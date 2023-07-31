Audi Q6 e-tron yeni nesil aydınlatma ile geliyor

CARMEDYA.COM – Audi Q6 e-tron, Audi’de elektrikli ulaşımda yeni bir dönemi simgelemekle kalmıyor, aynı zamanda aydınlatma teknolojisi ile Audi DNA’sının önemli bir parçasını da oluşturuyor.

Dünyanın ilk aktif dijital ışık imzasıyla Audi Q6 e-tron, Audi’ye özgü, aynı zamanda özgün tasarım ve estetik ile yeni bir çağı başlatıyor.

İkinci nesil dijital OLED teknolojisi, yeni Audi modellerinin görünümünü şekillendiriyor ve fonksiyon yelpazesini katbekat artırıyor. Böylece dijital OLED arka aydınlatma grubu etkileyici bir iletişim unsuru olurken, aynı zamanda yol güvenliğini de artırıyor. Q6 e-tron aynı zamanda kişiselleştirmede yeni standartlar da belirliyor. Matrix LED farlar ve dijital OLED arka aydınlatma grubu 2.0 ile yeniden tasarlanan gündüz sürüş farları toplam sekiz adet isteğe bağlı dijital ışık imzası seçimi sunuyor. Böylece Q6 e-tron’larının görünümünü kendileri tasarlayabilien müşteriler ayrıca, otomobillerini aldıktan sonra da dijital ışık imzaları satın alabiliyor.

Aktif dijital ışık imzası

Farlar ve arka aydınlatma grubu Q6 e-tron modeli, yaşayan, çevresiyle etkileşimde olan bir yapıya dönüştürüyor. Müşterilerin dünyada bir ilk olan aktif dijital ışık imzasını hayal etmesi yeterli oluyor. Bu işlev, isteğe bağlı dijital ışık imzaları paketi kapsamında alınabiliyor. Audi Q6 e-tron’un, ilk kez hem farların şeklini hem de hareketini tasarlama modeli sunduğun söyleyen Aydınlatma Tasarımı Başkanı César Muntada “Aydınlatma tasarımı ve yeni teknoloji arasındaki mükemmel simbiyoz sayesinde, yeni Audi Q6 e-tron farları her zamankinden daha canlı ve akıllı görünüyor. Işık imzasında özgün bir kişiliği ve dijital dünyaya özel bir estetiği aynı anda sağladık. Dünyanın ilk aktif dijital ışık imzasına sahip Q6 e-tron, Audi’ye özel yeni bir özgün tasarım ve estetik çağını başlatıyor.” dedi.

Audi ve grubun yazılım şirketi CARIAD tarafından ortaklaşa geliştirilen ve Audi Q6 e-tron’un ilgili işlemcisinde yer alan bir yazılım modülü bu ışık imzasını mümkün kılıyor. İkinci nesil dijital OLED arka aydınlatma grubunda altı adet 360 segmentli OLED panel, özel olarak geliştirilen bir algoritma kullanarak her on milisaniyede bir yeni bir görüntü oluşturuyor. Bu algoritma, aktif dijital ışık imzasının, Q6 e-tron’un beyin aktivitesini anlık olarak görünür kılarak otomobilin canlılığını ve kişisel etkileşim yeteneğini göstermesini sağlıyor. Ön taraftaki aktif dijital ışık imzası, algoritmanın 12 kısılabilir segmentle etkileşimi yoluyla oluşurken, arka tarafta tamamen dijital OLED segmentler devreye giriyor. Bireysel ışık bölümleri, ışık imzasının genel görüntüsünün ışık yoğunluğunu değiştirmeyecek şekilde etkileşime giriyor.

İkinci nesil dijital OLED teknolojisi

Audi, 2016 yılında TT RS’te Dijital OLED teknolojisi 1.0 ile otomotiv endüstrisine yeni bir aydınlatma teknolojisi tanıttı. Arka aydınlatma grubu için ilk kez organik LED, yani OLED kullanıldı. OLED elemanları, mükemmel homojenliğe ve yüksek kontrast değerlerine sahip ışık üreten yarı iletken tabanlı yüzey ışık kaynakları. Aynı zamanda parlaklıkları da ayarlanabiliyor. Bunun dışında, OLED aydınlatmanın şekli özgürce yapılandırılabiliyor. Ayrıca değiştirilebilir bölümlere bölünebiliyor. OLED arka aydınlatmalardaki dinamik aydınlatma senaryoları da Audi TT RS ile görücüye çıktı.

