Lamborghini Sián’ın LEGO hali

CARMEDYA.COM – LEGO Group ve Automobili Lamborghini, heyecanla beklenen LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37’yi LEGO hayranlarının beğenisine sundu.

1:8 ölçekli LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, sınırlı sayıda üretilen İtalyan spor otomobilinin rakip tanımaz gücünü, vizyoner tasarımını ve fütüristik zarafetini temsil ediyor. İlk kez Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve sadece 63 adet üretilen otomobili LEGO formunda sunan model, 3.696 yapım parçasından oluşuyor. LEGO koleksiyonunun en yeni üyesi, canlı kireç yeşili rengi ve zarif altın jantlarıyla lüks otomobil severlere ve yeni LEGO deneyimleri yaşamak isteyenlere aradıklarını tam anlamıyla veriyor. 13 cm yüksekliğinde, 60 cm uzunluğunda ve 25 cm genişliğindeki yeni model, türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor. LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, 1 Haziran’dan itibaren LEGO Certified Store mağazaları ve www.LEGO.storeturkey.com.tr adresinden satışa sunulacak.

Zamanın ötesinde bir tasarım

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37, fütüristik görüntüsü ve özgün ayrıntılarıyla Lamborghini Sián’ın hem tasarım hem de stil bakımından eşsiz gücünü ve çarpıcı görünümünü somutlaştırıyor. Lamborghini Sián’ın eşsiz V12 motorunun bir kopyası, ön ve arka süspansiyon, Automobili Lamborghini amblemi ile süslenmiş direksiyon, tasarımın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

18 yaş üzerin tüm LEGO hayranları için tasarlanan yeni LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37’nin ön kaputunda şık bir Lamborghini seyahat çantası ile LEGO.com/lamborghini-sian adresine girilmesini sağlayan özel bir şifre yer alıyor. LEGO hayranları, 13 videodan oluşan seride, Automobili Lamborghini ve LEGO uzmanlarından kapsamlı yapım talimatları alabiliyor, aynı zamanda tasarımın farklı aşamalarının ardındaki ilhamı derinlemesine inceleme fırsatını yakalıyorlar.