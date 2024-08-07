JAECOO 7 Türkiye’de satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Çinli sofistike off-road SUV markası JAECOO, Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli JAECOO 7’nin fiyatını açıkladı.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda geniş bir katılımla gerçekleşen lansman ve marka tanıtım etkinliğiyle aynı zamanda JAECOO’nun Türkiye’deki gelecek stratejileri de paylaşıldı.

JAECOO 7, her biri oldukça zengin bir donanım paketine sahip olan 4×2 (Revive) ve 4×4 (Evolve) olmak üzere iki versiyon ile yola çıkarken, 4×2 versiyonu 1 milyon 920 bin TL, 4×4 versiyonu ise 2 milyon 90 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Model ailesinde 1.6 litrelik 145 HP güç ve 275 NM tork değerleri sunan turbo beslemeli motor kullanılıyor.

Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine felsefesiyle Türk kullanıcılara farklı bir off-road deneyimi yaşatmayı vadeden marka, Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’leri temmuz ayında Türkiye limanına ulaştırmıştı. Bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip.

JAECOO markası, tasarım estetiği ve yenilikçi teknolojileri ile öne çıkarken, akıllı çözümleriyle dikkat çekiyor. JAECOO 7, yol koşullarına göre ayarlanabilen ve kum, çamur ve diğer arazi sürüş modlarına geçerek karmaşık sürüş senaryolarında başarılı sürüş deneyimi sağlayan ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılmış durumda.

JAECOO’nun Türkiye pazarına sunduğu ilk SUV modeli olan JAECOO 7 modeli, yeni off-road SUV deneyiminin öncüsü olarak yollara çıkıyor. Araç, küresel bir tasarım ekibinin bilgi ve becerilerini harmanlayarak markanın tasarım dilini oluşturuyor.

JAECOO 7, seçkin şehirli görünümüyle bir off-road aracının sağlamlığını birleştiriyor. Köşeli formu dayanıklı bir görünüm sunarken yan cephedeki düz çizgiler tasarıma güç katıyor. Model, gerek karakteristik tetris görünümlü farları gerek dış tasarımı gerekse gizli kapı kolları ve kullanışlılığıyla etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip.

JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Dik eğimli zemin senaryolarında JAECOO 7’nin 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları, sert geçiş kabiliyeti açısından tipik şehir SUV’larının ötesine geçerek karmaşık durumlarda bile arazi kabiliyetleri sağlıyor. JAECOO’nun tork dağılımlı dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sistem, zorlu arazi koşulları dahil olmak üzere genel sürüş performansını önemli oranda artırırken araç stabilitesini, sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu da daha ileriye taşıyor.

Off-road sürüşleri, zemin koşulları itibarıyla bir hayli özen ve güvenlik gerektiriyor. Bu noktada, küresel 5 yıldızlı güvenlik standartlarına göre üretilen JAECOO 7’de yer alan yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin kapsamlı kullanımı ve yenilikçi ADAS sistemleri gelişmiş bir güvenlik seviyesi sağlıyor. Model, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi değerler açısından en zorlu arazi koşullarıyla rahatlıkla başedebilecek üstün nitelikler sergiliyor. Ayrıca JAECOO 7, 14,8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile donatılıyor. Böylece model, çoklu ekran etkileşimini kolayca sağlıyor. Çevre görüş sistemi ise ek olarak 540 derece panoramik şeffaf şasi görüşüyle, doğrudan çevre ve gövde altı koşulları hakkında bilgi aktararak karmaşık yol koşullarında kapsamlı ve çok yönlü güvenlik sunuyor. Böylece kullanıcıların, otomobili kolaylıkla sürmelerine ve endişelenmeden araziye çıkmalarına olanak tanıyor. JAECOO 7 ayrıca telefon şarjlarının yüzde 20’den yüzde 80 oranına ulaşması için sadece 40 dakika gerektiren sektörün en yüksek 50W kablosuz hızlı şarjı ile donatılıyor. Bu ünite ister şarj gücü, ister ısı dağılımı olsun, benzer seviyedeki şarj cihazlarından daha iyi performans göstererek arazi maceraları sırasında telefonun pil ömrüyle ilgili endişeleri hafifletiyor.