Audi Q5 müşterileri, 2020 yılında dijital OLED arka aydınlatma grubu sayesinde ilk kez bireysel bir arka ışık imzası seçebildi. Böylece Audi, arka ışık imzasını dijital olarak değiştiren ilk otomotiv üreticisi oldu. Değişim tamamen OLED’lerin temel özelliklerine dayanıyordu: yüksek kontrast, değiştirilebilir bölgesel segmentasyon, yüksek ışık homojenliği ve segmentleri çok yakın düzenleme becerisi. Audi, teknolojinin bu evrimini sunan tek otomobil üreticisi olmaya devam ediyor.

2022’de bu çözüm dijital OLED arka lambalara sahip Audi A8 ile standart hale geldi. Otomobilin veri yolu sistemi, yazılımla her bir arka ışık panelini ve her bir OLED segmentini ayrı ayrı kontrol etme olanağı sağladı. A8 müşterileri MMI üzerinden üç arka ışık imzası arasından seçim yapabiliyor. Hatta S8’de dört seçenek bulunuyor.

Audi’nin, OLED teknolojisini arka aydınlatma grubunda kullanma potansiyelini erken fark ettiğini ve o tarihten günümüze bunu yapan tek otomobil üreticisi olarak geliştirmeye ve dijitalleştirmeye sistematik olarak devam ettiğini söyleyen Aydınlatma Geliştirme Başkanı Stephan Berlitz “Sonuç olarak, artık müşterilerimize her zaman yeni aydınlatma fonksiyonları sunabiliyoruz. Dijital OLED’ler, geleneksel aydınlatma sistemlerinden daha verimli, daha hafif ve daha homojen.” dedi. Berlitz: “Güçlü kontrastları nedeniyle, yavaş yavaş dış ekranlara dönüşüyorlar ve bu da onları otomobilin çevresiyle iletişim kurmanın önemli bir unsuru haline getiriyor. Yakınlık göstergesi işleviyle, 2020 yılından bu yana ışığı diğer yol kullanıcılarıyla etkileşim kurmak için kullanıyoruz. Audi Q6 e-tron yol güvenliğini daha da iyileştirmek için iletişim ışığını ekliyor.” şeklinde bilgi verdi.

Detaylarıyla ikinci nesil dijital OLED arka aydınlatma grubu

Audi Q6 e-tron’un arka aydınlatma grubunda yeni nesil dijital OLED’ler ile Audi; her şeyden önce yol güvenliğini geliştiriyor, aynı zamanda işlev yelpazesini ve tasarım özgürlüğünü önemli ölçüde genişletiyor. İlk kez, dijital OLED arka aydınlatma grubu ile arabadan X’e iletişim şeklinde özellikle yakın çevre ile iletişim kurabiliyor. Dijital OLED panel başına segment sayısı, ilk nesle kıyasla altıdan 60’a yükseldi. Q6 e-tron’un arka aydınlatma grubunda toplamda 360 segmente sahip altı adet OLED panel kullanılıyor. Yeni E3 elektronik mimarisi, işlemcilerden birindeki bir yazılım modülü ile önemli oranda artan segment sayısını kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Dijital OLED paneli başına segment sayısındaki istikrarlı artış, gelecekte otomobilin arka kısmının otomobiller arası iletişimi ve yol güvenliğini daha da iyileştiren bir ekrana dönüşmesini mümkün kılacak.

Yenilikçi dijital OLED teknolojisi, benzersiz homojenlik ve çok yüksek kontrast seviyesiyle tamamen yeni bir arka ışık tasarımı için koşullar sunuyor. Farklı avantajlar da sağlıyor. Örneğin yüzey ışık kaynakları, ek reflektörler, ışık kılavuzları veya optikler gerektirmiyor. Bu da onları çok verimli kılıyor. Tüm bu özellikler, Audi mühendislerinin ve tasarımcılarının iki ve üç boyut arasında tasarımlar yakalamasına olanak sağlıyor. Yani dört halkalı marka, iki boyutlu yüzeyler üzerinde üç boyutlu şekiller oluşturuyor. Arkadaki entegre LED ışık şeridine ek olarak, 3-Boyutlu cam, arka ışık imzasını diğer aydınlatma işlevlerinden başarılı bir şekilde ayırıyor.

