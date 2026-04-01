Otomotiv Gazetecileri Derneği’nde görev değişimi

CARMEDYA.COM – İstanbul Park’ta düzenlenen genel kurulda Murat Öztürk, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetimini belirledi.
İstanbul Park’ta düzenlenen genel kurulda, Murat Öztürk, başkanlık görevini 12 yıldır görevde olan Ufuk Sandık’tan devraldı.
Genel kurulda açıklanan yeni yönetim kurulu, otomotiv gazeteciliğinin farklı alanlarında uzmanlaşmış isimlerden oluştu.
2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye’de otomotiv haberciliğinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. OGD’nin her yıl düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” organizasyonu, sektörde referans kabul edilerek hem tüketiciler hem de markalar tarafından yakından takip ediliyor.
Genel kurulun ardından Ufuk Sandık’a derneğe uzun yıllardır sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Öztürk
Yönetim Kurulu Üyeleri
Okan Altan
Hırant Kasapoğlu
Burak Ertem
Ali Yıldırım
Taylan Özgür Dil
Serkan Kalkavan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mete Tansu
Eray Özgür
Fırat İpek
Sinan Koç
Pelin Erbil
Eda Taşkıran
Murat Öksüz
Denetleme Kurulu
Aykut Özdek
Selçuk Onur
Yavuz Müftüoğlu
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Bahadır Bektaş
Recep Bozdağ
Cem Şahin