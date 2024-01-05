Suzuki’den yılın ilk kampanyası

CARMEDYA.COM – Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği kampanyaları ile yeni yıla iddialı bir giriş yaptı.

Suzuki, ocak ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyada, Swift Hibrit’i satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile birlikte kullanılabilen 50 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor.

Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 70 bin TL’lik takas desteğinden faydalanabiliyor. Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi imkanından faydalanmayan kullanıcılar için ise 70 bin TL takas desteği bulunuyor. Jimny modelinde ise 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL takas desteği sunuluyor.