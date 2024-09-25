Renault Rafale Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Renault’nun kısa süre önce Avrupa’da tanıttığı Rafale, Selçuk Havaalanı’ndan Bodrum’a uzanan rotada gerçekleşen Türkiye lansmanı ile satışa sunuldu.

Adını Renault’nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Rafale’yi marka D-SUV olarak konumlandırıyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş

Modelle ilgili açıklamalarda bulunan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Yeni Renault Rafale, bizim için SUV ailemizin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model. D-SUV segmenti, Türkiye gibi SUV’yi giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment. Yeni Renault Rafale ise gerek üst düzey dizaynı gerekse son teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üretilen ve D-SUV segmentinin bir numaralı oyuncusu olmak için pazara giriş yapan benzersiz bir model. Renault’nun ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye’ye etkileyici şekilde giriş yapan Yeni Renault Rafale’in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.“ dedi.

Renault Rafale Türkiye lansmanı, Ege’nin birbirinden güzel duraklarından oluşan keyifli bir rotada, üst düzey bir sürüş deneyiminin yaratıldığı lansman kurgusuyla #rüzgarınakapıl sloganıyla gerçekleştirildi. Özel olarak Rafale dünyasında kurgulanan Selçuk Efes Havaalanında yapılan ürün sunumunun ardından, Caudron-Renault Rafale uçağının havacılık endüstrisindeki geçmişine atıfta bulunan; orijinal renklerinde tasarlanmış ve lansmana özel sadece Hindistan’da üretilebilen Smoke Oil mavi duman çıkartan yarış uçağı ile Rafale modelleri pist üzerinde etkileyici bir gösterimle sahneye çıktılar.

Modlellerin anahtarları da gökyüzünden mavi bayraklar ile dalışa geçen profesyonel paraşüt ekibi tarafından davetlilere teslim edildi. Selçuk Havaalanı’ndan başlayan test sürüşü Bafa Gölü etrafından devam ederek; Rafale kurgusuyla baştan sona tekrar dekore edilmiş olan Bodrum Xuma Village’daki Rafale deneyimi ile son buldu.

Dış tasarım

Yeni nesil CMF-CD platformu kullanılarak geliştirilen Rafale, hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alıyor. Belirgin omuz çizgisiyle dinamik ve sportif bir görünüme sahip olan modelin ön ızgarası, merkezi logonun etrafında 3 boyutlu tasarımla düzenlenen küçük elmaslar barındırıyor. Mavi arka plan, görüş açısına bağlı olarak optik bir illüzyon yaratıyor.

Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor. Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi’nin yanı sıra; Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor.

İç mekan

Renault Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Solarbay cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmadan saniyeler içinde güneşten maksimum koruma sağlıyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Solarbay cam tavan, çok katmanlı lamine teknolojisi ile sauna ve buzlanma etkisini de en aza indiriyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise son ayarına geri dönüyor.

Ön konsol Austral modeliyle benzerlik taşıyor. OpenR ekranın konumu ve boyutu sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yeni bir grafik arayüzüne sahip olan merkezi ekran ile her MULTI-SENSE ayarı; belirli bir ekran, desen ve renkler ile farklı bir görünüm sunuyor.

Rafale, büyük bir Head-up Display (9,3 inç) ile de donatıldı. Araç hızı, aktif sürüş yardımcıları, hız uyarıları ve navigasyon verileri gibi bilgiler her koşulda optimum görüş için doğrudan ön cama yansıtılıyor.

Model, sürücüsü kendisine yaklaştığında onu tanıyor. Koltuk sırtlığının üst noktasındaki ışıklı Alpine logosu kalp atışı şeklinde yanıp-sönerek sürücüsü ile aralarındaki yakın bağı ifade ediyor. Aydınlatmanın rengi, MULTI-SENSE ayarlarından tercih edilen seçenekle eşleşiyor. Bu yeni teknoloji dünyada bir ilk olmasıyla öne çıkıyor.

Hem önde hem de arkada geniş bir iç hacim sunan model 2,74 m aks mesafesine sahip olmakla birlikte, 302 mm ile pazarda öne çıkan genişlikte bir diz mesafesini sağlıyor. Tüm bunların yanında Rafale, 627 litrelik bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Arka koltukta bulunan kol dayama; iki USB soketi, tabletler ve akıllı telefonlar için saklama alanı ve ekranları rahatça görmek üzere iki katlanabilir destek içeriyor.

