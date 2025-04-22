Toyota Proace ailesi genişliyor

CARMEDYA.COM – Toyota’nın kendi segmentlerinde önemli başarılara imza atan Hilux, Proace City ve Proace City Cargo’dan oluşan modellerine yeni hafif ticari araçlar eklendi.

Orta ölçekli van segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak yolcu taşıma versiyonu Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu. Buna ek olarak Mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace Max büyük boy van segmentindeki temsilcileri olacak. Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Proace Max Kamyonet ise kamyonet segmentindeki temsilcisi olarak Toyota’yı hafif ticari araç segmentinde tam kapsayıcılığa kavuşturacak. Tüm bu 7 farklı model ile birlikte Toyota, tamamen farklı müşteri beklentilerine ve iş kollarına hitap etmeyi hedefliyor.

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve Proace Cargo lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı. Büyük boy van segmentinde konumlanan Proace MAX ise Mayıs ayından itibaren Toyota plazalarda yerini alacak.

Proace Verso

Toyota, kompakt van segmentinde yer alan Proace City ve Proace City Cargo modellerinin ardından 9 kişilik yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek Proace Cargo modellerini de Türkiye’de satışa sundu.

Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin yeni tasarım dilini taşıyan Proace Verso ve Proace Cargo, özellikle ön bölümde şık bir bir görünüme sahip. Trapezoid formundaki alt ön panjur, Toyota’nın ticari araç ailesinin farklı tasarımını paylaşıyor.

Proace Verso, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan Proace Verso, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının olmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla geliyor.

Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Proace Verso, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise her koşulda araca erişimi kolaylaştırıyor.

Son teknoloji sistemlerle donatılan Proace Verso’da standart olarak 10 inç dijital gösterge ekranı, kablosuz telefon bağlantı özelliğine sahip 10 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, E-Toggle Vites Seçici, bağımsız kontrol edilen arka bölge kliması, ısıtmalı deri direksiyon, Karartılmış/Perdeli Arka Camlar ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor. Bununla birlikte yukarı açılan bagaj kapağı ve açılabilir bagaj kapağı camı, asimetrik katlanabilen ikinci ve üçüncü sıra koltuklar; her türlü senaryoda pratik bir kullanım sunuyor.

Ön ve arka park sensörlerine sahip Proace Verso, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.

Ürün gamının en üzerinde ise Proace Verso Passion X-Pack versiyonu konumlanıyor. Zengin standart donanımlara ek olarak; Passion X-Pack’te perdeli panoramik cam tavan, otomatik sürgü kapılar ve eller serbest giriş Sistemi bulunuyor. Verimli ve güçlü 2.0 L 180 HP dizel motora sahip Proace Verso, 8 ileri konforlu bir sürüş sağlayan otomatik şanzımanla eşleştirildi. Proace Verso, 5331 mm uzunluğu, 1924 mm genişliği, 1910 mm yüksekliği ve 3275 mm aks aralığına sahip. Araçta tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3. sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2. sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir hacim elde ediliyor. Ayrıca Proace Verso’nun gövde renkleri Titanyum Gri, Kozmik Siyah, Platin Gri, Kadife Yeşil ve Buz Beyaz olarak tercih edilebiliyor.

Proace Cargo

Orta boy van segmentinde yer alan ve yük taşıma odaklı Proace Cargo, KOBİ’ler, esnaflar ve yük taşıma ihtiyacı olan firmalara hitap ediyor. Türkiye’de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan Proace Cargo, yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Model, 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı ile son teknoloji dijital sistemlerle donatılmış. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi ve USB bağlantısı ile kullanıcılarına dijital dünyayla her zaman bağlantıda kalma imkanı sunuyor. 2.0 L 145 HP güç üreten dizel motor ile sunulan Yeni Proace Cargo, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş. Yeni Proace Cargo’da katlandığında masaya dönüşebilen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar da standart olarak yer alıyor.

Yük taşıma kapasitesi açısından oldukça iddialı olan Proace Cargo, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6600 litrelik hacmiyle ve 1360 kg sürücü hariç istiap haddi ile dikkat çekiyor. 180 derece açılabilen arka kapıları ve sağ/sol sürgü kapıları her koşulda yüklemeyi kolaylaştırıyor. Yükleme alanını maksimize eden Smart Cargo sistemi katlanabilir ön yolcu koltuğunun yanı sıra yük bölümünde bulunan kapak ile birlikte yükleme uzunluğununu ekstra 1162 mm artırıyor. Bu sayede merdiven, boru gibi uzun eşyaların taşınması kolaylaşıyor. Toplamda 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sunarak sınıfının en iyi değerlerinden birini sağlıyor. Proace Cargo’da Hız Limitleme ve Hız Sabitleyici, Şerit Takip Sistemi ve Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Model, 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip. Proace Cargo, Buz Beyaz, Titanyum Gri, Platin Gri ve Kozmik Siyah renkleriyle tercih edilebiliyor.

Proace Max Mayıs’ta Türkiye’de

Toyota, ürün gamını büyük boy van segmentinde yer alan Proace Max modeliyle de genişleterek, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin en büyük üyesi olan Proace Max, uzun şasili versiyonuyla Mayıs ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak araç, panel van ve kasalı kamyonet olarak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Proace MAX’in panel van versiyonu, 5 euro palet kapasiteli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kg sürücü hariç istiap haddi, 270 derece açılabilen arka kapıları, sağda sürgü kapısı, kargo bölümünde LED aydınlatma gibi özellikleriyle farklı taşıma ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük arka kapıları ve düşük eşik yüksekliği, kullanıcılara pratiklik sağlıyor. 180 HP güce sahip 2.2 litrelik dizel motora sahip Proace Max, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş.

10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelere sahip araç, standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri, 16 inç çelik jantları ve geri görüş kamerasına sahip. Ayrıca bir çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğuyla mobil ofis özelliği ve ön konsolda ev tipi 230V priz de kullanıcıların iş hayatında kolaylık sağlıyor.

LED gündüz farları ve mat siyah ön panjurla şık bir ön yüze sahip Proace Max, standart olarak sunulan gelişmiş Toyota Safety Sense güvenlik sistemleri ile öne çıkıyor.

10 yıla kadar garanti avantajı

Toyota’nın binek araçlarında olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamı Toyota Garanti ON programı kapsamında yer alıyor. Bu sayede aracın her periyodik bakıma girmesiyle birlikte 10 yıl / 160 bin km’ye kadar garantiye ücretsiz olarak sahip olmak mümkün. Bununla birlikte Toyota Professional ticari araç kullanıcıları, servis vale hizmeti ve online servis randevusu gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorlar.