İlk Sürüş: Dacia Spring

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 875 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışına başlanan tamamen elektrikli Dacia Spring ile Dalaman’da buluştuk.

Dacia Türkiye ekibi tarafından her detayı özenle hazırlanmış kişisel deneyime odaklı Türkiye lansmanı kapsamında buluştuğumuz Spring ile Dalaman Havalimanı’ndan Marmaris’e kadar yaklaşık iki saatlik bir sürüş gerçekleştirme fırsatı buldum.

Kompakt tasarım

Öncelikle modeli boyutları itibariyle küçük bir B-SUV veya büyük bir A-SUV olarak nitelendirebiliriz. Araç Sandero Stepway’den daha küçük bir hacime ve daha hafif bir gövdeye sahip. Hatta düşük gövde ağırlığı için o kadar titiz çalışılmış ki aracın sürücü ve batarya dahil toplam ağırlığı sadece 975 kg… Tabi bu da aşağıda değineceğim şekilde menzil ve tüketime olumlu katkı sunuyor. Ancak öncesinde aracın genel detaylarını incelemeye devam edelim.

Aracın boyutlarından bahsetmişken, Dacia Spring’in gövde uzunluğunun 3734 mm, genişliğinin 1770 mm ve yüksekliğinin ise 1513 mm olduğunu belirteyim.

Yurtdışında Electric 45 kodlu güç ünitesine sahip Essential ve Cargo versiyonları da bulunan model ülkemizde sadece en güçlü ve donanımlı Version olan Electric 65 güç ünitesi ve Extreme donanımla geliyor.

Extreme donanımı özellikle tasarım öğeleri açısından bakır renkli detaylarla vurgulanıyor. Bu donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.

Önde markanın yeni tasarım çizgisini yansıtan panjur ve yenilenen ve benim de çok beğendiğim yeni Dacia logosu, yeni aydınlatma tasarımıyla dinamik bir yüz oluşturuyor.

Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Yerden 151 mm yüksekliği ve tavan barlarıyla küçük boyutlarına rağmen SUV profili çizen Spring’in arka bölümü ise ön ve yan tarafa göre daha sade bir görünüme sahip. Dışarı doğru çıkan kare şeklindeki büyük stop lambaları, siyah alt koruma, alt köşelerdeki dikey detaylar ve bagaj kapağı üzerindeki bakır renkli büyük Dacia yazısı arka bölümde öne çıkan detaylar arasında.

Model, lansmana özel Arduvaz Mavi dışında Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renk seçeneklerine de sahip.

Bu arada Dacia Spring’in lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunulduğunu da belirteyim.

Yalın iç mekan

Aracın içerisinde bizi oldukça sade ve kompakt bir yaşam alanı karşılıyor. 290 litrelik bagaj hacmi koltukların katlanmasıyla 620 litreye kadar genişleyebiliyor ki bu ölçülerde bir araç için bu oldukça iyi bir rakam. Ek olarak araç içerisinde toplam 23.1 litre saklama alanı da bulunuyor.

Önde diz ve baş mesafesi açısından bir sorun yaşanmıyor. Arkada 100 mm diz mesafesi de bu sınıf açısından yeterli bir alan sunuyor.

Aracın iç tasarımında kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde yine bakır rengi dekorlar bulunuyor.

Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı olmadığını ve yüksek bir pozisyona konumlandığını söyleyeyim. Kokpitte kullanılan sert plastik malzemeler ulaşılabilir en uygun fiyatlı elektrikli otomobil vizyonu dikkate alındığında fiyat-değer oranı açısından kabul edilebilir bir durum.

Büyük tasarlanan camlar sayesinde görüş açısı konusunda sıkıntı yaşanmıyor. Gösterge panelinin tasarımı ve aydınlatması başarılı. Elektrik takviyeli direksiyonun tepkileri de yerinde ve sürüşe olumlu yansıyor. Direksiyon üzerindeki düğmelerle sabit hız sistemini kumanda edebiliyorsunuz.

Orta konsolun en üst kısmında dokunmatik 7 inçlik multimedya sistemi yer alıyor. Media Nav multimedya sisteminin ekranıyla, navigasyona ve radyoya erişilebiliyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefon yansıtma özelliği ile Bluetooth sistemi, USB portu gibi cihazlardaki uygulamalara ulaşılabiliyor. Cihazlarınıza tek bir el hareketiyle bağlanma kolaylığı sunan Spring’de, ek güvenlik için direksiyon simidinden ses ile kumandayı etkinleştirilebiliyor ve tüm fonksiyonlar sesli olarak kumanda edilebiliyor.

