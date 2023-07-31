Lexus LBX Venedik Film Festivali’nde sahne alıyor

CARMEDYA.COM – Lexus LBX, 80. Venedik Film Festivali’nin resmi aracı olarak, 30 Ağustos’ta başlayacak olan film festivalinde kırmızı halıda boy gösterecek.

Lexus, bu özel festivalde film yapımcılarının, aktörlerin, aktrislerin ve ünlü isimlerin ulaşımını gerçekleştirecek. Film festivalinde ünlü oyunculardan Zendaya (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), Mike Faist (Batı Yakası’nın Hikayesi), Josh O’Connor (The Crown) ve Caroline Murino (Casino Royale) gibi isimler kırmızı halıda yürüyecek.

Lexus’un sahip olduğu lüksü B SUV segmentine taşıyacak olan LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus’un yeni B SUV modeli LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik sunan tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda yol tutuş karakteristiğiyle öne çıkıyor.