Rafale, sürüş yardımcılarından (ADAS) pazardaki en sezgisel OpenR Link bilgi-eğlence sistemine kadar CMF-CD platformunun tüm ileri teknoloji özelliklerinden yararlanıyor. Buluta bağlı açık uçlu bir sistem olan OpenR Link, FOTA (firmware over the air) teknolojisini kullanarak önerilen güncellemeleri otomatik olarak entegre ediyor. Ayrıca sistem, örneğin rot ayarı veya klima gibi yeni parçalar hakkında bilgi sağlayabiliyor.

Model hem sürücünün hem de yolcuların konforuna katkıda bulunan bir dizi yapay zekâ destekli işleve de sahip. Örneğin sistem bir cam açıksa klimayı kapatmayı veya çok sıcaksa klimayı açmayı öneriyor. Bu proaktif öneriler, her yolculukta listelenen ve analiz edilen rutin prosedürlere dayanıyor.

Sürüş, güvenlik ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 30 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılan Yeni Renault Rafale; bilgi-eğlence ekranının yanı sıra direksiyonun solundaki yeni My Safety Switch düğmesi ile sürücünün tek bir düğmeye dokunarak aynı anda beş ADAS için tercih ettiği ayarları etkinleştirebilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, mevcut hız sınırını okuyan ve araç çok hızlı hareket ediyorsa sürücüyü uyaran yeni bir “ISA” veya “Akıllı Hız Yardımcısı” işlevi de içeriyor. Yeni Renault Rafale tüm bunların yanı sıra daha sakin bir sürüş tarzını teşvik etmek ve kaza riskini azaltmak üzere standart olarak Safety Coach sistemini de içeriyor.

Güç aktarma sistemleri

Rafale’de çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motor yer alıyor. Bu sistem, WLTP verilerine göre 100 kilometrede 5,0 litrelik ortalama yakıt tüketimi ve 107-113 g/km aralığındaki emisyon değerleri ile öne çıkıyor. 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor. İçten yanmalı motor, yüzde 41’lik bir verimlilik seviyesini mümkün kılıyor. Ana elektromotor 50 kW (70 HP) güç ve 205 Nm tork sağlıyor. Elektromotorları 2 kWsa / 400 V lityum iyon batarya besliyor. İkincil elektromotor ise motoru çalıştıran ve debriyajsız multimode şanzımanın vites geçişlerini yöneten 25 kW / 50 Nm gücünde bir yüksek gerilimli marş jeneratörü (HSG) olarak çalışıyor.

Araç yavaşladığında veya fren yaptığında otomatik olarak devreye giren tamamen elektrikli çalıştırma ve enerji geri kazanım sistemi ile E-Tech tam hibrid güç-aktarma sistemi, modelin şehir kullanımlarının yüzde 80’inde elektrik modunda kalabilmesini sağlıyor. Sürücü ayrıca direksiyon üzerindeki butonları kullanarak dört rejeneratif fren seviyesinden birini seçerek şarj sürecine katkıda bulunabiliyor.

Rafale’de standart olarak sunulan gelişmiş 4Control dört tekerlekten yönlendirme teknolojisi, çeviklik ve performansta önemli oranda iyileşme sağlıyor.

Yakıt tüketimi seviyesi eşdeğer güce sahip içten yanmalı bir motora göre yüzde 40’a kadar daha düşük olan Rafale; 200 HP E-Tech tam hibrit motor ile 0’dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşırken, 80-120 km/s ara hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor. E-Tech teknolojisi, WLTP döngüsünde 5,0 litre/100 km yakıt tüketimi ile pazarın en iyi verimlilik seviyelerinden birini sunuyor. Yakıt verimliliği ve 55 litre yakıt deposu ile uzun yolculuklar için ideal olan toplam 1100 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor.

Yolcular, kişiselleştirilebilir MULTI-SENSE ayarları ile zenginleştirilen, şarj kısıtlamaları olmayan gelişmiş sürüş kolaylığının keyfini çıkarıyor. Sürücü; Eco, Sport, Comfort ve MySense olmak üzere sürüş özelliklerini kişiselleştirilebilen dört modlu MULTI-SENSE ayarları (direksiyon sertliği, motor tepkisi ve şasi çevikliği) ile sürüş deneyimine odaklanabiliyor.

Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin TL fiyat etiketine sahip. Tüm opsiyonları almak için de 200 bin TL civarında bir ödeme yapmak gerekiyor.

Renault Rafale inceleme videomuz için tıklayın; kanalımıza abone olmayı unutmayın…