli ve ergonomik bir deneyim için temel işlevlerin fiziki düğmeleri de bulunuyor. Sistem, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay akıllı telefon bağlantısı ile destekleniyor.

Güvenlik

Jazz, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini içeriyor. Jazz e:HEV, ön koltuğa entegre orta hava yastığı ve sürücü ile ön yolcu diz hava yastıkları dahil olmak üzere 10 adet hava yastığı ile sınıfında öne çıkıyor.

Honda SENSING aktif güvenlik teknolojisi, daha geniş görüş alanına sahip ön kamera ve gece kullanım desteğiyle güvenliği artıran çok sayıda sürüş yardımcısını standart olarak sunuyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ile Jazz e:HEV güvenli sürüş desteği sağlıyor. Bunların yanı sıra Honda mühendisleri tarafından iyileştirilen Trafikte Sürüş Asistanı ile dur-kalk trafikte sürüş yükünü azaltmak için 0 km/s’den itibaren direksiyon desteği de sunuluyor. Tüm bu aktif güvenlik teknolojilerini yolcu güvenliğini artıran Honda’nın tescilli Advanced Compatibility Engineering™ (ACE) gövde yapı teknolojisi tamamlıyor. Honda’nın pasif güvenlik teknolojisi ACE çarpışma enerjisini dağıtarak sadece otomobili ve yolcularını korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer araca uygulanan çarpışma enerjisini de azaltıyor.