Otomotiv Gazetecileri Derneği’nde görev değişimi

CARMEDYA.COM – İstanbul Park’ta düzenlenen genel kurulda Murat Öztürk, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetimini belirledi.

İstanbul Park’ta düzenlenen genel kurulda, Murat Öztürk, başkanlık görevini 12 yıldır görevde olan Ufuk Sandık’tan devraldı.

Genel kurulda açıklanan yeni yönetim kurulu, otomotiv gazeteciliğinin farklı alanlarında uzmanlaşmış isimlerden oluştu.

2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye’de otomotiv haberciliğinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. OGD’nin her yıl düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” organizasyonu, sektörde referans kabul edilerek hem tüketiciler hem de markalar tarafından yakından takip ediliyor.

Genel kurulun ardından Ufuk Sandık’a derneğe uzun yıllardır sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Öztürk

Yönetim Kurulu Üyeleri

Okan Altan

Hırant Kasapoğlu

Burak Ertem

Ali Yıldırım

Taylan Özgür Dil

Serkan Kalkavan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mete Tansu

Eray Özgür

Fırat İpek

Sinan Koç

Pelin Erbil

Eda Taşkıran

Murat Öksüz

Denetleme Kurulu

Aykut Özdek

Selçuk Onur

Yavuz Müftüoğlu

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Bahadır Bektaş

Recep Bozdağ

Cem Şahin