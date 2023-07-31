BMW XM Mandarin Oriental Bodrum’da görücüye çıkıyor

CARMEDYA.COM – Türkiye’de ilk kez Mandarin Oriental Bodrum’daki BMW Pop-Up Store’da sergilenen BMW XM, 27 Ağustos’a kadar otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

BMW Group’un Amerika’daki Spartanburg Fabrikası’nda üretilen Yeni BMW XM, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir lüksü merkeze alan BMW Pop-Up Store’da görücüye çıkıyor. Perakende çözümlerinde geleceğin temellerini atan Retail Next konseptiyle benzersiz bir deneyim vadeden BMW Pop-Up Store’u ziyaret edenler, Yeni BMW XM’i yakından inceleme fırsatı bulacak. BMW’nin amiral gemisi Yeni BMW 7 Serisi’yle kapılarını açtıktan sonra Yeni BMW XM’i ağırlayan BMW Pop-Up Store, Ekim ayına kadar BMW’nin üst segmentteki farklı modellerine de ev sahipliği yapacak.

İlk seri üretim hibrit motorlu BMW M otomobili olan Yeni BMW XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, 653 beygir gücündeki M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. M ruhunu yansıtan yüksek devir çevirme karakteriyle fark yaratan Yeni BMW XM, M HYBRID motor teknolojisi ve 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşıyor. 88 kilometreye varan tamamen elektrikli menzile sahip olan ve 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunan Yeni BMW XM, kombine olarak 1.5-1.6 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

BMW’nin yeni tasarım anlayışıyla şekillenen Yeni BMW XM, SAV formlarındaki kaslı gövdesi, sportif silüeti ve çarpıcı arka tasarımıyla gelecekten izler taşıyor. BMW’nin lüks segmentteki modellerinde kullanılan iki ayrı üniteye ayrılmış farları ve aydınlatmalı dev BMW böbrek ızgaraları Yeni BMW XM’in lüks ve çarpıcı duruşunu destekliyor.

Uzun aks aralığı, güçlü oranlar ve modele özgü tasarlanmış 21 inç boyutundaki jantlar otomobilin yan profildeki güçlü görünümünü desteklerken hafif alaşımlı, M departmanı imzalı 23 inç jantlar ise Yeni BMW XM’i hem sürüş hem de görünüm bakımından benzersiz bir seviyeye çıkarıyor. Dikey tasarımlı, M çift çıkış egzozlar, alışılmışın dışında tasarlanmış maksimum aerodinamiğe uygun rüzgarlık ve dik arka cam Yeni BMW XM’in arka görünümünü oluşturuyor. LED teknolojisine sahip arka farlarının heykelsi tasarımı ise otomobilin güçlü duruşuna gönderme yapıyor.