Bu ekranın altına kalan bölümde ECO modu düğmesi ve iki yanda sağ ve sol ön cam açma ve kapama düğmeleri yer alıyor ki açıkçası araca ilk bindiğimde bu düğmeleri alıştığım yerde bulamadığım için biraz aradığımı itiraf etmeliyim. Daha altta ise önceki nesil Clio modellerinden tanıdığımız bir klima sistemi kumanda bölümü bulunuyor. Bu arada klima sistemi oldukça yeterli ve 43 derecelik Marmaris sıcağında oldukça işe yaradığını söylemem gerek.

Ön iki koltuğun arasında ise alıştığımız vites kolu yerine döner bir vites kumandası konumlanmış. Bu düğmeyi kullanmak da alışkanlık gerektiriyor.

Enerji geri kazanımı sağlayan tek vitesli şanzıman size otomatik ve sarsıntısız bir vites ile keyifli bir sürüş hissi sunarken, sürüş pozisyonunda sol ayağı, sol kapı içindeki eşya koyma bölümünün çerçevesi rahatsız ediyor. Bu alan belki daha yüksek konumlanır veya daha yumuşak bir malzeme ile kaplanırsa bu rahatsızlık ortadan kalkabilir. Torpido kapağının da amortisörlü olmaması nedeniyle açtığınızda aniden düşmesi dikkatimi çeken detaylardan. Basit bir mekanizma ile bu da ortadan kolayca kalkabilecek küçük bir sorun.

Bu ar ada elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam gibi çok sayıda ekipman Dacia Spring’de standart sunuluyor.

Güç ünitesi ve performans

Gelelim Dacia Spring’in en önemli özelliklerine… Model yukarıda da bahsettiğim üzere ülkemizde Electric 65 motorla sunuluyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan Spring Extreme Electric 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0’dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan model, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Araç, 1 kwh tüketim ile 8 km yol alabilirken, bu değer pazardaki en düşük tüketim eğeri olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçlara özgü kalkış ve ara hızlanmada en yüksek torku sunan araçta, ECO modu etkinleştirildiğinde yüzde 8 ile yüzde 10 arasında menzil artabiliyor. Rejeneratif fren sistemi sayesinde ise ayak gaz pedalından çekildiğinde daha fazla enerji geri kazanımı ile menzile katkı sağlanabiliyor.

Köşelere çekilen tekerlekler yol tutuşa katkı sunarken, gerek kompakt boyutları, gerekse de elektrikli güç ünitesi ile aracı kullanmak pratik ve keyifli. Bu arada Dacia Spring’in yüksek performansa değil sakin kullanım ile düşük tüketim ve km maliyetlerine odaklı bir otomobil olduğunu da akıldan çıkarmamak gerek.

Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor. 30 kW 125 A DC şarj ile batarya 56 dakikada yüzde 80, 72 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. Bu süre 7.4 kW 32 A bir şarj ünitesinde yüzde 80 için 3 saat 45 dakika, yüzde 100 için 4 saat 45 dakika, 3.7 kW 16 A bir AC şarj ünitesinde yüzde 100 için 8 saat 28 dakika, 2.3 kW 10 A bir ev tipi şarj ünitesinde ise yüzde 100 için 13 saat 12 dakika olarak gerçekleşiyor.

Güvenlik

Aktif ve pasif güvenlik özelliklerine sahip Spring, ABS, ESP, elektronik fren gücü dağılımı ve 6 hava yastığına ek olarak, standart sürüş destek teknolojileri sunuyor.

Sürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa, Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS) ile frenleme otomatik olarak etkinleştiriliyor veya destekleniyor. Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici (Cruise Control) özelliği, seyir hızı (sabitleme fonksiyonu) veya bir maksimum hız (sınırlama fonksiyonu) belirlemenizi sağlıyor. Direksiyon üzerindeki bir kumanda ile istenen hız ayarlanabiliyor. Arka Park Sensörleri ve Geri Görüş Kamerası ile şehir içinde en dar olanlara park kolaylaşıyor. Sensörler, aracın arka kısmında bir engel algılandığında sürücüyü sesli ve görsel bir sinyal ile uyarıyor.

Bu arada dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olarak başarısını taçlandırdı. Model, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından “2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)” ödülüne de layık görüldü. Avrupa’nın bağımsız kuruluşu Green NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızla ödüllendirildiği 2022’de de yakıt verimliliği ile de çok sayıda ödül aldı.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Dacia

Mekan: Dalaman – Marmaris / Muğla