Audi ayrıca otomobilin önünü de yeniliyor. Yeni nesil dijital gündüz farları ve ışık modülleri görsel olarak farklı ve daha fazla tasarım netliği sağlıyor. Tasarımcılar, dijital gündüz farlarının bu yeni evriminde şeffaf 3 boyutlu nesneler olarak toplam 70 adet olmak üzere ayrı ayrı LED’ler tasarladılar. Dijital gündüz farlarının ön bölümü hassas bir prizmatik yapıya sahip. Ayrıca odağı otomobilin dijital gözlerine çekmek için metalize bir 3-Boyutlu süsleme onları çevreliyor.

Akıllı farlar ve arka aydınlatma grubu ile gelişmiş güvenlik

Audi, otomobilin güvenlik özelliklerini de yeni bir seviyeye taşıdı. Diğer Audi modellerine zaten kullanılan yakınlık göstergesi, yeni Q6 e-tron’da bir iletişim ışığı içerecek şekilde gelişti. Dijital OLED arka aydınlatma grubuna entegre çözüm, kritik yol koşullarında uyarı sembolleri ve normal arka ışık grafiği ile belirli bir statik arka ışık şekli göstererek diğer yol kullanıcılarını kazalara ve arızalara karşı uyarıyor. Böylece asistan sistemi Audi sürücülerine ve diğer tüm yol kullanıcılarına yardımcı oluyor. Ayrıca, ikinci nesil dijital OLED arka aydınlatma grubu; acil durum yardımı, RECAS (arkadan çarpma uyarı sinyali), Dörtlü flaşör, acil durum çağrıları (eCall), yol yardımı çağrıları (bCall) ve acil durum fren lambaları için uyarı sembollerle iletişim aydınlatmasını etkinleştiriyor.

İletişim aydınlatması ayrıca araçtan inme uyarı işlevine ekstra bir boyut kazandırıyor. Önceden, örneğin başka bir otomobil veya bisiklet yaklaştığında, yolcuları sadece araçtan inerken bilgilendiriyordu. Ancak artık, arka ışık grafiğindeki özel bir ışık imzası, arkadan yaklaşan bisikletliyi veya sürücüyü de uyarıyor. Audi Q6 e-tron böylece güvenlik konseptini diğer yol kullanıcılarını da kapsayacak şekilde geliştiriyor ve yol güvenliğini herkes için artırıyor.

Son olarak iletişim aydınlatması, araç otomatikleştirilmiş park modunda olduğunda aracın park yardım durumunu belirtmek için önde ve arkada özel bir ışık imzası kullanıyor. Bu, yakın çevredeki yol kullanıcılarına aracın yaklaşmak için güvenli olduğunu açıkça gösteriyor.

Dijital ışık imzaları

Q6 e-tron, farlar ve arka aydınlatma grubu için sekiz adede kadar dijital ışık imzasıyla, kişiselleştirmede yeni bir özgürlük seviyesi sunuyor. Karşılama/Beni eve götür aydınlatma senaryosu ve karşılık gelen dijital ışık imzası ile altı ek imza isteğe bağlı ek paketler aracılığıyla alınabiliyor.

Kullanıcılar, Q6 e-tron için daha da fazla kişiselleştirme arzu etmeleri halinde, isteğe bağlı işlevleri kullanarak otomobillerini satın aldıktan sonra LED farlar plus/Matrix LED farlar ve dijital OLED arka aydınlatma grubu için dijital ışık imzaları paketini de sipariş edebiliyor. Müşteriler, özellikleri kalıcı olarak veya belirli bir süre için satın alabiliyor. Bu esneklik, Audi müşterilerinin kişisel tercihlerine uyacak şekilde Q6 e-tron’larını sekiz adede kadar dijital ışık imzasıyla (sadece dijital OLED arka aydınlatma grubu ve LED farlar plus/Matrix LED farlarla birlikte) tasarlamalarına olanak tanıyor. Bunun dışında arzu edelerse uzun far desteği ve Matrix paketini de satın alabiliyorlar.